Свияжск, Храм всех религий, Иннополис и возвращение в Казань на теплоходе

Изучить связь времён от Раифского монастыря до IT-города и полюбоваться волжскими пейзажами с воды
Чтобы пройти путь от Ивана Грозного до IT-стартапов, отправимся в путешествие по Татарстану.

Осмотрим средневековую крепость, философский арт-проект Храм всех религий и город будущего Иннополис.

Вы узнаете о значении православного форпоста на Волге, утопической идее объединения культур и жизни в городе айтишников. И насладитесь умиротворяющей речной прогулкой.
Свияжск, Храм всех религий, Иннополис и возвращение в Казань на теплоходе

Описание экскурсии

Храм всех религий — казанская философия единства (внешний осмотр)
В здании объединены элементы 16 религиозных традиций мира. Это не действующий храм — проект строился как пространство без богослужений, с идеей, что обряды не должны разобщать людей.

Свияжск — остров-град на холме

По велению Ивана Грозного, перед взятием Казани на месте слияния Волги и Свияги в 1551 был построен военный форпост.

Вы узнаете:

  • Как город был возведён за 4 недели и спущен по реке в готовом виде
  • Почему именно здесь появились первые православные храмы Поволжья
  • Где хранятся фрески 16 века — старейшие в России вне стен московского Кремля

Вы посетите: колокольню Никольской церкви 16 века — Иоанно-Предтеченский монастырь — собор Всех Скорбящих Радости — Сергиевскую церковь 16–17 века — Троице-Сергиевский монастырь (недействующий) — деревянную Троицкую церковь 16 века — церковь Константина и Елены 16–18 веков— памятник жертвам политических репрессий

Иннополис — город 21 века (краткая обзорная экскурсия)
Мы заедем в единственный в России город, построенный с нуля в 21 веке. Всё здесь — от школы до городской мэрии — посвящено развитию высоких технологий и IT-образования.

Прогулка по Волге

В Казань мы вернёмся на теплоходе. Маршрут проходит мимо живописных берегов и даёт возможность увидеть местные пейзажи с новой перспективы.

Ориентировочный тайминг поездки:
10:00–10:30 — дорога до Храма всех религий
10:30–11:00 — экскурсия у Храма всех религий и его внешний осмотр
11:600–12:00 — дорога в Свияжск
12:00–13:30 —Экскурсия в Свияжске
13:30–15:00 — свободное время на обед и фото
15:00–15:30 — переезд в Иннополис и экскурсия по городу (без остановок)
15:30–16:30 — переезд к теплоходу и возвращение в Казань

Организационные детали

  • Поездка проходит на экскурсионных автобусах ZHONG TONG или аналогичных
  • Билет на теплоход входит в стоимость
  • Экскурсия включает внешний осмотр Храма всех религий
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается обед (средний чек — 500 ₽ за чел.). Гид подскажет, где можно перекусить
  • Для подтверждения приобретения льготного билета обязательно наличие оригинала документа, подтверждающего льготу
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Окончание экскурсии — речной порт (Девятаева, 1)

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 6 летБесплатно
Дети до 17 лет3000 ₽
Стандартный3100 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6664 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

3.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
1
2
Лара
Интересная, насыщенная экскурсия! Удалось увидеть несколько таких разноплановых, но по своему интересных мест. Храм всех религий удивил смешением стилей, эпох, религий, естественно, яркостью и красотой. Иннополис: хоть и видели проездом,
из окна автобуса, но не смогли не заметить современный, авангардный дизайн строений, беспилотные автомобили на улицах (на минуточку, где такое ещё увидишь!?). Свияжск - город-остров, как из сказки Павла Ершова "Конёк-горбунок" - остров рыба-кит, где всё подчинено одному единому древнерусскому стилю. И завершение экскурсии, возвращение домой на теплоходе - что может быть лучше! Рекомендую именно такой формат экскурсии!

Виктория
Нам очень понравилась наша экскурсия. Всё хорошо организовано. Узнали историю края, что очень полезно для подрастающего поколения. Отдельная благодарность Сергею и всему коллективу.
А
Благодарю за экскурсию! Не первый раз обращаюсь к данному организатору, все как всегда отлично)
Не понимаю возмущения других туристов, в описании все написано, все соотвествовало
Свияжск очень красив, и гид все интересно рассказывала))
Ирина
Очень понравилась Нина гид, приятная женщина и очень интересно всё рассказывала. Нам с мужем очень понравилось наше маленькое путешествие на остров Свияж
О
Довольна программой, особенно экскурсоводом- знающий профессионал, прекрасный организатор
О
В целом от всей Казани ощущение, что пытаются сделать неплохое место для туристов, но пока сильно не дотягивают. С точки зрения организации приема туристов, рассадки в автобус, следованию времени -
молодцы, претензий нет, все быстро. Гид Резеда много времени уделяла организационным деталям.
Теперь про саму экскурсию.
Храм всех религий - обошли по периметру, посмотрели снаружи, потратив минут 20-30. Маленькое тесное пространство вокруг храма, идет стройка, что-то пилят, леса и сетки. Какие-то интересные факты от гида были.
Иннополис - проехали на автобусе по улицам вдоль, поперек. Все. Из окон только + что-то гид рассказала. На гугл картах можно даже больше для себя получить. Разочарование.
Свияжск - основная часть прогулки, прошли через весь полуостров, зашли как на обычных экскурсиях в 1-2 помещения рядом с сувенирными лавками. Только в один храм полноценно смогли пройти в женском монастыре. Немного свободного времени, около часа. Само место для туристов обустроено неплохо, проблемы есть с питанием (пара кафе-столовых, где все столики заняты и борщ не вызывает доверия, и оладьи с медовухой или чаем на рыночном развале).
Прогулка на теплоходе оказалась высадкой всей группы у входа на паром, дали красные бумажные браслеты, на этом гид попрощалась, и дальше толпой с другими людьми (не только наша группа) заходили на обычный небольшой паром с липкими столиками, все в давке, плыли с орущей музыкой, вокруг завешенные прозрачной пленкой окна, сидели все тесно, не повернуться. За 40 мин переправа от Верхнего Услона до речного вокзала Казани, какая-то туалетная бумага на выходе с парома использованная, дальше "сами на автобусе до центра доедете, вам подскажут кондуктора". Кто ожидает уровень теплохода как Рэдиссон, с обслуживанием, приятной музыкой а не "а кому зазнобушка" ветерком и видами на Волгу - даже не стоит сравнивать.
Итого с 10 до 16-30 примерно по времени без учета автобуса до площади Тукая обратного. Ощущения средние.

Леонид
Ответ организатора:
Благодарим за подробный отзыв! Приносим извинения за доставленные неудобства. Ваши замечания касательно Храма всех религий, Иннополиса и прогулки на теплоходе приняты к сведению. Будем работать над улучшением программы и качества предоставляемых услуг. Надеемся увидеть вас снова!
