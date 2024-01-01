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Проживание. Будем жить в отеле «Юность» в Южно-Сахалинске и в гостевом доме на Итурупе, 2-местное проживание. Санузел в номере.

*Фото отеля взяты с сайта yunost-sakhalin.ru

Питание. В стоимость включены завтраки, горячие обеды и перекусы на маршрутах. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Mitsubishi Delica.

Дети. Участие возможно с 3 лет.