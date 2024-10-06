Полюбуетесь заснеженными пиками вулканов, расслабитесь в горячих термальных источниках, пошуршите необычным песком на Халактырском пляже. Увидите символ края — кекуры Три брата и попробуете поймать евражек в объектив.
Описание тура
Организационные детали
Многое будет во власти погоды, поэтому программа предварительная и гибкая, очерёдность экскурсий может меняться.
Проживание. 4 ночи в отеле в Петропавловске-Камчатском («Peak 3456»/«Арсеньев»/«Начальник Камчатки»/«Три лыжи»/«Петропавловск»/«Дабл Эль/«КлючОтель»/«Крафт Хаус»/«Версайлес»/«Пеликен»), 2 ночи в отеле в Паратунке («Антариус»/база отдыха «Лесная Поляна»/«Солнечная», с доплатой возможен SPA-отель «Лагуна»). Уютные, тёплые номера, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 5 домашних обедов на экскурсиях, камчатская икра, лосось. У нас с собой будет плитка, чтобы всё подогреть, и термос с горячим чаем.
Программа тура по дням
Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»
Встречаемся, размещаемся во внедорожнике и отправляемся в путешествие. Недалеко от аэропорта посмотрим на арт-объект «Медведи», больше известный под названием «Здесь начинается Россия»: каменные медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне панорамы вулканов.
По приезде в Петропавловск-Камчатский перекусим морскими деликатесами и прогуляемся по набережной незамерзающей Авачинской бухты. Увидим корабли, подышим океанским воздухом. Вы услышите рассказ о прошлом Камчатки.
Затем поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке высотой 108 метров, на склонах которой возведены памятники в честь обороны города в 1854 году.
По желанию посетим «Вулканариум» (за доплату) — интерактивный музей, экспозиция которого рассказывает о происхождении вулканов и их значении для планеты.
Вечером разместимся в отеле. Дневная экскурсия рассчитана на 4-5 часов.
Сопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс Маячный
Утром побываем на смотровой площадке на сопке Мишенная: вы полюбуетесь видами Петропавловска-Камчатского, Тихого океана, Авачинской бухты и гряды домашних вулканов.
Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый чёрным песком вулканического происхождения. Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, послушаем шум прибоя и устроим привал на берегу океана. По пути к мысу Маячный остановимся, чтобы посмотреть на кекуры Три брата — базальтовые скалы, выступающие над водой, бухты Большая и Малая Лагерная.
На мысе Маячный посмотрим на маяк, являющийся режимным объектом, и каменистый пляж с отвесными скалами, на которых можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнёзд. Пообедаем на берегу бухты.
По желанию посетим «Зеленовские озерки» — термальные радоносодержащие источники, купание в которых дарит приятное расслабление.
Вечером вернёмся в отель. Ужин — самостоятельно.
Дневная экскурсия рассчитана на 7-8 часов.
Вилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источники
После завтрака выселяемся из отеля и — в путь. Сначала остановимся на Вилючинском перевале, откуда открывается живописный вид на горный массив Вилючинского вулкана. Полюбуемся пейзажем, пофотографируемся в оборудованных зонах и поедем к минеральным горячим источникам — Дачным у подножья вулкана Мутновский на высоте около 800 метров. Погуляем по Малой Долине гейзеров, вы увидите дымящиеся фумаролы — отверстия и трещины в земле, из которых под давлением выходит горячий газ. Здесь кажется, что чувствуешь дыхание Земли. Всего тут насчитывается около 100 парогазовых струй.
После прогулки пообедаем, а на обратном пути, если будет желание, искупаемся в Верхне-Паратунских источниках — расслабимся после физических нагрузок и зарядимся энергией. Вечером разместимся в отеле в Паратунке. Ужин — самостоятельно.
Экскурсия займет целый день.
Экскурсии на выбор
Сегодня свободный день, вы можете посетить дополнительные экскурсии (за доплату).
На выбор:
1. Экскурсия к озеру Толмачева, Медвежья чаша, Апачинский бассейн.
Сделаем остановку у берёзы Эрмана, которой по легенде более 400 лет. Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдёмся 15-20 минут до озера, образовавшегося в результате взрыва вулканического газа. Устроим обед на берегу.
Затем заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.
2. Поездка в этнодеревню Кайныран, где послушаем концерт аборигенов — завораживающую игру на варгане с национальными песнями и сценками из жизни охотников. Заглянем в уютную ярангу, посмотрим на лошадей и хаски и попробуем корякский травяной чай.
3. Вертолетные экскурсии (только при лётной погоде) в сборных группах по 18-24 человек на вертолётах МИ-8.
Маршрут № 1: Долина Гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. Стоимость — 62 000-70 000 руб. с человека. После полёта вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
Маршрут № 2: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники (июль — октябрь). Стоимость — 62 000-70 000 руб. с человека. На Курильском озере можно понаблюдать за медведями с расстояния в несколько метров; посадка в кальдере вулкана Ксудач (опционально); купание в Ходутскинских горячих источниках.
4. Посещение аквацентра «Лагуна» с водой из термальных источников, SPA-процедуры на расслабление, приведение в тонус и улучшения самочувствия, восстановление после стрессов, длительных физических и эмоциональных нагрузок.
Вачкажец, треккинг к озеру
Завтракаем, выселяемся из отеля и едем исследовать массив Вачкажец — две сопки и гору с ледниковым озером и каменно-берёзовый лесом, сменяющимся зарослями ольхи и кедра, у подножия. После ряда исследований главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.
Совершим несложный треккинг от озера Тахколоч к цирку на поверхности горы и водопадам. Полюбуемся красочными картинами, созданными природой, и, нагулявшись, пообедаем.
Если в прошлые дни мы не искупались в Начикинских источниках или «Зеленовских озерках», будет шанс устроить вечер релакса сегодня.
После экскурсии, которая займёт весь день, разместимся в отеле в Петропавловске-Камчатском.
Гора Верблюд и Начикинские источники
В этот день отправимся к горе Верблюд на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Скала образовалась выдавливанием магмы в результате вулканических извержений, а очертаниями напоминает двугорбое животное, за что и получила своё название. Вы полюбуетесь ансамблем горных гигантов — вулканами Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
У подножия встретим любопытных евражек — берингийских сусликов, которые обитают тут в большом количестве. Встреча с ними — это всегда восторг и положительные эмоции. Кормить их нельзя, поэтому просто понаблюдаем за ними и устроим на них фотоохоту.
В благоприятную погоду сможем совершить восхождение на Верблюда.
После треккинга пообедаем, по желанию, понежимся в Начикинских источниках: можно искупаться в термальном бассейне или диких источниках. Температура воды в открытом плавательном бассейне — от 35 до 43°C.
Отъезд
Сегодня до 12:00 выселяемся из отеля и отправляемся в аэропорт. Заедем по пути на местный рынок, чтобы купить морепродукты, камчатскую икру и сувениры.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки в отелях и 5 домашних обедов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за одноместное размещение - около 20 000 руб. (точная сумма по запросу)
- Экскурсии в свободный день: озеро Толмачево - 13 000 руб. /чел, вертолетные прогулки - 62 000 - 70 000 руб. /чел, поездка в этнодеревню - 8 000 руб. /чел, посещение аквацентра Лагуна - от 5 000 руб. /чел
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Входные билеты в музей «Вулканариум»: цена с аудиогидом - 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом - 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем - 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 руб. /чел
- Личные расходы на сувениры и пр