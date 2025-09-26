Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Искать бронзовых человечков и знакомиться с прошлым и настоящим Калуги
Начало: В районе ТРЦ «21 век»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна26 сентября 2025От души рекомендую Юлечку и ее команду! Были с коллегами в славном городе Калуга с корпоративным мероприятием и ни на
- ААнастасия25 августа 2025Проводила экскурсию Елена. Мы были с двумя детьми 8 и 11 лет. Экскурсия очень здорово продумана - и космонавтиков искали
- ДДарья18 августа 2025Всё прошло замечательно!
Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о
- ЮЮлия9 августа 2025Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.
