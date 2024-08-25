Раифский богородицкий монастырь — одна из самых значимых православных святынь Татарстана и Поволжья. На прогулке вы познакомитесь с его храмами, архитектурой и духовными традициями. Я поделюсь историей Раифы — вы узнаете про становление, развитие и упадок этого места. А ещё открою вам тайну его названия.

Описание экскурсии

Собор иконы Божьей Матери «Грузинская» с богатым иконостасом. Я расскажу о сложном пути главной иконы собора. И о том, что просят люди, стоя перед святым образом.

Троицкий собор, который так и не был расписан. Вы услышите его волшебную акустику, увидите иконы, собранные из камушков — и сможете от чистого сердца попросить что-то у святых. А я поделюсь историями образов на иконах.

Софийская церковь — самая маленькая в Европе. Она вмешает всего 7 человек, а молятся здесь только раз в год. Вы узнаете, кем были Вера, Надежда, Любовь и мать их София, и почему они причислены к лику святых.

А ещё у вас будет свободное время, чтобы прогуляться вдоль Раифского озера или прокатиться по нему на лодочке и катамаране. Окунуться в купель, отведать пирожков, которые пекут послушники — поверьте, они очень вкусные! Познакомиться с ласковыми котиками, которые живут на территории, и набрать освящённой воды.

Организационные детали