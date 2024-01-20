В череде рабочих будней многие женщины забывают об отдыхе и о простых душевных радостях. Цель этой экскурсии — не только познакомить вас с историей и достопримечательностями Казани, но и дать возможность уделить время себе в приятной компании подруг. Мы с вами прогуляемся по ключевым локациям города, заглянем на шопинг и завершим программу тотальным релаксом в спа.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-3 человека или 1700 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Часть 1. Прогулка

Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана. Мы посетим старинную аптеку Бренинга: вы узнаете её историю и посмотрите, как она выглядела раньше. Изучим старинный Богоявленский собор, в котором был крещён величайший оперный певец Ф. И. Шаляпин. Поднимемся на колокольню и полюбуемся видом на Казань с высоты 74 метров. Нулевой меридиан, памятники карете Екатерины II и Коту Казанскому — также на нашем маршруте.

Часть 2. Шопинг

Познакомившись со значимыми историческими объектами города, мы перейдём к второй части экскурсии, а именно — к шопингу! Гид отведёт вас в специализированные магазины, в которых можно приобрести традиционное татарское серебро и узнать его историю, а также купить эксклюзивную косметику, которая изготавливается в Татарстане.

Часть 3. Спа

Завершить прогулку предлагаем в уютном спа-салоне на улице Баумана. Тайская парная, массаж горячими камнями, комплексы для лица и ног — здесь вы сможете по-настоящему расслабиться в компании подруг!

Организационные детали