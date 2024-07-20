Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору. Полный расчёт — в первый день тура.
С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, лёгкие перчатки, штаны, высокие треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности, баф на шею.
Обратите внимание: погода на Камчатке непредсказуема, поэтому порядок экскурсий и время выезда могут меняться. В пасмурную, дождливую погоду тур не отменяется. Наши джипы подготовлены для передвижения по бездорожью (35 и 37 колёса).
Проживание. Двухместное размещение в палатках. В установке полевого лагеря будут участвовать все участники экспедиции. Удобства не предусмотрены, всё необходимое снаряжение мы предоставим: надёжные палатки, тёплые спальники, кемпинговую мебель. Отдельно установим палатку-кухню для приготовления и приёма пищи.
Питание. В стоимость тура включены ланч-боксы: в первый день — перекус на горе (бутерброды, орешки) и ужин; во второй день — завтрак и обед. Питание по пути в кафе — за доплату.
Уровень сложности. Средний. Программа включает физическую активность, треккинг, восхождение на вулкан. Важно не иметь противопоказаний по здоровью и быть в хорошей физической форме.
Программа тура по дням
Восхождение на вулкан Горелый
Ранним утром отправимся на юг Камчатки, к подножию действующего вулкана Горелый. По дороге осмотрим Вилючинскую сопку, признанную потухшей, и одноимённый перевал.
По прибытии на место — обязательный инструктаж. После этого начнём подъём на высоту чуть более 1800 метров к вершине Горелого. Восхождение несложное, не требует исключительной выносливости или особенной подготовки, занимает около 2-3 часов.
На склонах сопки разбросаны причудливые фигуры, созданные застывшей лавой, и многочисленные кратеры, заполненные талой водой. Повсюду с шипением поднимаются вверх сернистые газовые фумаролы, а визитной карточкой этих мест является ярко-бирюзовое кислотное озеро, обрамлённое отвесными скалами.
Налюбовавшись видами, спустимся, установим палаточный лагерь и поужинаем. При желании вы можете не подниматься к вершине Горелого и отдохнуть у подножия.
Каньон Опасный, Дачные источники, водопады
После завтрака соберём лагерь и поедем к подножию действующего вулкана Мутновский. Будем передвигаться по кальдере Горелого, похожей на чёрную выжженную пустыню с идеально ровными шлаковыми полями вокруг застывших лавовых потоков.
У подножия Мутновского осмотрим каньон Опасный, сформированный горными разломами и развалинами кратера. Талые воды, стекающие со склонов вулкана, образовали здесь впечатляющий 80-метровый водопад. Доедем к Дачным источникам — фумарольному полю с пароводяными фонтанами, грязевыми котлами и пульсирующими горячими термами.
После обеда отправимся в обратный путь. По дороге сделаем остановку и посетим ещё один водопад. К вечеру доставим вас к месту проживания и попрощаемся. На этом наше небольшое камчатское приключение завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту джипе (до 4-х мест)
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- 1 ночь в палатке
- Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники, мебель, полевая кухня, посуда)
- Полевое питание (ланч-боксы)
- Треккинговые палки
- Сборы для посещения природного парка
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание по пути
- Медицинская страховка
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июля по октябрь. Поездка требует согласования посещения природного парка, поэтому бронировать необходимо заранее
- Стоимость указана за одного человека в готовой группе из 4 участников. Минимальная стоимость - 130 000₽