Вы увидите необычную панораму Кремля с Казанки, Кремлевскую Набережную, роскошный Дворец земледельцев, современный футбольный стадион Казань-Арена с самым большим в Европе медиафасадом, Дворец водных видов спорта, Центр семьи "Казан".
Маршрут предусматривает остановки без выхода для фотосъемок в самых ярких и красочных местах города.
Кроме прогулок по историческому центру Казани есть еще много возможностей взглянуть на город 🏙️ со стороны. И это речная прогулка 👣 на катере по одноименной с городом реке Казанке. Чтобы окунуться в центр города и увидеть Казанский Кремль с воды, достаточно прокатиться вдоль Набережной. Здесь вы увидите величественные оборонительные стены крепости, башни. А противоположная часть реки поразит активной деловой деятельностью нового района и ее инфраструктурой.
Что входит
транспортное водное обслуживание
Что не входит
экскурсия
Начало
🚩 г. Казань, пляж Локомотив
Место завершения
🏁 г. Казань пляж Локомотив
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Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.