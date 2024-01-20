Девичник в большом городе
Индивидуальная экскурсия в Казани

Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа

В череде рабочих будней многие женщины забывают об отдыхе и о простых душевных радостях.

Цель этой экскурсии — не только познакомить вас с историей и достопримечательностями Казани, но и дать возможность уделить время себе в приятной компании подруг.

Мы с вами прогуляемся по ключевым локациям города, заглянем на шопинг и завершим программу тотальным релаксом в спа.
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Девичник в большом городе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Часть 1. Прогулка

Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана. Мы посетим старинную аптеку Бренинга: вы узнаете её историю и посмотрите, как она выглядела раньше. Изучим старинный Богоявленский собор, в котором был крещён величайший оперный певец Ф. И. Шаляпин. Поднимемся на колокольню и полюбуемся видом на Казань с высоты 74 метров. Нулевой меридиан, памятники карете Екатерины II и Коту Казанскому — также на нашем маршруте.

Часть 2. Шопинг

Познакомившись со значимыми историческими объектами города, мы перейдём к второй части экскурсии, а именно — к шопингу! Гид отведёт вас в специализированные магазины, в которых можно приобрести традиционное татарское серебро и узнать его историю, а также купить эксклюзивную косметику, которая изготавливается в Татарстане.

Часть 3. Спа

Завершить прогулку предлагаем в уютном спа-салоне на улице Баумана. Тайская парная, массаж горячими камнями, комплексы для лица и ног — здесь вы сможете по-настоящему расслабиться в компании подруг!

Организационные детали

  • Желательно бронировать места на экскурсию за 7 дней, так как окошки в спа-салоне быстро разбирают
  • Отдельно оплачивается подъём на колокольню (150 руб. /чел.) и посещение спа-салона (от 2400 руб.)
  • После бронирования я вышлю вам список доступных программ в спа. При записи необходимо будет оплатить депозит 1000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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