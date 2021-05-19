Всё о Кандалакше

Полезная информация о Кандалакше

Что нужно знать о Кандалакше: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Кандалакше
02:4448
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКандалакша
По-английскиKandalaksha
Население города38 431 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота29 м. от уровня моря

Где находится Кандалакша на карте

Популярные экскурсии в Кандалакше

Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
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Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Кандалакшский лабиринт
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Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии

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