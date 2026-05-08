Казанский кремль — сердце города и памятник тысячелетней истории.
Вы познакомитесь с тремя крепостями — булгарской 11 века, деревянными стенами периода Казанского ханства и белокаменным кремлём Московского царства.
Подниметесь на боевой ход, заглянете в средневековые башни и услышите истории осад и военных хитростей защитников Казани.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дозорные башни и боевые ходы Казанского кремля.
- старинный Благовещенский собор.
- «падающую» башню Сююмбике.
- панораму города со смотровой площадки Тайницкой башни.
Вы узнаете:
- почему город Казань возник именно в этом месте.
- сколько осад выдержал Казанский кремль за свою историю.
- как «падающая» башня Сююмбике связана с военным искусством.
- где под стенами кремля найти настоящий замок.
- как в кремле соединились традиции булгарской, татарской, русской и итальянской архитектуры.
- чем башни кремля отличаются друг от друга с точки зрения военной тактики.
- как выглядел город за пределами кремля и за чем наблюдали защитники с дозорных вышек.
Организационные детали
- Территория кремля вымощена брусчаткой, поэтому выбирайте удобную обувь, желательно без каблука.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1403 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
