3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
«Обещаю, что шопинг будет не только приятным, но и выгодным»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
«Мы с вами прогуляемся по ключевым локациям города, заглянем на шопинг и завершим программу тотальным релаксом в спа»
21 фев в 13:30
22 фев в 13:30
от 6500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Аудиогид
Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий
Здесь настоящая, атмосферная Казань. Вроде бы центр города, но одновременно портал в прошлое
Начало: У Музея чак-чака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила16 октября 2023Рената, благодарим Вас за прекрасные покупки, сделанные по Вашим "наводкам". Однозначно решили продолжить с Вами шопинг в следующий раз, порадовали Ваши скидки и полезные советы. Всем любителям шопинга рекомендуем!
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