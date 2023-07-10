Хотите увидеть Казань с другого ракурса? Присоединяйтесь к нашей прогулке на катере по центру города.
Вы проплывете мимо Казанского Кремля, Дворца Земледельцев, стадиона Казань-Арена, храма павшим воинам и Чаши ЗАГС.
Насладитесь речными видами и рассмотрите город с воды, зарядитесь новыми эмоциями и вдохновитесь живописной природой. Вы обязательно откроете что-то новое для себя!
Вы проплывете мимо Казанского Кремля, Дворца Земледельцев, стадиона Казань-Арена, храма павшим воинам и Чаши ЗАГС.
Насладитесь речными видами и рассмотрите город с воды, зарядитесь новыми эмоциями и вдохновитесь живописной природой. Вы обязательно откроете что-то новое для себя!
Описание экскурсии
Прогулки по историческому центру Казани — не единственный вариант знакомства с городом. У вас есть возможность взглянуть на него с воды во время речной прогулки на катере по реке Казанке. Добро пожаловать на борт катера! Мы отправимся в часовое путешествие и насладимся речными видами на город.
Контрасты Татарской столицы
С воды Казань выглядит совсем иначе. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам столицы Татарстана. Вы увидите величественные оборонительные стены крепости и башни, необычную панораму Кремля с Казанки, Кремлевскую набережную, роскошный Дворец Земледельцев, современный футбольный стадион «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта, Центр семьи «Казан» (Чаша), храм павшим воинам. А противоположная часть реки поразит активной деловой деятельностью нового района и ее инфраструктурой. Организационные моменты• Маршрут предусматривает остановки без выхода для фотосъемок в самых ярких и красочных местах города.
- Прогулки проходит без гида (услуги гида предоставляются по договоренности и оплачиваются отдельно).
- Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого.
- Вы можете взять на борт еду и напитки.
• На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы. Важная информация:
- Судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки.
- При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена. Организатор об этом сообщает. При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000₽. Экскурсионное обслуживание оказывается дополнительно-2500₽/с группы Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК(лодочная станция).
Любой день и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский кремль
- Кремлевская набережная
- Дворец земледельцев
- Стадион «Казань-Арена»
- Дворец водных видов спорта
- Центр семьи «Казан»
- Храм павшим воинам
Что включено
- Транспортное водное обслуживание
Что не входит в цену
- По договоренности возможно сопровождение гида (доплата 2500 руб. за группу)
- При группе больше 4 человек доплата за каждого человека составит 1000 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Брюсова, 51 ВМК (лодочная станция)
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
- При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена
- Организатор об этом сообщает
- При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000₽
- Экскурсионное обслуживание оказывается дополнительно-2500₽/с группы
- Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК (лодочная станция)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Добрый день, хочу поделиться впечатлениями о речной прогулке по реке Казанка. Прогулку бронировали ночью (у нас сорвалась экскурсия и пришлось, что то быстро придумывать), отдельное спасибо администратору, что не проигнорировали
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Т
Фантастическая прогулка по Волге и Казанке, возможность взглянуть на город под иным ракурсом, да ещё и услышать комментарии ко всему, что видели с борта белоснежного катера!!! Потрясающее водное приключение для всей семьи! Капитан Игорь - невероятно обоятельный и доброжелательный человек, интересный рассказчик, супер профессионал! Мы получили массу ярких впечатлений (и дети, и взрослые)!!! Спасибо огромное!!!!!!!!
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А
Понравилось, Игорь капитан катера старался создать классную обстановку и антураж вечера, включал музыку, создавал драйва нашему плавучему кораблю) было хорошо…., что сказать о вечерней Казани?, огни которой зажигаются когда солнце садится спать?, тут даже лишние слова не нужны, не катались?, обязательно нужно! Возьмите бутылочку шампанского и хорошее настроение, остальное создаст вечер …
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Н
Отличная возможность взглянуть на родной город с другой стороны. Капитан Игорь отвечал на все вопросы и действительно был своеобразным гидом, создал дружескую и непринуждённую атмосферу за что ему отдельное спасибо! Катер/яхта/судно в отличнейшем состоянии, дождь не помеха прогулке, так что призываю всех не пугаться непогоды)
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И
Речная прогулка по Казанке нам очень понравилась. Много положительных эмоций она нам оставила. Капитан Альберт провел для нас небольшую экскурсию по достопримечательностям, от которых мы были в восторге. Обязательно к вам вернёмся за новой порцией положительных эмоций.
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И
Речная прогулка по Казанке нам очень понравилась. Много положительных эмоций она нам оставила. Капитан Альберт провел для нас небольшую экскурсию по достопримечательностям, от которых мы были в восторге. Обязательно к вам вернёмся за новой порцией положительных эмоций.
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