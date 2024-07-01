Трансфер в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Каспийске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон и песчаный бархан «Сары кум»
Пешая
На автобусе
5 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск / г. Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 500 за человека
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь»
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Начало: по договоренности с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Сулакский каньон и песчаный бархан «Сары кум»
    Отличная экскурсия. Небольшой состав до 19 человек. Комфортабельный автобус. Цены чуть ниже, чем у других, и на детей поменьше. Очень довольны. Все
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    прошло как на одном дыхании. Не было бесконечной дороге, все продумано, много локаций и шикарных мест. На катере здорово прокатились. Видели Сулакский каньон, почечной мост, пещеры и "белое солнце пустыни". Плюс был чай в перерыве и обед с прогулкой по саду. Гид Фариза рассказывала об истории Дагестана очень интересно. Комфортабельный автобус с хорошим водителем. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон и песчаный бархан «Сары кум»
  2. Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь»
  3. Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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