Раифский монастырь — один из крупнейших православных монастырей Республики Татарстан.
На экскурсии вам откроются тайны этой мужской обители — вы познакомитесь с историей основания монастыря, наберете святой воды в источнике и узнаете тайну молчания лягушек.
На экскурсии вам откроются тайны этой мужской обители — вы познакомитесь с историей основания монастыря, наберете святой воды в источнике и узнаете тайну молчания лягушек.
Описание экскурсииТаинство православной веры На экскурсии мы отправимся в Раифский Богородицкий мужской монастырь, который считается одной из первых православных построек во времена Казанского ханства. Вначале это была деревянная постройка, но сегодня монастырь — это большой храмовый комплекс из нескольких зданий. Мы познакомимся с историей основания монастыря и преклонимся Грузинской иконе Божией Матери. Купим монастырскую выпечку и наберём святую воду в источнике. Послушаем голоса Квартета «Притча» и насладимся видами леса. А Раифское озеро откроет нам тайну молчания лягушек. Раифа — место силы и силы духа, место веры и чистоты, место умиротворения и Божией силы! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Кремлевская, 2, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо большое за проведённые экскурсии Эмилю и Камилю.
Было интересно и доступно как для меня так и девочек,узнали много интерестных исторических фактов.
Экскурсии проводились с большой любовью к своему краю, рекомендую
Было интересно и доступно как для меня так и девочек,узнали много интерестных исторических фактов.
Экскурсии проводились с большой любовью к своему краю, рекомендую
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Е
Экскурсовод (Руслан на замену Эмиля) был очень профессиональным и внимательным. Все наши пожелания были учтены. Безусловно будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.
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С
Очень понравилась экскурсия Раифский ионастырь. Экскурсовод Эмиль, просто супер, узнали много нового и интересного. Рекомендую.
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