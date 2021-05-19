Полезная информация о Кандалакше
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Местное время в Кандалакше
02:4448
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Кандалакша
|По-английски
|Kandalaksha
|Население города
|38 431 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|29 м. от уровня моря
Где находится Кандалакша на карте
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