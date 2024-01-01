Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы

Расслабиться в термах, осмотреть заброшенный маяк и полюбоваться Белыми скалами
В путешествии вы увидите действующие вулканы, понаблюдаете за обитателями озера Буссе, побываете на мысе Анива и осмотрите причудливые фигуры на лавовом плато Янкито.

Погуляем у подножия удивительных Белых скал, сделаем невероятные
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фотографии в заливе Касатка и доберёмся почти до края света — места, где соединяются Японское и Охотское моря.

На Итурупе каждый день вы будете купаться в горячих источниках — восстанавливать силы и расслабляться.

Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле «Юность» в Южно-Сахалинске и в гостевом доме на Итурупе, 2-местное проживание. Санузел в номере.

*Фото отеля взяты с сайта yunost-sakhalin.ru

Питание. В стоимость включены завтраки, горячие обеды и перекусы на маршрутах. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Mitsubishi Delica.

Дети. Участие возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Южно-Сахалинск

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. После заселения начнём экскурсию по Южно-Сахалинску. Со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся окрестностями, а ещё сегодня увидим главные достопримечательности города.

Вечером поужинаем в ресторане.

Добро пожаловать в Южно-СахалинскДобро пожаловать в Южно-СахалинскДобро пожаловать в Южно-СахалинскДобро пожаловать в Южно-СахалинскДобро пожаловать в Южно-СахалинскДобро пожаловать в Южно-Сахалинск
2 день

Маяк Анива

Сегодня отправимся туда, где встречаются Охотское и Японское моря, на южную оконечность острова Сахалин. Будем наблюдать, как волны разбиваются об отвесные скалы, и слушать гул ветров. Покажется, будто мы находимся на самом краю света!

Побываем на мысе Анива и полюбуемся заброшенным маяком на скале Сивучья. Сделаем эффектные кадры и вернёмся в гостиницу отдыхать после насыщенного дня.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
3 день

Лагуна Буссе

С утра поедем на озеро Буссе. Это не только удивительно живописное место для прогулок, но и идеальный водоём для рыбалки. Здесь можно поймать диких устриц и морских ежей, а ещё понаблюдать за рапанами, сахалинской спизулой и гребешками.

Лагуна БуссеЛагуна БуссеЛагуна Буссе
4 день

Лавовое плато Янкито

После завтрака поедем в аэропорт и перелетим в Курильск. Заселимся в гостевой дом и отправимся на лавовое плато Янкито. Сотни лет назад, во время извержения вулкана Богдан Хмельницкий, из застывшей лавы сформировались причудливые фигуры. Они напоминают произведения современного искусства!

Затем вас ждёт купание в горячих источниках и расслабление — то, что нужно после прогулки.

Лавовое плато ЯнкитоЛавовое плато ЯнкитоЛавовое плато ЯнкитоЛавовое плато Янкито
5 день

Залив Касатка

Сегодня поедем на залив Касатка, воды которого омывают хребты Богатырь и Иван Грозный. Рядом находится причал, где Япония сосредоточила свои войска в годы Второй мировой войны.

Затем снова будем купаться в горячих термах, чтобы снять усталость и расслабиться.

Залив КасаткаЗалив КасаткаЗалив КасаткаЗалив Касатка
6 день

Белые скалы

Отправляемся к Белым скалам — результату извержения вулкана. Мощные потоки лавы застыли под водой, а после землетрясения поднялись над поверхностью и местами покрылись зеленью — вид завораживает. Высота каменных громад доходит до 120 метров! По пути к скалам увидим чёрные песчаные дюны.

Уже по традиции вечером искупаемся в горячих источниках.

Белые скалыБелые скалыБелые скалыБелые скалы
7 день

Вулкан Баранского и купание в термах

Утром поедем к действующему вулкану Баранского, высота которого достигает 1125 метров. Его склоны изобилуют грязевыми и минеральными источниками, что привлекает путешественников со всей страны. Вас ждут спа-процедуры по-сахалински: вы сможете искупаться в ваннах, выложенных природным камнем и наполненных горячей водой.

Во второй половине дня поедем в аэропорт и вылетим обратно в Южно-Сахалинск.

Вулкан Баранского и купание в термахВулкан Баранского и купание в термахВулкан Баранского и купание в термахВулкан Баранского и купание в термах
8 день

Отъезд

Наше путешествие закончено — после завтрака отвезём вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет145 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, горячие обеды и перекусы на маршрутах
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Авиабилеты Южно-Сахалинск-Курильск-Южно-Сахалинск
  • Купание в горячих источниках
  • Услуги гидов-проводников
  • Пограничные пропуска на остров Итуруп
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт Южно-Сахалинска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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