Экскурсии со скидкой в Калуге до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Калуге, цены от 13 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
На машине
скидка
10%
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1950017 550 за всё до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
На машине
скидка
10%
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
1550013 950 за всё до 6 чел.
Монастыри калужского края
На машине
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монастыри калужского края
Свято-Тихонова пустынь и Спас на Угре: открыть историю и архитектурную красоту старинных обителей
Начало: В любой точке Калуги
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
1580014 220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
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    полотняного дела и его основателях. Поданный материал в виде лёгкого увлекательного рассказа не напрягает и легко запоминается Спасибо Наталье и Анне за проведенный тур.

  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
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    начала экскурсию. Мы узнали много новой и интересной информации. Никуда не торопились, много гуляли и смотрели. Здорово, что мы заказали индивидуальную экскурсию!!! Спасибо огромное Анне и Виктору!!!

  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
  2. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
  3. Монастыри калужского края
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гостиный Двор
  2. Самое главное
  3. Каменный Мост
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Театральная улица
  9. Дворец Золотарева
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в сентябре 2024
Сейчас в Калуге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 13 950 до 17 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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