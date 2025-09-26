читать дальше

секунду не пожалели, что забронировали именно эту (и не только эту) экскурсии. Часть коллег с большим удовольствием отправились в мистическое путешествие с коллегой Юли - Кристиной, а мы отправились за охотой на космонавтиков:) Юля очень позитивная, открытая, рассказывает интересно и безумно познавательно! 2 часа пролетели незаметно! Мы остались под приятным впечатлением, еще раз больше спасибо, обязательно при возможности вернемся еще раз, но уже на что-то новенькое))