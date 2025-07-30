Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Раифский монастырь — один из крупнейших православных монастырей Республики Татарстан.



На экскурсии вам откроются тайны этой мужской обители — вы познакомитесь с историей основания монастыря, наберете святой воды в источнике и узнаете тайну молчания лягушек. 5 3 отзыва

Эмиль Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 4 часа 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Таинство православной веры На экскурсии мы отправимся в Раифский Богородицкий мужской монастырь, который считается одной из первых православных построек во времена Казанского ханства. Вначале это была деревянная постройка, но сегодня монастырь — это большой храмовый комплекс из нескольких зданий. Мы познакомимся с историей основания монастыря и преклонимся Грузинской иконе Божией Матери. Купим монастырскую выпечку и наберём святую воду в источнике. Послушаем голоса Квартета «Притча» и насладимся видами леса. А Раифское озеро откроет нам тайну молчания лягушек. Раифа — место силы и силы духа, место веры и чистоты, место умиротворения и Божией силы! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Ул. Кремлевская, 2, Казань Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.