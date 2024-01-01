Погуляем у подножия удивительных Белых скал, сделаем невероятные
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле «Юность» в Южно-Сахалинске и в гостевом доме на Итурупе, 2-местное проживание. Санузел в номере.
*Фото отеля взяты с сайта yunost-sakhalin.ru
Питание. В стоимость включены завтраки, горячие обеды и перекусы на маршрутах. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Mitsubishi Delica.
Дети. Участие возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. После заселения начнём экскурсию по Южно-Сахалинску. Со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся окрестностями, а ещё сегодня увидим главные достопримечательности города.
Вечером поужинаем в ресторане.
Маяк Анива
Сегодня отправимся туда, где встречаются Охотское и Японское моря, на южную оконечность острова Сахалин. Будем наблюдать, как волны разбиваются об отвесные скалы, и слушать гул ветров. Покажется, будто мы находимся на самом краю света!
Побываем на мысе Анива и полюбуемся заброшенным маяком на скале Сивучья. Сделаем эффектные кадры и вернёмся в гостиницу отдыхать после насыщенного дня.
Лагуна Буссе
С утра поедем на озеро Буссе. Это не только удивительно живописное место для прогулок, но и идеальный водоём для рыбалки. Здесь можно поймать диких устриц и морских ежей, а ещё понаблюдать за рапанами, сахалинской спизулой и гребешками.
Лавовое плато Янкито
После завтрака поедем в аэропорт и перелетим в Курильск. Заселимся в гостевой дом и отправимся на лавовое плато Янкито. Сотни лет назад, во время извержения вулкана Богдан Хмельницкий, из застывшей лавы сформировались причудливые фигуры. Они напоминают произведения современного искусства!
Затем вас ждёт купание в горячих источниках и расслабление — то, что нужно после прогулки.
Залив Касатка
Сегодня поедем на залив Касатка, воды которого омывают хребты Богатырь и Иван Грозный. Рядом находится причал, где Япония сосредоточила свои войска в годы Второй мировой войны.
Затем снова будем купаться в горячих термах, чтобы снять усталость и расслабиться.
Белые скалы
Отправляемся к Белым скалам — результату извержения вулкана. Мощные потоки лавы застыли под водой, а после землетрясения поднялись над поверхностью и местами покрылись зеленью — вид завораживает. Высота каменных громад доходит до 120 метров! По пути к скалам увидим чёрные песчаные дюны.
Уже по традиции вечером искупаемся в горячих источниках.
Вулкан Баранского и купание в термах
Утром поедем к действующему вулкану Баранского, высота которого достигает 1125 метров. Его склоны изобилуют грязевыми и минеральными источниками, что привлекает путешественников со всей страны. Вас ждут спа-процедуры по-сахалински: вы сможете искупаться в ваннах, выложенных природным камнем и наполненных горячей водой.
Во второй половине дня поедем в аэропорт и вылетим обратно в Южно-Сахалинск.
Отъезд
Наше путешествие закончено — после завтрака отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|145 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, горячие обеды и перекусы на маршрутах
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Авиабилеты Южно-Сахалинск-Курильск-Южно-Сахалинск
- Купание в горячих источниках
- Услуги гидов-проводников
- Пограничные пропуска на остров Итуруп
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Ужины