Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
«Мы побываем в лавовых пещерах и поднимемся на конус Набока, появившийся здесь совсем недавно — после извержения в 2013 году»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
300 000 ₽ за человека
Туда, где горы дышат огнём: сплав, восхождение, глэмпинг и джипинг в мини-группе (всё включено)
Подняться на вулкан, погулять по Мёртвому лесу, заглянуть в кратер и пройти по лавовой пещере
Начало: Аэропорт г. Елизово, 10:00
«Первой точкой маршрута станет кратер Звезда, где самые смелые смогут пройти через узкую сквозную лавовую пещеру»
23 июн в 10:00
1 июл в 10:00
199 000 ₽ за человека
Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
«Вы сможете подняться к кратеру, прогуляться по застывшим лавовым потокам и уничтоженному выбросами Мёртвому лесу, рассмотреть шлаковые конусы, вулканические бомбы и пещеры»
25 июн в 08:00
8 июл в 08:00
260 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пещеры»
