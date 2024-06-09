Чем пахнет сабантуй? Что такое мунча? Ароматы каких блюд можно услышать во время трапезы? Мы не оставим вас наедине с догадками, а подарим возможность почувствовать все эти запахи на прогулке по Старо-Татарской слободе с помощью специальных парфюмерных композиций. Наш гид расскажет о махалле и местных обычаях, покажет старую ремесленную улочку, купеческие дома и не только.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В мире каких ароматов и запахов живёт Старо-Татарская слобода и её махалли? Слушая специально разработанные парфюмерные композиции, вы откроете для себя культурную, религиозную, бытовую грани слободы.

На прогулке:

Вы узнаете, что такое махалля, для чего и почему жители объединялись в махалли

Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли

Полюбуетесь мечетями и типичными домами жителей и купцов

Послушаете истории о распространении ислама и обычаях татар

Погрузитесь в тему института брака и семьи в общине. Узнаете об особенностях таких обрядов, как никах, имянаречение.

Пять главных ароматов махалли

Сабантуй: прочувствовать этот летний праздник на природе помогают дымные древесные смолы, чёрный перец и свежескошенная трава. Также аромат наполнен нотами хлеба, сухофруктов и ягод.

Каймак и блины: в доме дэу эни («бабушка» на татарском языке) стоит запах чая с душицей, каймака и сладковатых дрожжей от свежеиспечённых блинов. Кажется, вот-вот сядешь за стол и наешься до отвала. В маленьком флаконе — воспоминания о большом гостеприимном доме.

Мунча: влюбиться в татарскую баню можно хотя бы за её аромат. Сосновый сруб с твердеющей смолой, берёзовый и дубовый веники, влажный горячий воздух, дым печи, цветущая полынь за окном и чай с малиной и красной смородиной в беседке…

Татарский чай: ароматические и восстанавливающие свойства чая признаны во всём мире. Поэтому не сюрприз, что многие хотят не только пить его, но и носить на коже. Наш чай — чёрный цейлонский: терпкий, но мягкий, глубокий и насыщенный. Вы почувствуете душицу, чернослив, курагу и молоко.

Чак-чак: тёплый, чувственный и просто вкусный аромат для гурманов и тех, кто съедает десерт в первую очередь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды