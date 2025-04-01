Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Калязине, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калязин: большая история маленького города
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Калязин: это просто космос
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин: это просто космос
Исследовать гигантскую антенну и редкую коллекцию техники (на вашем транспорте)
Начало: На Московской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    1 апреля 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Дата посещения: 31 марта 2025
    Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
    читать дальше

    России, которая угадывается в каждом слове, заслуживает самой высокой оценки! Было очень приятно, что Тамара проводила экскурсию в форме «диалога» и поэтому наше общение продолжалось более 2,5 часов. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии Тамары друзьям и знакомым. Надеемся на новые встречи! ❤️

  • Д
    Даниил
    29 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Нам очень понравилась экскурсия по Калязину!
  • С
    Светлана
    26 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Спасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! Показала много старинных фотографий родного
    читать дальше

    города. Познакомила с иконописцем Калязинского Вознесенского храма Игорем Паниным.
    Мы даже не заметили холодной погоды и проливного дождя!
    А ещё посоветовала посетить музей ГЭС в Угличе, чего мы не планировали (просто в голову не пришло) и с её лёгкой руки на следующий день успели на экскурсию в музее ГЭС.
    Еще раз благодарим!

    Спасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! ПоказалаСпасибо Ольге за интересную и содержательную экскурсию! И рассказала, и стихи читала, и даже спела! Показала
  • Ю
    Юрий
    5 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Отличная экскурсия. Тамаре большая признательность за глубокие познания в истории Калязина и увлекательную подачу материала. Конечно рекомендуем Гида, тем более с местными корнями и филологическим образованием. Большое спасибо!
  • Ю
    Юрий
    4 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Решили с супругой на выходные посетить Калязин. Свободных индивидуальных экскурсий на 02.11. не было. Пришлось стучатся к экскурсоводам с просьбой
    читать дальше

    организовать для нас доп. экскурсию… и были нам отказы… или время начало экскурсий в 16-30,17-30,18-30.. по темному городу…)) Конечно, это выглядело непонятно и смешно, наступают праздники, люди в выходные поедут отдыхать, посмотреть новые места. В том числе хотят приехать в забытый богом городок Калязин с 12т. населением и осколком чудом сохранившейся улицей в 300 метров с облезлыми заколоченными историческими домами 19 века и колокольней в воде.
    Мне это напомнило ситуацию, когда лет двадцать назад мы с супругой приехали на новогодние праздники в Ригу. И 3 января местные газеты писали: … кто знал, что эти сумасшедшие русские пойдут 1, 2 января по магазинам. Книжный магазин сделал за два дня квартальную выручку, а магазин по продаже косметики и мыла Дзинтерс делает в день месячный оборот продаж….
    Короче, в туристический сенокос надо работать. Нашелся в Калязине один разумный человек - Тамара. Тамара смилостивилась над нами и открыла для нас запись на экскурсию.

    Встретила нас в г. Калязин изумительная экскурсовод Татьяна. Патриот своего города. Где родился, там и пригодился! Два часа пролетело в один миг. История и современность переплеталась в каждом слове Татьяны. Замечательная экскурсия. Расстались мы с Татьяной напротив магазина Вереск. Зашли в него и поняли, что магазин делает месячную выручку, народу битком и люди с экскурсионных автобусов набирают в подарки сувенирную продукцию Кашинского ликеро-водочного завода.

    Внимание туристам. В городе Калязин в выходные дни не работают общественные туалеты на стоянке набережной и в городском парке. Я понимаю, что в городе много кустов. Но это дикость!!! Голова города, как Вы думаете, когда люди к вам на авто стоянку приезжают? в будни, что ли? В будни все работают, чтобы заработанные деньги оставить в вашем городе, а увезти впечатления. А увозят люди негатив!!! А город остается с обгаженными кустами.
    Мы стоять в очереди за водкой и наливками в мелкой таре не стали и по кустам не пошли. Решили, проникшись житиём Макария, самостоятельно поехать в Кашин. Всего 25 км. полчаса на авто.

    Кашин это город – сердце. В Кашине до революции было 70 церквей, храмов, монастырей в совокупности. Мы начали конечно с Клобуковского женского монастыря, поклонились мощам Макария Калязинского, могиле его родителей, увидели его избушку. Благодать. Рекомендую к посещению. Туалет очень чистый. Потом поехали смотреть достопримечательности: торговые ряды – Кашинский гостиный двор, исторические дома и увидели Бургерную.
    Зашли. Мест практически нет. В основном местные жители с детьми. Это хороший признак, остаемся. И мы не прогадали. Заказали куриный суп – 150 р., бургер и чизбургер по 320р., салат цезарь – 250р. Чай – 50 р. Стакан, кофе капучино – 150р. Заказали, ждали не более получаса. Но результат превзошел все ожидания, порции большие. Такого Цезаря я не пробовал ни где! Оторваться невозможно. Отличный салат. Бургер – феерия вкуса, настоящая котлета говяжья с овощами в булочке и гамбургер тоже. Куриная лапша с куском копченой курятины - бесподобна. Капучино можно кушать ложкой. Сказочный обед. Рекомендую!
    На сытый желудок не спеша продолжили осмотр города. Гуляли по благоустроенным набережным с мостиками, посмотрели санаторий Кашин с бюветами, Воскресенский собор В хлебном магазине напротив Гостиного двора купили разных кашинских пряников. Пряники объедение. Магазин Вереск, бывший рядом с дверью хлебного переехал за Входоиерусалимскую церковь, ныне краеведческий музей в жилой район. Сделали в Вереске кассу, накупили фуфыриков 100 гр. разных с наливками смородины, брусники, клюквы, вишни, облепихи и пр. пр. пр. в подарки друзьям и знакомым. Купили воды кашинской минеральной упаковку, отличная вода. И по светлому поехали домой.
    День прошел отлично.
    Спасибо Тамаре и Татьяне.

  • С
    Сергей
    4 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Хорошая экскурсия. Гид вполне доходчиво рассказала историю города, показала достопримечательности. Понравилось хорошее владение материалом, доброжелательность.
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию провела Надежда - все хорошо и пунктуально, рассказчик - житель города Калязина, с богатым опытом проведения подобных экскурсий и это чувствуется. Мероприятие прошло душевно и познавательно. Спасибо. Единственное пожелание - побольше ходить по городу, первая часть экскурсии прошла статично.
  • М
    Марина
    2 ноября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    У меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, что очень любит свой город ❤читала чудесные стихи и вообще экскурсия была замечательная, я осталась довольна! ещё бы с удовольствием проходила с ней два часа😁
    У меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, чтоУ меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, чтоУ меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, чтоУ меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, чтоУ меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, что
  • К
    Ксения
    30 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Спасибо большое Ольге за искреннюю любовь к городу, которую она передала нам во время экскурсии. Очень интересно, познавательно, неравнодушно, трогательно и ярко.
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Все прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу и с любовью рассказала нам про родной город. Если бы не экскурсия, то навряд ли бы мы столько узнали про небольшой город Калязин.
    Все прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу иВсе прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу иВсе прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу иВсе прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу иВсе прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу и
  • А
    Анна
    25 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Прекрасный экскурсовод Татьяна, 2 часа на одном дыхании. Очень благодарны!
  • Е
    Елена
    20 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Во-первых, спасибо за солнечную погоду г. Калязин!)
    И конечно же гиду Надежде за очень интересную экскурсию.
    Кроме отличного знания истории своего города
    читать дальше

    и в целом страны, хотели бы отметить, что Надежда умеет не просто рассказать, а погрузить в событие, о котором идёт речь. И не менее прекрасен тот факт, что Надежда не просто гид, а активный житель своего города. И потому не из новостей, а из её собственного опыта мы послушали о его современных событиях. Мы остались не просто довольны, мы были восхищены!

  • И
    Ирина
    15 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помеха.
    Экскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помехаЭкскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помехаЭкскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помехаЭкскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помеха
  • Т
    Татьяна
    7 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Давно собирались посетить удивительный город Калязин и середине сентября, наконец то мечта сбылась. Калязин встретил нас отличной солнечной погодой и
    читать дальше

    гостеприимным гидом Ольгой. С большим удовольствием слушали рассказ Ольги об истории Калязина, о разных эпохах, событиях, людях. Информация подавалась увлеченно, грамотно и «вкусно». Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо Ольге, сразу видно, что экскурсовод искренне любит Калязин! С удовольствием приедем еще с друзьями и родными! Татьяна, Ирина, Сергей. г. Москва

  • Н
    Наталья
    3 октября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию проводила Наталья, очень интересно рассказывала! Легко, ненавязчиво!
  • И
    Инна
    30 сентября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Несколько раз были в Калязине и казалось, что все уже видели, что еще экскурсовод может показать? Как я была не права! Наталия открыла нам город с новой стороны, это была интереснейшая экскурсия. Однозначно рекомендую!
  • М
    Майя
    28 сентября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Брали индивидуальную экскурсию по городу Калязин с Натальей. В городе были впервые, но после проведенной экскурсии как-будто много раз. Небольшой, уютный город с очень интересной историей. Сразу видно, что человек любит свой город. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    15 сентября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию по городу для нашей группы провела замечательный экскурсовод Наталья Александровна. Никаких знаний и ожиданий от этой прогулки особенно не
    читать дальше

    было: ну, городок на Волге, ну, колокольня… Но Наталья Александровна своим рассказом перевернула все наши представления о Калязине! Город и его жители стали близкими, события из истории - значимыми, а природная красота и хорошая погода просто дополнили рассказ. Наталья Александровна, разрешите еще раз выразить наш восторг, нашу благодарность Вам за Ваш труд!

  • в
    вадим
    11 сентября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсия полностью соответствует теме, что заявлена на трипстере, но хотелось бы чтобы побольше рассказывали о истории города и его людях
    читать дальше

    с 1939г. (с момента затопления части города) и до сегодняшнего дня (о численности населения, строительстве в городе, о производстве, о инфраструктуре т. д.),ведь это наша история, свидетелями которой мы являемся. Экскурсовод Ольга (извините отчество не запомнил) замечательный, видно, что любит свой небольшой город и с большой любовью рассказывает о нем. Прогулка по Калязину была неспешной, маршрут продуман.

  • Л
    Людмила
    9 сентября 2025
    Калязин: большая история маленького города
    Экскурсию провела Ольга — человек, очень увлеченный своей работой, городом, его культурной и религиозной историей, о которых она рассказывала с
    читать дальше

    большим воодушевлением.
    Нас было двое, мама и дочка, лично мне (дочке) понравилась сбалансированность «духовной» и «светской» частей рассказа, то, что подробное житие Св. Макария Калязинского органично сочеталось в нем с историей жизни князя Скопина-Шуйского и совсем «модерновой» технической частью про радиотелескоп. Отдельное спасибо Ольге за подробный рассказ об архитектуре Никольской колокольни и Троицкого Макарьева монастыря, людях, которые их строили, и людях, которые пытались спасти уникальные фрески. В России много потрясающих храмов, но очень часто экскурсоводы, которые о них рассказывают, сосредотачиваются только на «житийной» части, как будто забывая, что это еще и уникальные памятники архитектуры, живописи, культуры.

    Комфортный и недлинный пеший маршрут охватывал центр города, но нам рассказали, что еще стоит посмотреть, и подробно ответили на все наши вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калязин: большая история маленького города
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Калязин: это просто космос
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в декабре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 6600. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 63 ⭐ отзыва, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль