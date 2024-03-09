Экскурсия, которая приносит туристам больше всего положительных эмоций. Мы посетим 2 смотровые площадки на Сулакский каньон и насладимся завораживающими видами. Пообедаем в «Нескучном саду Салмановых» и сделаем восхождение на песчаный бархан «Сары Кум».
Ближайшие даты:
9
мар
мар
10
мар
мар
11
мар
мар
12
мар
мар
13
мар
мар
14
мар
мар
15
мар
мар
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Посёлок Дубки
- Нещеры Нохъо
- Подвесной мост над каньоном
- Форелевое хозяйство
- Песчаный бархан «Сары Кум»
Описание
Увлекательное путешествие на автомобиле к самой главной достопримечательности Республики Дагестан. Вместе с экскурсоводом мы окунёмся в колоритную культуру народов республики и посетим самые значимые места: Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, подвесной мост и рукотворные пещеры, эко-комплекс "Главрыба", песчаная пустыня - бархан "Сары кум".
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном авто
- Экскурсионное сопровождение
- Комплексный обед
- Прогулка на катере
- Входные билеты в заповедник бархан «Сары Кум»
- Что не входит
- Вход в комплекс пещеры «НохЪо» — 500 рублей
- Полёт на зип-лайн — от 500 рублей
- Качели — от 50 рублей
- Место начала и завершения?
- г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- Уважаемый турист, ждем тебя в назначенное время, в назначенном месте.
- Несколько советов перед экскурсией:
- Обувайте удобную обувь. Наше передвижение на маршруте происходит в основном на автомобиле, но есть локации на которых придется ходить пешком)
- Возьмите с собой головные уборы и крем от загара (особенно актуально летом)
- Не надевайте короткие платья и шорты (особенности местного менталитета)
- С собой рекомендуем взять документ удостоверяющий личность гражданина.
- Остались вопросы? С удовольствием ответим на них по телефону указанному в описании экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска
Похожие туры из Каспийска
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра
8 мар
9 мар
10 мар
12 990₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Влюбиться в панорамы Сулакского каньона и пройти по пескам бархана Сарыкум
Махачкала и Каспийск
8 мар
9 мар
10 мар
11 мар
91008 190₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
по договорённости
Завтра
8 мар
9 мар
10 мар
1500012 000₽ за всё до 4 чел.