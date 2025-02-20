Насладитесь величественными пейзажами Сулакского каньона.
Вашему взору откроется красота Чиркейского водохранилища, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо", Бархан "Сарыкум" и многое другое. Не упустите возможность запечатлеть эти невероятные виды!
Вашему взору откроется красота Чиркейского водохранилища, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо", Бархан "Сарыкум" и многое другое. Не упустите возможность запечатлеть эти невероятные виды!
Описание экскурсииЧто вас ожидает? Тур по Сулакскому каньону! Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме; Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП.
Понедельник, вторник, среда, четверг в 7:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище. Смотровая
- Смотровая «Тещин язык»
- Смотровая Ветрополигон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- База «Исток»
- Комплекс пещер «Нохъо»
- Бархан «Сарыкум»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на бархан Сарыкум (200р)
- Входные билеты в пещеру Нохъо (500-700р)
- Прогулка на катере (13-15 тыс за группу)
Место начала и завершения?
Ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг в 7:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Перекус
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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