Кроме прогулок по историческому центру Казани есть еще много возможностей взглянуть на город 🏙️ со стороны. И это речная прогулка 👣 на катере по одноименной с городом реке Казанке. Чтобы окунуться в центр города и увидеть Казанский Кремль с воды, достаточно прокатиться вдоль Набережной. Здесь вы увидите величественные оборонительные стены крепости, башни. А противоположная часть реки поразит активной деловой деятельностью нового района и ее инфраструктурой.