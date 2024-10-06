Пять элементов Камчатки

Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
В очень маленькой — всего 3-5 человек, но очень тёплой компании мы устроим осенний автотур по далёкой и загадочной Камчатке. Вы насладитесь запахом океана и увидите, как «дышит» наша планета.

Полюбуетесь заснеженными пиками вулканов, расслабитесь в горячих термальных источниках, пошуршите необычным песком на Халактырском пляже. Увидите символ края — кекуры Три брата и попробуете поймать евражек в объектив.
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Многое будет во власти погоды, поэтому программа предварительная и гибкая, очерёдность экскурсий может меняться.

Проживание. 4 ночи в отеле в Петропавловске-Камчатском («Peak 3456»/«Арсеньев»/«Начальник Камчатки»/«Три лыжи»/«Петропавловск»/«Дабл Эль/«КлючОтель»/«Крафт Хаус»/«Версайлес»/«Пеликен»), 2 ночи в отеле в Паратунке («Антариус»/база отдыха «Лесная Поляна»/«Солнечная», с доплатой возможен SPA-отель «Лагуна»). Уютные, тёплые номера, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 5 домашних обедов на экскурсиях, камчатская икра, лосось. У нас с собой будет плитка, чтобы всё подогреть, и термос с горячим чаем.

Программа тура по дням

1 день

Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»

Встречаемся, размещаемся во внедорожнике и отправляемся в путешествие. Недалеко от аэропорта посмотрим на арт-объект «Медведи», больше известный под названием «Здесь начинается Россия»: каменные медведица с медвежонком в натуральную величину на фоне панорамы вулканов.

По приезде в Петропавловск-Камчатский перекусим морскими деликатесами и прогуляемся по набережной незамерзающей Авачинской бухты. Увидим корабли, подышим океанским воздухом. Вы услышите рассказ о прошлом Камчатки.

Затем поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке высотой 108 метров, на склонах которой возведены памятники в честь обороны города в 1854 году.
По желанию посетим «Вулканариум» (за доплату) — интерактивный музей, экспозиция которого рассказывает о происхождении вулканов и их значении для планеты.
Вечером разместимся в отеле. Дневная экскурсия рассчитана на 4-5 часов.

Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»Авачинская бухта, Никольская сопка, «Вулканариум»
2 день

Сопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс Маячный

Утром побываем на смотровой площадке на сопке Мишенная: вы полюбуетесь видами Петропавловска-Камчатского, Тихого океана, Авачинской бухты и гряды домашних вулканов.

Затем поедем на Халактырский пляж, знаменитый чёрным песком вулканического происхождения. Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, послушаем шум прибоя и устроим привал на берегу океана. По пути к мысу Маячный остановимся, чтобы посмотреть на кекуры Три брата — базальтовые скалы, выступающие над водой, бухты Большая и Малая Лагерная.

На мысе Маячный посмотрим на маяк, являющийся режимным объектом, и каменистый пляж с отвесными скалами, на которых можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнёзд. Пообедаем на берегу бухты.
По желанию посетим «Зеленовские озерки» — термальные радоносодержащие источники, купание в которых дарит приятное расслабление.
Вечером вернёмся в отель. Ужин — самостоятельно.
Дневная экскурсия рассчитана на 7-8 часов.

Сопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс МаячныйСопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс МаячныйСопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс МаячныйСопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс МаячныйСопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс МаячныйСопка Мишенная, Халактырский пляж, мыс Маячный
3 день

Вилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источники

После завтрака выселяемся из отеля и — в путь. Сначала остановимся на Вилючинском перевале, откуда открывается живописный вид на горный массив Вилючинского вулкана. Полюбуемся пейзажем, пофотографируемся в оборудованных зонах и поедем к минеральным горячим источникам — Дачным у подножья вулкана Мутновский на высоте около 800 метров. Погуляем по Малой Долине гейзеров, вы увидите дымящиеся фумаролы — отверстия и трещины в земле, из которых под давлением выходит горячий газ. Здесь кажется, что чувствуешь дыхание Земли. Всего тут насчитывается около 100 парогазовых струй.

После прогулки пообедаем, а на обратном пути, если будет желание, искупаемся в Верхне-Паратунских источниках — расслабимся после физических нагрузок и зарядимся энергией. Вечером разместимся в отеле в Паратунке. Ужин — самостоятельно.
Экскурсия займет целый день.

Вилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источникиВилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источникиВилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источникиВилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источникиВилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источникиВилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источники
4 день

Экскурсии на выбор

Сегодня свободный день, вы можете посетить дополнительные экскурсии (за доплату).
На выбор:

1. Экскурсия к озеру Толмачева, Медвежья чаша, Апачинский бассейн.
Сделаем остановку у берёзы Эрмана, которой по легенде более 400 лет. Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдёмся 15-20 минут до озера, образовавшегося в результате взрыва вулканического газа. Устроим обед на берегу.
Затем заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.

2. Поездка в этнодеревню Кайныран, где послушаем концерт аборигенов — завораживающую игру на варгане с национальными песнями и сценками из жизни охотников. Заглянем в уютную ярангу, посмотрим на лошадей и хаски и попробуем корякский травяной чай.

3. Вертолетные экскурсии (только при лётной погоде) в сборных группах по 18-24 человек на вертолётах МИ-8.
Маршрут № 1: Долина Гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. Стоимость — 62 000-70 000 руб. с человека. После полёта вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
Маршрут № 2: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники (июль — октябрь). Стоимость — 62 000-70 000 руб. с человека. На Курильском озере можно понаблюдать за медведями с расстояния в несколько метров; посадка в кальдере вулкана Ксудач (опционально); купание в Ходутскинских горячих источниках.

4. Посещение аквацентра «Лагуна» с водой из термальных источников, SPA-процедуры на расслабление, приведение в тонус и улучшения самочувствия, восстановление после стрессов, длительных физических и эмоциональных нагрузок.

Экскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выбор
5 день

Вачкажец, треккинг к озеру

Завтракаем, выселяемся из отеля и едем исследовать массив Вачкажец — две сопки и гору с ледниковым озером и каменно-берёзовый лесом, сменяющимся зарослями ольхи и кедра, у подножия. После ряда исследований главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.

Совершим несложный треккинг от озера Тахколоч к цирку на поверхности горы и водопадам. Полюбуемся красочными картинами, созданными природой, и, нагулявшись, пообедаем.

Если в прошлые дни мы не искупались в Начикинских источниках или «Зеленовских озерках», будет шанс устроить вечер релакса сегодня.
После экскурсии, которая займёт весь день, разместимся в отеле в Петропавловске-Камчатском.

Вачкажец, треккинг к озеруВачкажец, треккинг к озеруВачкажец, треккинг к озеруВачкажец, треккинг к озеруВачкажец, треккинг к озеруВачкажец, треккинг к озеру
6 день

Гора Верблюд и Начикинские источники

В этот день отправимся к горе Верблюд на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Скала образовалась выдавливанием магмы в результате вулканических извержений, а очертаниями напоминает двугорбое животное, за что и получила своё название. Вы полюбуетесь ансамблем горных гигантов — вулканами Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

У подножия встретим любопытных евражек — берингийских сусликов, которые обитают тут в большом количестве. Встреча с ними — это всегда восторг и положительные эмоции. Кормить их нельзя, поэтому просто понаблюдаем за ними и устроим на них фотоохоту.
В благоприятную погоду сможем совершить восхождение на Верблюда.

После треккинга пообедаем, по желанию, понежимся в Начикинских источниках: можно искупаться в термальном бассейне или диких источниках. Температура воды в открытом плавательном бассейне — от 35 до 43°C.

Гора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источникиГора Верблюд и Начикинские источники
7 день

Отъезд

Сегодня до 12:00 выселяемся из отеля и отправляемся в аэропорт. Заедем по пути на местный рынок, чтобы купить морепродукты, камчатскую икру и сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки в отелях и 5 домашних обедов на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - около 20 000 руб. (точная сумма по запросу)
  • Экскурсии в свободный день: озеро Толмачево - 13 000 руб. /чел, вертолетные прогулки - 62 000 - 70 000 руб. /чел, поездка в этнодеревню - 8 000 руб. /чел, посещение аквацентра Лагуна - от 5 000 руб. /чел
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Входные билеты в музей «Вулканариум»: цена с аудиогидом - 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом - 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем - 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 руб. /чел
  • Личные расходы на сувениры и пр
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы, иные согласуем в индивидуальном порядке
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыАвачинская бухтаПопулярные местаДолина ГейзеровСкалы «Три брата»ДжиппингПрирода и пейзажиВулканы

Похожие туры из Камчатки

На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Начало: Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
24 июля в 10:00
201 000 за человека
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
ХорошоТам