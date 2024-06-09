Наш гид расскажет о махалле и местных обычаях, покажет старую ремесленную улочку, купеческие дома и не только.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В мире каких ароматов и запахов живёт Старо-Татарская слобода и её махалли? Слушая специально разработанные парфюмерные композиции, вы откроете для себя культурную, религиозную, бытовую грани слободы.
На прогулке:
- Вы узнаете, что такое махалля, для чего и почему жители объединялись в махалли
- Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли
- Полюбуетесь мечетями и типичными домами жителей и купцов
- Послушаете истории о распространении ислама и обычаях татар
- Погрузитесь в тему института брака и семьи в общине. Узнаете об особенностях таких обрядов, как никах, имянаречение.
Пять главных ароматов махалли
Сабантуй: прочувствовать этот летний праздник на природе помогают дымные древесные смолы, чёрный перец и свежескошенная трава. Также аромат наполнен нотами хлеба, сухофруктов и ягод.
Каймак и блины: в доме дэу эни («бабушка» на татарском языке) стоит запах чая с душицей, каймака и сладковатых дрожжей от свежеиспечённых блинов. Кажется, вот-вот сядешь за стол и наешься до отвала. В маленьком флаконе — воспоминания о большом гостеприимном доме.
Мунча: влюбиться в татарскую баню можно хотя бы за её аромат. Сосновый сруб с твердеющей смолой, берёзовый и дубовый веники, влажный горячий воздух, дым печи, цветущая полынь за окном и чай с малиной и красной смородиной в беседке…
Татарский чай: ароматические и восстанавливающие свойства чая признаны во всём мире. Поэтому не сюрприз, что многие хотят не только пить его, но и носить на коже. Наш чай — чёрный цейлонский: терпкий, но мягкий, глубокий и насыщенный. Вы почувствуете душицу, чернослив, курагу и молоко.
Чак-чак: тёплый, чувственный и просто вкусный аромат для гурманов и тех, кто съедает десерт в первую очередь.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды