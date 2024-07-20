Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского

Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Отправляемся в настоящее камчатское приключение, наполненное невероятными красками и инопланетными пейзажами! На джипе мы поедем на юг полуострова, где много интересных локаций: потухшая сопка Вилючинская, действующие вулканы Горелый и Мутновский,
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каньон Опасный, Дачные горячие источники, водопады.

В этой экспедиции вас ждёт походная романтика, но с комфортом: будем передвигаться на приспособленных для бездорожья внедорожниках, долгий утомительный путь разобьём ночёвкой в обустроенных палатках и сможем не беспокоиться о питании. Тур проводится в индивидуальном формате и рассчитан только на вашу компанию.

Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — в первый день тура.

С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, лёгкие перчатки, штаны, высокие треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности, баф на шею.

Обратите внимание: погода на Камчатке непредсказуема, поэтому порядок экскурсий и время выезда могут меняться. В пасмурную, дождливую погоду тур не отменяется. Наши джипы подготовлены для передвижения по бездорожью (35 и 37 колёса).

Проживание. Двухместное размещение в палатках. В установке полевого лагеря будут участвовать все участники экспедиции. Удобства не предусмотрены, всё необходимое снаряжение мы предоставим: надёжные палатки, тёплые спальники, кемпинговую мебель. Отдельно установим палатку-кухню для приготовления и приёма пищи.

Питание. В стоимость тура включены ланч-боксы: в первый день — перекус на горе (бутерброды, орешки) и ужин; во второй день — завтрак и обед. Питание по пути в кафе — за доплату.

Уровень сложности. Средний. Программа включает физическую активность, треккинг, восхождение на вулкан. Важно не иметь противопоказаний по здоровью и быть в хорошей физической форме.

Программа тура по дням

1 день

Восхождение на вулкан Горелый

Ранним утром отправимся на юг Камчатки, к подножию действующего вулкана Горелый. По дороге осмотрим Вилючинскую сопку, признанную потухшей, и одноимённый перевал.

По прибытии на место — обязательный инструктаж. После этого начнём подъём на высоту чуть более 1800 метров к вершине Горелого. Восхождение несложное, не требует исключительной выносливости или особенной подготовки, занимает около 2-3 часов.

На склонах сопки разбросаны причудливые фигуры, созданные застывшей лавой, и многочисленные кратеры, заполненные талой водой. Повсюду с шипением поднимаются вверх сернистые газовые фумаролы, а визитной карточкой этих мест является ярко-бирюзовое кислотное озеро, обрамлённое отвесными скалами.

Налюбовавшись видами, спустимся, установим палаточный лагерь и поужинаем. При желании вы можете не подниматься к вершине Горелого и отдохнуть у подножия.

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2 день

Каньон Опасный, Дачные источники, водопады

После завтрака соберём лагерь и поедем к подножию действующего вулкана Мутновский. Будем передвигаться по кальдере Горелого, похожей на чёрную выжженную пустыню с идеально ровными шлаковыми полями вокруг застывших лавовых потоков.

У подножия Мутновского осмотрим каньон Опасный, сформированный горными разломами и развалинами кратера. Талые воды, стекающие со склонов вулкана, образовали здесь впечатляющий 80-метровый водопад. Доедем к Дачным источникам — фумарольному полю с пароводяными фонтанами, грязевыми котлами и пульсирующими горячими термами.

После обеда отправимся в обратный путь. По дороге сделаем остановку и посетим ещё один водопад. К вечеру доставим вас к месту проживания и попрощаемся. На этом наше небольшое камчатское приключение завершено.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту джипе (до 4-х мест)
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • 1 ночь в палатке
  • Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники, мебель, полевая кухня, посуда)
  • Полевое питание (ланч-боксы)
  • Треккинговые палки
  • Сборы для посещения природного парка
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание по пути
  • Медицинская страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июля по октябрь. Поездка требует согласования посещения природного парка, поэтому бронировать необходимо заранее
  • Стоимость указана за одного человека в готовой группе из 4 участников. Минимальная стоимость - 130 000₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место вашего проживания, раннее утро
Завершение: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место вашего проживания, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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