Данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях 🏛️ — это город 🏙️, где встречаются и мирно соседствуют самые разные культуры. В ходе экскурсий вы будете любоваться златоглавыми церквями и минаретами мечетей, посетите Кремль и пройдетесь по мощёным улицам исторического центра.
Казань — это город с богатейшей историей 📖 и в тоже время современный мегаполис. Новые строения современной архитектуры, спортивные сооружения, известные во всем мире. Здесь действительно есть, что посмотреть и чему удивиться.
На этой экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности и города и получите наиболее полное впечатление от пребывания в нем. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).