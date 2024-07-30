читать дальше начала экскурсию. Мы узнали много новой и интересной информации. Никуда не торопились, много гуляли и смотрели. Здорово, что мы заказали индивидуальную экскурсию!!! Спасибо огромное Анне и Виктору!!!

Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине