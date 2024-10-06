Встречаемся, размещаемся во внедорожнике и отправляемся в путешествие. Недалеко от аэропорта посмотрим на арт-объект «Медведи», больше известный под названием «Здесь начинается Россия»: каменные медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне панорамы вулканов.

По приезде в Петропавловск-Камчатский перекусим морскими деликатесами и прогуляемся по набережной незамерзающей Авачинской бухты. Увидим корабли, подышим океанским воздухом. Вы услышите рассказ о прошлом Камчатки.

Затем поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке высотой 108 метров, на склонах которой возведены памятники в честь обороны города в 1854 году.

По желанию посетим «Вулканариум» (за доплату) — интерактивный музей, экспозиция которого рассказывает о происхождении вулканов и их значении для планеты.

Вечером разместимся в отеле. Дневная экскурсия рассчитана на 4-5 часов.