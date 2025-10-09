Квест
до 5 чел.
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Калуге: Чижевский и его время
Погрузитесь в историю Калуги и юношеские годы Чижевского, исследуя ключевые места его жизни и творчества в этом удивительном городе
Начало: В районе библиотеки ИМ.В.Г. Белинского
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
6200 ₽ за всё до 6 чел.
