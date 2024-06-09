Ароматы махалли

Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи
Чем пахнет сабантуй? Что такое мунча? Ароматы каких блюд можно услышать во время трапезы? Мы не оставим вас наедине с догадками, а подарим возможность почувствовать все эти запахи на прогулке по Старо-Татарской слободе с помощью специальных парфюмерных композиций.

Наш гид расскажет о махалле и местных обычаях, покажет старую ремесленную улочку, купеческие дома и не только.
Ароматы махалли
Ароматы махалли
Ароматы махалли
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В мире каких ароматов и запахов живёт Старо-Татарская слобода и её махалли? Слушая специально разработанные парфюмерные композиции, вы откроете для себя культурную, религиозную, бытовую грани слободы.

На прогулке:

  • Вы узнаете, что такое махалля, для чего и почему жители объединялись в махалли
  • Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли
  • Полюбуетесь мечетями и типичными домами жителей и купцов
  • Послушаете истории о распространении ислама и обычаях татар
  • Погрузитесь в тему института брака и семьи в общине. Узнаете об особенностях таких обрядов, как никах, имянаречение.

Пять главных ароматов махалли

Сабантуй: прочувствовать этот летний праздник на природе помогают дымные древесные смолы, чёрный перец и свежескошенная трава. Также аромат наполнен нотами хлеба, сухофруктов и ягод.

Каймак и блины: в доме дэу эни («бабушка» на татарском языке) стоит запах чая с душицей, каймака и сладковатых дрожжей от свежеиспечённых блинов. Кажется, вот-вот сядешь за стол и наешься до отвала. В маленьком флаконе — воспоминания о большом гостеприимном доме.

Мунча: влюбиться в татарскую баню можно хотя бы за её аромат. Сосновый сруб с твердеющей смолой, берёзовый и дубовый веники, влажный горячий воздух, дым печи, цветущая полынь за окном и чай с малиной и красной смородиной в беседке…

Татарский чай: ароматические и восстанавливающие свойства чая признаны во всём мире. Поэтому не сюрприз, что многие хотят не только пить его, но и носить на коже. Наш чай — чёрный цейлонский: терпкий, но мягкий, глубокий и насыщенный. Вы почувствуете душицу, чернослив, курагу и молоко.

Чак-чак: тёплый, чувственный и просто вкусный аромат для гурманов и тех, кто съедает десерт в первую очередь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ГРК «Татарская усадьба»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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