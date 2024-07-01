читать дальше прошло как на одном дыхании. Не было бесконечной дороге, все продумано, много локаций и шикарных мест. На катере здорово прокатились. Видели Сулакский каньон, почечной мост, пещеры и "белое солнце пустыни". Плюс был чай в перерыве и обед с прогулкой по саду. Гид Фариза рассказывала об истории Дагестана очень интересно. Комфортабельный автобус с хорошим водителем. Спасибо!

Отличная экскурсия. Небольшой состав до 19 человек. Комфортабельный автобус. Цены чуть ниже, чем у других, и на детей поменьше. Очень довольны. Все