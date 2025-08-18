Мои заказы

Дом дворянского собрания – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом дворянского собрания» в Калуге, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Космонавтики - выход в открытый город
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Погрузитесь в атмосферу Калуги, открывая её укромные уголки и миниатюрные фигурки. Узнайте истории города и попробуйте легендарные сладости
Начало: В районе ТРЦ «21 век»
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
Познакомиться с городом, увидеть главные места и найти космонавтиков на домах
Начало: На площади Победы
Завтра в 17:00
10 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с фотосессией
Насладитесь красотой Калуги и узнайте её историю на индивидуальной прогулке с фотосессией. Откройте для себя тайны города и запечатлейте их на фото
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 17:00
10 окт в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 августа 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    Всё прошло замечательно!
    Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
    Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о
    читать дальше

    Калуге, а дети с воодушевлением и азартом искали космонавтиков.
    Отдельное спасибо экскурсоводу Елене — с ней было очень уютно и приятно.

    Спасибо за прекрасные впечатления! ❤️

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Космонавтики - выход в открытый город
    Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.

