Мои заказы

Дом мастеров – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом мастеров» в Калуге, цены от 4850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калуга старинная и современная
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Искать бронзовых человечков и знакомиться с прошлым и настоящим Калуги
Начало: В районе ТРЦ «21 век»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    26 сентября 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    От души рекомендую Юлечку и ее команду! Были с коллегами в славном городе Калуга с корпоративным мероприятием и ни на
    читать дальше

    секунду не пожалели, что забронировали именно эту (и не только эту) экскурсии. Часть коллег с большим удовольствием отправились в мистическое путешествие с коллегой Юли - Кристиной, а мы отправились за охотой на космонавтиков:) Юля очень позитивная, открытая, рассказывает интересно и безумно познавательно! 2 часа пролетели незаметно! Мы остались под приятным впечатлением, еще раз больше спасибо, обязательно при возможности вернемся еще раз, но уже на что-то новенькое))

  • А
    Анастасия
    25 августа 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    Проводила экскурсию Елена. Мы были с двумя детьми 8 и 11 лет. Экскурсия очень здорово продумана - и космонавтиков искали
    читать дальше

    и много узнали о городе, даже заглянули в окна секретного особняка. Дети иногда отвлекались, Елена подстраивалась. Очень много узнали и успели. Сувениры подсказали где купить и куда еще сходить. Всем рекомендуем!

  • Д
    Дарья
    18 августа 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    Всё прошло замечательно!
    Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
    Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о
    читать дальше

    Калуге, а дети с воодушевлением и азартом искали космонавтиков.
    Отдельное спасибо экскурсоводу Елене — с ней было очень уютно и приятно.

    Спасибо за прекрасные впечатления! ❤️

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дом мастеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калуга старинная и современная
  2. Космонавтики - выход в открытый город
  3. Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Дворец Золотарева
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Церковь Косьмы и Дамиана
  9. Театральная улица
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в декабре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Дом мастеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4850 до 6800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Дом мастеров», 17 ⭐ отзывов, цены от 4850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль