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Речная прогулка по Казанке

5
3 отзыва
Медиана Ж.
Медиана Ж. – Гид из Казани
Речная прогулка по Казанке
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Речная прогулка по Казанке
Речная прогулка по Казанке

Что вы увидите

  • Вы увидите необычную панораму Кремля с Казанки, Кремлевскую Набережную, роскошный Дворец земледельцев, современный футбольный стадион Казань-Арена с самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта, Центр семьи "Казан".
  • Маршрут предусматривает остановки без выхода для фотосъемок в самых ярких и красочных местах города.
Кроме прогулок по историческому центру Казани есть еще много возможностей взглянуть на город 🏙️ со стороны. И это речная прогулка 👣 на катере по одноименной с городом реке Казанке. Чтобы окунуться в центр города и увидеть Казанский Кремль с воды, достаточно прокатиться вдоль Набережной. Здесь вы увидите величественные оборонительные стены крепости, башни. А противоположная часть реки поразит активной деловой деятельностью нового района и ее инфраструктурой.
Что входит
  • транспортное водное обслуживание
Что не входит
  • экскурсия
Начало
🚩 г. Казань, пляж Локомотив
Место завершения
🏁 г. Казань пляж Локомотив
Речная прогулка по Казанке
Речная прогулка по Казанке
Речная прогулка по Казанке
Речная прогулка по Казанке
Речная прогулка по Казанке

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Медиана Ж.
Медиана Ж.
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3 отзыва оставили туристы

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