Осмотрим средневековую крепость, философский арт-проект Храм всех религий и город будущего Иннополис.
Вы узнаете о значении православного форпоста на Волге, утопической идее объединения культур и жизни в городе айтишников. И насладитесь умиротворяющей речной прогулкой.
Описание экскурсии
Храм всех религий — казанская философия единства (внешний осмотр)
В здании объединены элементы 16 религиозных традиций мира. Это не действующий храм — проект строился как пространство без богослужений, с идеей, что обряды не должны разобщать людей.
Свияжск — остров-град на холме
По велению Ивана Грозного, перед взятием Казани на месте слияния Волги и Свияги в 1551 был построен военный форпост.
Вы узнаете:
- Как город был возведён за 4 недели и спущен по реке в готовом виде
- Почему именно здесь появились первые православные храмы Поволжья
- Где хранятся фрески 16 века — старейшие в России вне стен московского Кремля
Вы посетите: колокольню Никольской церкви 16 века — Иоанно-Предтеченский монастырь — собор Всех Скорбящих Радости — Сергиевскую церковь 16–17 века — Троице-Сергиевский монастырь (недействующий) — деревянную Троицкую церковь 16 века — церковь Константина и Елены 16–18 веков— памятник жертвам политических репрессий
Иннополис — город 21 века (краткая обзорная экскурсия)
Мы заедем в единственный в России город, построенный с нуля в 21 веке. Всё здесь — от школы до городской мэрии — посвящено развитию высоких технологий и IT-образования.
Прогулка по Волге
В Казань мы вернёмся на теплоходе. Маршрут проходит мимо живописных берегов и даёт возможность увидеть местные пейзажи с новой перспективы.
Ориентировочный тайминг поездки:
10:00–10:30 — дорога до Храма всех религий
10:30–11:00 — экскурсия у Храма всех религий и его внешний осмотр
11:600–12:00 — дорога в Свияжск
12:00–13:30 —Экскурсия в Свияжске
13:30–15:00 — свободное время на обед и фото
15:00–15:30 — переезд в Иннополис и экскурсия по городу (без остановок)
15:30–16:30 — переезд к теплоходу и возвращение в Казань
Организационные детали
- Поездка проходит на экскурсионных автобусах ZHONG TONG или аналогичных
- Билет на теплоход входит в стоимость
- Экскурсия включает внешний осмотр Храма всех религий
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед (средний чек — 500 ₽ за чел.). Гид подскажет, где можно перекусить
- Для подтверждения приобретения льготного билета обязательно наличие оригинала документа, подтверждающего льготу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Окончание экскурсии — речной порт (Девятаева, 1)
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Дети до 17 лет
|3000 ₽
|Стандартный
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
Не понимаю возмущения других туристов, в описании все написано, все соотвествовало
Свияжск очень красив, и гид все интересно рассказывала))