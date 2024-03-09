Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон

Трансфер для группы в Каспийске
Экскурсия, которая приносит туристам больше всего положительных эмоций. Мы посетим 2 смотровые площадки на Сулакский каньон и насладимся завораживающими видами. Пообедаем в «Нескучном саду Салмановых» и сделаем восхождение на песчаный бархан «Сары Кум».
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Ближайшие даты:
9
мар
10
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даты

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Сулакский каньон
  • Посёлок Дубки
  • Нещеры Нохъо
  • Подвесной мост над каньоном
  • Форелевое хозяйство
  • Песчаный бархан «Сары Кум»

Описание

Увлекательное путешествие на автомобиле к самой главной достопримечательности Республики Дагестан. Вместе с экскурсоводом мы окунёмся в колоритную культуру народов республики и посетим самые значимые места: Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, подвесной мост и рукотворные пещеры, эко-комплекс "Главрыба", песчаная пустыня - бархан "Сары кум".

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном авто
  • Экскурсионное сопровождение
  • Комплексный обед
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты в заповедник бархан «Сары Кум»
Что не входит
  • Вход в комплекс пещеры «НохЪо» — 500 рублей
  • Полёт на зип-лайн — от 500 рублей
  • Качели — от 50 рублей
Место начала и завершения?
г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Уважаемый турист, ждем тебя в назначенное время, в назначенном месте.
  • Несколько советов перед экскурсией:
  • Обувайте удобную обувь. Наше передвижение на маршруте происходит в основном на автомобиле, но есть локации на которых придется ходить пешком)
  • Возьмите с собой головные уборы и крем от загара (особенно актуально летом)
  • Не надевайте короткие платья и шорты (особенности местного менталитета)
  • С собой рекомендуем взять документ удостоверяющий личность гражданина.
  • Остались вопросы? С удовольствием ответим на них по телефону указанному в описании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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