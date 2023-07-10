Прогулки по историческому центру Казани — не единственный вариант знакомства с городом. У вас есть возможность взглянуть на него с воды во время речной прогулки на катере по реке Казанке. Добро пожаловать на борт катера! Мы отправимся в часовое путешествие и насладимся речными видами на город.

Контрасты Татарской столицы

С воды Казань выглядит совсем иначе. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам столицы Татарстана. Вы увидите величественные оборонительные стены крепости и башни, необычную панораму Кремля с Казанки, Кремлевскую набережную, роскошный Дворец Земледельцев, современный футбольный стадион «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта, Центр семьи «Казан» (Чаша), храм павшим воинам. А противоположная часть реки поразит активной деловой деятельностью нового района и ее инфраструктурой. Организационные моменты• Маршрут предусматривает остановки без выхода для фотосъемок в самых ярких и красочных местах города.

Прогулки проходит без гида (услуги гида предоставляются по договоренности и оплачиваются отдельно).

Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого.

Вы можете взять на борт еду и напитки.

• На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы. Важная информация: