Путешествие начинается с захватывающего спуска на джипах к реке Сулак, где открываются виды, недоступные обычным туристам. Далее вас ждет посещение комплекса пещер «Нохъо», куда можно попасть, пройдя по навесному мосту. Завершает программу обед на форелевом хозяйстве, где можно насладиться местной кухней и атмосферой
5 причин купить эту прогулку
- 🚙 Увлекательный джиппинг по каньону
- 🌊 Прогулка на катере по реке Сулак
- 🏞️ Живописные водопады и виды
- 🍽️ Обед на форелевом хозяйстве
- 🕳️ Посещение пещеры «Нохъо»
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Бархан Сары-кум
Описание водной прогулки
Сулакский каньон: Погружение в Природу
Сулакский каньон — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны. Путешествие начинается с захватывающего спуска на джипах, который ведет вас к самой реке Сулак. Здесь открываются виды, которые поразят даже самых искушенных путешественников.
Уникальные Природные Красоты
Во время спуска вы сможете насладиться живописными водопадами, которые с величием стекают с гребней скал. Эти моменты заставят вас остановиться и восхититься величием природы.
Прогулка на Катере
Одним из самых запоминающихся моментов станет прогулка на катере по бирюзовой реке. Вы сможете насладиться красотой вод и окружающих пейзажей, а также посетить старое село Зубутли, которое хранит в себе множество историй.
Посещение Комплекса Пещер “Нохъо”
Не упустите возможность увидеть комплекс пещер “Нохъо”. Эти загадочные места можно посетить только пройдя по навесному мосту над рекой. Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений.
Интересная Программа
Для вас мы подготовили максимально интересную программу, которая включает в себя:
- Прогулку на катере по Сулакскому каньону;
- Обед на форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать свежеприготовленные блюда.
Сулакский каньон — это не просто место, это возможность увидеть мир с новой стороны и насладиться каждым моментом. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя удивительные уголки природы!
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- Село Зубутли
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- Обед
- Джиппинг до места прогулки на катере и обратно
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
- Посещение подвесного моста и пещеры - 500 руб. /чел., в выходные - 700 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Важная информация: полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании