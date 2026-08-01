Камчатка для любви: романтичный видео - и фотовыезд для пар
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
«Для желающих вечером будет возможность посетить интерактивный музей «Вулканариум» и глубже погрузиться в тему вулканизма Камчатки (за дополнительную плату)»
75 000 ₽ за человека
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно»
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
159 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно»
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
159 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вечерние»
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