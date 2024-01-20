Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Цель этой экскурсии — не только познакомить вас с историей и достопримечательностями Казани, но и дать возможность уделить время себе в приятной компании подруг.
Мы с вами прогуляемся по ключевым локациям города, заглянем на шопинг и завершим программу тотальным релаксом в спа.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Часть 1. Прогулка
Наша экскурсия начнётся с прогулки по улице Баумана. Мы посетим старинную аптеку Бренинга: вы узнаете её историю и посмотрите, как она выглядела раньше. Изучим старинный Богоявленский собор, в котором был крещён величайший оперный певец Ф. И. Шаляпин. Поднимемся на колокольню и полюбуемся видом на Казань с высоты 74 метров. Нулевой меридиан, памятники карете Екатерины II и Коту Казанскому — также на нашем маршруте.
Часть 2. Шопинг
Познакомившись со значимыми историческими объектами города, мы перейдём к второй части экскурсии, а именно — к шопингу! Гид отведёт вас в специализированные магазины, в которых можно приобрести традиционное татарское серебро и узнать его историю, а также купить эксклюзивную косметику, которая изготавливается в Татарстане.
Часть 3. Спа
Завершить прогулку предлагаем в уютном спа-салоне на улице Баумана. Тайская парная, массаж горячими камнями, комплексы для лица и ног — здесь вы сможете по-настоящему расслабиться в компании подруг!
Организационные детали
- Желательно бронировать места на экскурсию за 7 дней, так как окошки в спа-салоне быстро разбирают
- Отдельно оплачивается подъём на колокольню (150 руб. /чел.) и посещение спа-салона (от 2400 руб.)
- После бронирования я вышлю вам список доступных программ в спа. При записи необходимо будет оплатить депозит 1000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Баумана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.