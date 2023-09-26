Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Экскурсия по Кремлю, прогулка по набережной у Дворца земледельцев и чай с чак-чаком — это ещё не всё, чем можно заняться в Казани! Предлагаю вам отправиться к знаменитым Голубым озёрам.
Вы узнаете, почему они никогда не замерзают, окунётесь в прозрачную воду и откроете факты и легенды природного чуда.
4.98
84 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отдых на Малом озере
Голубые озёра — это система водоёмов в заповедной зоне Татарстана. Вода в них не замерзает, а её температура всегда 5-7 градусов. При желании, вы искупаетесь в прозрачном озере или даже переплывёте его! После купания я угощу вас горячим чаем и мы прогуляемся в лесу, где встречаются растения из Красной книги республики. Лазурный водоём, красивые виды, небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей.
Истории и легенда Голубых озёр
Вы не только отдохнёте, но и узнаете о возникновении удивительных водоёмов. Услышите, почему они не покрываются льдом и из-за чего в них не водится рыба. Я расскажу о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, который создает вода, и происхождении названия озёр. Легенда о трагичной любви молодого хана и интересные факты из жизни казанских дайверов — вы откроете много любопытных деталей об этом месте.
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Caravelle
Вам нужно взять с собой только купальные костюмы; полотенца и горячий чай я предоставлю
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Салимжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 3807 туристов
Аккредитованный экскурсовод по Казани. Моя деятельность много лет связана с туризмом. Сейчас я провожу авторские, интересные, индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами города Казани!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Anastasia
26 сен 2023
Прошел месяц,а я все еще под впечатлением! Спасибо
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Таисия
24 сен 2023
В субботу (23.08.2023) были на экскурсии «Голубые озёра - путешествие в мини-группе». Прекрасная и содержательная экскурсия. И все это благодаря экскурсоводу Чингизу. Вы увидите потрясающие виды, полюбуетесь на красивые голубые читать дальше
озёра и попробуете очень вкусный час. И самое главное - искупаетесь в кристально чистой воде, хотя она и очень холодная. Но получите невероятные эмоции и впечатления! Обязательно порекомендую друзьям и знакомым данную экскурсию!
Татьяна
15 сен 2023
Очень рады, что выбрали путешествие на Озёра именно у Чингиза. В компании с таким человеком можно куда угодно отправиться, хоть в пустое поле и точно будет интересно. Очень приятная энергетика читать дальше
и безумно интересно слушать всё, что он рассказывает и как мыслит. Пока мы ехали на Озёра Чингиз нам рассказывал про места, которые мы проезжали и так заряжал, что хотелось попробовать/посмотреть всё это. Что мы и сделали в последствии, вспоминая смыслы этих мест и рассказы Чингиза и ту энергию, которую он вкладывал.
Что касается самих Озер: место действительно стоит посещения. Какая-то магия точно там есть. Перед поездкой самочувствие моё было не очень: простуда, защемленный седалищный нерв. Тепло оделась тк было холодно: куртка, тёплый шарф. Сели к Чингизу в машину. И тут он стал рассказывать про целебные силы Озер. Побудил искупаться. Приехали. Полюбовались красотой природы. И я первая побежала переодеваться и погружаться в воду. И знаете что? Исцелилась! Перестало щемить ногу прям сразу. Уже несколько дней хожу и радуюсь, что прошёл тот дискомфорт, который мучал меня несколько месяцев. И простуда стала уходить. Уж не знаю, совпадение ли, или такая холодо-терапия. Но что-то волшебное в этом есть. А главное, что день был проведён в большом удовольствии, впечатлении и любви.
Кристина
31 авг 2023
Рекомендую это супер комфортное путешествие с очень интересной путевой информацией 🤩 Красивое, чистое место! Купаться обязательно! Холодная вода? Да, сначала 😹 но того стоит! Куча положительных эмоций после. Бонусом вкусный согревающий чай!
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Александр
20 авг 2023
душевное мини-путешествие, комфортный минивэн, приятный харизматичный гид, прекрасное бодрящее купание, вкусный чай. Раннее время полностью оправдано, есть возможность насладиться местами без толп туристов
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Владислав
19 авг 2023
Чингиз отличный, своеобразный гид. За весь маршрут в машине было рассказано очень много историй о Казани, как про прошлое, так и про нынешнее время. Озера потрясающие, вода прозрачная, очень рекомендую взять с собой купальные принадлежности! Вода хоть и холодная, но в самом процессе есть свой кайф, главное подойти к делу с умом.
Ирина
17 авг 2023
Нам всё очень понравилось, узнали много нового, получили максимум позитива и от купания и от природы. Чудесное место и хороший экскурсовод. Рекомендую!
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Valeriya
10 авг 2023
Прекрасная экскурсия-впечатление😍 Спасибо огромное Чингизу за интересную информацию и вкусный чай после купания в озере! Классно, что мы приехали на озера рано (до основной массы туристов) и спокойно покупались и насладились природой и суперкрасивыми видами озера🙌 ощущения после купания в воде +6 градусов -непередаваемые😅🥶😎
С
Светлана
9 авг 2023
Отличная экскурсия. Чингиз на протяжении всей дороги к озерам рассказывал о городе, о местах, которые нужно обязательно посетить. Получили массу эмоций и очень много интересной информации. Вода в озере завораживает своим видом, искупаться правда не решились, но это нам совершенно не помешало. Благодарю!
П
Полина
4 авг 2023
От всей души рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии. И новая информация, и незабываемые впечатления, настоящее приключение в красивейшие месте!
С
Сергей
3 авг 2023
Очень необычное и красивое место. Организовано все отлично, интересный рассказ по дороге о Казани и голубых озерах. Остались самые лучшие впечатления!
Мария
29 июля 2023
Экскурсия прошла великолепно. Чингиз рассказал много интересного по пути к озерам, показал все на месте, угостил вкусным чаем. Впечатления самые приятные, хотя купаться полностью не стали, очень уж холодная вода.
А
Андрей
29 июля 2023
Побывали на Голубых озёрах. Впечатления прекрасные. Места живописные, ощущается единение с природой, что для городского жителя не всегда представляется возможным. Чингиз очень удивил (в хорошем смысле) своим подходом к экскурсии. И хоть не удалось окунуться в голубую гладь озера целиком, а только по колено, ощущения незабываемые. Однозначно, рекомендуем.
С
Светлана
23 июля 2023
Красота. Красота. Рекомендую.
Т
Татьяна
22 июля 2023
Спасибо большое за экскурсию. Очень удобно,что были с утра. Не было толпы и мы насладились природой. Чингиз интересно рассказывает про все,что видим. Успехов вам!