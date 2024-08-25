Святыни и легенды: путешествие в Раифу из Казани

Узнать о непростой истории монастыря на авторской экскурсии в мини-группе
Раифский богородицкий монастырь — одна из самых значимых православных святынь Татарстана и Поволжья. На прогулке вы познакомитесь с его храмами, архитектурой и духовными традициями. Я поделюсь историей Раифы — вы узнаете про становление, развитие и упадок этого места. А ещё открою вам тайну его названия.
Святыни и легенды: путешествие в Раифу из Казани
Святыни и легенды: путешествие в Раифу из Казани
Святыни и легенды: путешествие в Раифу из Казани
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 17:30

Описание экскурсии

Собор иконы Божьей Матери «Грузинская» с богатым иконостасом. Я расскажу о сложном пути главной иконы собора. И о том, что просят люди, стоя перед святым образом.

Троицкий собор, который так и не был расписан. Вы услышите его волшебную акустику, увидите иконы, собранные из камушков — и сможете от чистого сердца попросить что-то у святых. А я поделюсь историями образов на иконах.

Софийская церковь — самая маленькая в Европе. Она вмешает всего 7 человек, а молятся здесь только раз в год. Вы узнаете, кем были Вера, Надежда, Любовь и мать их София, и почему они причислены к лику святых.

А ещё у вас будет свободное время, чтобы прогуляться вдоль Раифского озера или прокатиться по нему на лодочке и катамаране. Окунуться в купель, отведать пирожков, которые пекут послушники — поверьте, они очень вкусные! Познакомиться с ласковыми котиками, которые живут на территории, и набрать освящённой воды.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Раифе, до места встречи вам нужно добраться самостоятельно на такси или общественном транспорте. Время в пути — около 40 минут
  • На входе в монастырь выдаются платки и фартуки. Плечи и головы женщин должны быть прикрыты
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 6000 руб. за 4 чел., детали уточняйте в переписке с гидом

во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Раифе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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