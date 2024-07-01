10 часов
Групповая
до 17 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск / г. Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 500₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Начало: по договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июля 2024Отличная экскурсия. Небольшой состав до 19 человек. Комфортабельный автобус. Цены чуть ниже, чем у других, и на детей поменьше. Очень довольны. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Трансфер»
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