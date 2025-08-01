Чтобы пройти путь от Ивана Грозного до IT-стартапов, отправимся в путешествие по Татарстану. Осмотрим средневековую крепость, философский арт-проект Храм всех религий и город будущего Иннополис. Вы узнаете о значении православного форпоста на Волге, утопической идее объединения культур и жизни в городе айтишников. И насладитесь умиротворяющей речной прогулкой.

Храм всех религий — казанская философия единства (внешний осмотр)

В здании объединены элементы 16 религиозных традиций мира. Это не действующий храм — проект строился как пространство без богослужений, с идеей, что обряды не должны разобщать людей.

Свияжск — остров-град на холме

По велению Ивана Грозного, перед взятием Казани на месте слияния Волги и Свияги в 1551 был построен военный форпост.

Вы узнаете:

Как город был возведён за 4 недели и спущен по реке в готовом виде

Почему именно здесь появились первые православные храмы Поволжья

Где хранятся фрески 16 века — старейшие в России вне стен московского Кремля

Вы посетите: колокольню Никольской церкви 16 века — Иоанно-Предтеченский монастырь — собор Всех Скорбящих Радости — Сергиевскую церковь 16–17 века — Троице-Сергиевский монастырь (недействующий) — деревянную Троицкую церковь 16 века — церковь Константина и Елены 16–18 веков— памятник жертвам политических репрессий

Иннополис — город 21 века (краткая обзорная экскурсия)

Мы заедем в единственный в России город, построенный с нуля в 21 веке. Всё здесь — от школы до городской мэрии — посвящено развитию высоких технологий и IT-образования.

Прогулка по Волге

В Казань мы вернёмся на теплоходе. Маршрут проходит мимо живописных берегов и даёт возможность увидеть местные пейзажи с новой перспективы.

Ориентировочный тайминг поездки:

10:00–10:30 — дорога до Храма всех религий

10:30–11:00 — экскурсия у Храма всех религий и его внешний осмотр

11:600–12:00 — дорога в Свияжск

12:00–13:30 —Экскурсия в Свияжске

13:30–15:00 — свободное время на обед и фото

15:00–15:30 — переезд в Иннополис и экскурсия по городу (без остановок)

15:30–16:30 — переезд к теплоходу и возвращение в Казань

