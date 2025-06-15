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Премиум-тур джиппинг: Сулакский каньон, и пещера «Нохъо»

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону на джипах. Вас ждут водопады, катерная прогулка и обед на форелевом хозяйстве
Экскурсия по Сулакскому каньону предлагает уникальную возможность увидеть живописные водопады и прогуляться на катере по бирюзовой реке.

Путешествие начинается с захватывающего спуска на джипах к реке Сулак, где открываются виды, недоступные обычным туристам. Далее вас ждет посещение комплекса пещер «Нохъо», куда можно попасть, пройдя по навесному мосту. Завершает программу обед на форелевом хозяйстве, где можно насладиться местной кухней и атмосферой

5 причин купить эту прогулку

  • 🚙 Увлекательный джиппинг по каньону
  • 🌊 Прогулка на катере по реке Сулак
  • 🏞️ Живописные водопады и виды
  • 🍽️ Обед на форелевом хозяйстве
  • 🕳️ Посещение пещеры «Нохъо»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Каспийске - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов не слишком велико, что позволяет насладиться природой без лишней суеты. Апрель и октябрь также подойдут для посещения, но могут быть прохладнее, что может сказаться на комфорте. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения по доступности некоторых маршрутов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Премиум-тур джиппинг: Сулакский каньон, и пещера «Нохъо»
Премиум-тур джиппинг: Сулакский каньон, и пещера «Нохъо»
Премиум-тур джиппинг: Сулакский каньон, и пещера «Нохъо»
Ближайшие даты:
28
июн29
июн30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
  • Бархан Сары-кум

Описание водной прогулки

Сулакский каньон: Погружение в Природу

Сулакский каньон — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны. Путешествие начинается с захватывающего спуска на джипах, который ведет вас к самой реке Сулак. Здесь открываются виды, которые поразят даже самых искушенных путешественников.

Уникальные Природные Красоты

Во время спуска вы сможете насладиться живописными водопадами, которые с величием стекают с гребней скал. Эти моменты заставят вас остановиться и восхититься величием природы.

Прогулка на Катере

Одним из самых запоминающихся моментов станет прогулка на катере по бирюзовой реке. Вы сможете насладиться красотой вод и окружающих пейзажей, а также посетить старое село Зубутли, которое хранит в себе множество историй.

Посещение Комплекса Пещер “Нохъо”

Не упустите возможность увидеть комплекс пещер “Нохъо”. Эти загадочные места можно посетить только пройдя по навесному мосту над рекой. Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений.

Интересная Программа

Для вас мы подготовили максимально интересную программу, которая включает в себя:

  • Прогулку на катере по Сулакскому каньону;
  • Обед на форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать свежеприготовленные блюда.

Сулакский каньон — это не просто место, это возможность увидеть мир с новой стороны и насладиться каждым моментом. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя удивительные уголки природы!

Ежедневно в 08:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Посёлок Дубки
  • Смотровые площадки на Сулакский каньон
  • Село Зубутли
  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
  • Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
  • Обед
  • Джиппинг до места прогулки на катере и обратно
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
  • Посещение подвесного моста и пещеры - 500 руб. /чел., в выходные - 700 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Важная информация: полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
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2
1
С
15 июн 2025
В целом общее впечатление от тура сложилось приятное: смогли увидеть Сулакский каньон, который поражает своим цветом, и даже прокатиться по нему, не бойтесь выбрать режим "экстрим" на при прокате на
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катере, это того стоит, все увиденные пейзажи на протяжении всего тура поражают своей красотой. Обед тоже был очень вкусный, эта рыба вошла в топ самых вкусных рыбных блюд. Для тех, кто хочет попробовать экстремальные активности тоже найдётся множество вариантов, при проходе к пещере тролля, мне хватило и одного навесного места. Но! Имелось несколько моментов, которые подпортили впечатление о данном туре: во-первых, в описании тура утверждалось передвижение по спуску на джипах, а в конце концов пришлось ехать на "бахунках", в которых ужасно пахло бензином, а ехали мы не менее получаса в одну сторону. Во-вторых, мы бронировали данный тур заранее и там числился также "Бархан Сарыкум", а по факту его не было в списке посещения. Очень хотелось бы, чтобы написанное соответствовало действительности. Туристическому агентству после поездки мы сообщили о произошедшей ситуации, они обещали разобраться, но на большое рассчитывать не стоит. Поэтому, к сожалению, данный Премиум-тур не является премиальные, но за свои деньги подойдёт.

Входит в следующие категории Каспийска

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