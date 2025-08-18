Индивидуальная
до 7 чел.
Космонавтики - выход в открытый город
Погрузитесь в атмосферу Калуги, открывая её укромные уголки и миниатюрные фигурки. Узнайте истории города и попробуйте легендарные сладости
Начало: В районе ТРЦ «21 век»
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калуге на автомобиле
Познакомиться с городом, увидеть главные места и найти космонавтиков на домах
Начало: На площади Победы
Завтра в 17:00
10 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с фотосессией
Насладитесь красотой Калуги и узнайте её историю на индивидуальной прогулке с фотосессией. Откройте для себя тайны города и запечатлейте их на фото
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 17:00
10 окт в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 августа 2025Всё прошло замечательно!
Экскурсия была познавательной и интересной — мы провели время с удовольствием.
Взрослые узнали множество любопытных фактов и историй о
- ЮЮлия9 августа 2025Большое спасибо за интересную экскурсию, познакомились в приятной компании с Калугой и оставили приятные впечатления.
