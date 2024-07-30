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10%
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1950017 550₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
1550013 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монастыри калужского края
Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре: открыть историю и архитектурную красоту старинных обителей
Начало: В любой точке Калуги
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
1580014 220₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
- ММарина15 июня 2024Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Скидки»
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