Отправляемся в настоящее камчатское приключение, наполненное невероятными красками и инопланетными пейзажами! На джипе мы поедем на юг полуострова, где много интересных локаций: потухшая сопка Вилючинская, действующие вулканы Горелый и Мутновский,

каньон Опасный, Дачные горячие источники, водопады. В этой экспедиции вас ждёт походная романтика, но с комфортом: будем передвигаться на приспособленных для бездорожья внедорожниках, долгий утомительный путь разобьём ночёвкой в обустроенных палатках и сможем не беспокоиться о питании. Тур проводится в индивидуальном формате и рассчитан только на вашу компанию.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — в первый день тура.

С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, лёгкие перчатки, штаны, высокие треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности, баф на шею.

Обратите внимание: погода на Камчатке непредсказуема, поэтому порядок экскурсий и время выезда могут меняться. В пасмурную, дождливую погоду тур не отменяется. Наши джипы подготовлены для передвижения по бездорожью (35 и 37 колёса).