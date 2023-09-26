Экскурсия по Кремлю, прогулка по набережной у Дворца земледельцев и чай с чак-чаком — это ещё не всё, чем можно заняться в Казани! Предлагаю вам отправиться к знаменитым Голубым озёрам. Вы узнаете, почему они никогда не замерзают, окунётесь в прозрачную воду и откроете факты и легенды природного чуда.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отдых на Малом озере

Голубые озёра — это система водоёмов в заповедной зоне Татарстана. Вода в них не замерзает, а её температура всегда 5-7 градусов. При желании, вы искупаетесь в прозрачном озере или даже переплывёте его! После купания я угощу вас горячим чаем и мы прогуляемся в лесу, где встречаются растения из Красной книги республики. Лазурный водоём, красивые виды, небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей.

Истории и легенда Голубых озёр

Вы не только отдохнёте, но и узнаете о возникновении удивительных водоёмов. Услышите, почему они не покрываются льдом и из-за чего в них не водится рыба. Я расскажу о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, который создает вода, и происхождении названия озёр. Легенда о трагичной любви молодого хана и интересные факты из жизни казанских дайверов — вы откроете много любопытных деталей об этом месте.

Организационные детали