Из Казани - в Свияжск на теплоходе

По красавице-Волге к берегам острова-града
Там русский дух, там Русью пахнет! С Волги-матушки вы полюбуетесь просторами русской земли, а на сердце станет тепло от родных видов на монастыри, церквушки и деревянные постройки.

Сойдя на берег острова Свияжск, вы прочувствуете благодать места и отправитесь осматривать святыни града под рассказы гида об истории и о жизни мирного села.
4.1
57 отзывов
Описание экскурсии

Душевные русские пейзажи

Двухчасовая прогулка до острова будет насыщена родными волжскими пейзажами. А помимо красивой природы вы увидите посёлок Верхний Услон, отыщете на поросших лесом склонах Свияжскую Макарьевскую пустынь и рассмотрите Храм всех религий, словно сошедший с картинки детской книжки — пёстрый и причудливый.

Остров-град на «круглой горе»

Подплывая к Свияжску, вы сможете наблюдать силуэты церквей и монастырей, не зря град зовут православным центром Поволжья. Прогулка по острову охватит:

  • Успенский монастырь, на территории которого раньше была политическая тюрьма. Здесь вы увидите памятник жертвам репрессий, а также услышите историю святыни от нашего профессионального гида.
  • Бывший женский Иоанно—Предтеченский монастырь. Мы осмотрим две церкви — Живоначальной Троицы и Сергия Радонежского. Первая из них — единственная сохранившаяся постройка 16 в. со времён правления Ивана Грозного.
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — самый молодой, но от этого не менее величественный пятиглавый храм. Убранство святыни впечатлит четырёхъярусным иконостасом и расписными фресками-сюжетами из жития Богоматери.
  • Рождественскую площадь — главную площадь города и по совместительству излюбленное место народных гуляний.

Кроме того, вы посетите комплексы Конный Двор и Ленивый Торжок, а также со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, Макарьевскую Пустынь и церковь Константина и Елены.

Организационные детали

  • Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • В стоимость включены билеты на теплоход туда или обратно «Казань—Свияжск или Свияжск—Казань», проезд на автобусе через Храм всех Религий (самостоятельное посещение 30 минут), входные билеты в Свияжск в составе экскурсионной группы, радиогиды
  • Для желающих посетить Храм всех религий входные билеты за доп. плату 250 ₽ (билеты приобретаются самостоятельно на месте)
  • Время в пути на теплоходе в одну сторону: 2 часа. Прибытие в Казань в 19:00
  • С вами будет профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Стандартный билет3100 ₽
Дети с 5 - 14 лет3000 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр семьи «Казан» (ЗАГС ЧАША) ул. Сибгата Хакима,4
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22680 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
11
3
14
2
3
1
1
Алена
Спасибо! Продуктивно и интересно провели время. Все четко организовано. Особенно аудио гид очень понравился. Можно гулять заниматься своими делами и слушать гида.
До новых встреч!
М
Экскурсия началась немного странно: приехав на речной вокзал, я узнала, что до Свияжска мы плывем на теплоходе, а обратно на автобусе. С заездом в храм всех религий. Ну как бы…
об этом, наверное, стоит ставить в известность заранее. Я планировала только речную прогулку. Но впоследствии я не пожалела об этом, поскольку экскурсовод на теплоходе был так себе (на теплоходе нас даже вырубило), а вот та женщина, которая перехватила нас "на суше" и сопровождала обратно на автобусе, была хороша! Интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Свияжск прекрасен! Одно но: очень мало свободного времени, прошли через весь полуостров, не возвращаясь в исходную точку, хотелось бы подольше там погулять.

Aлла
Всё организовано, сбор, экскурсия на теплоходе очень информативно и не напряжна. По острову достаточно быстро, но времени хватило и на фото и на возможность насладиться видами. Покушали в трапезной, вкусно!
Послушали колокольный перезвон, даже дождь не испортил настроения). На обратном пути заехали во Вселенский Храм. Жаль, что мало времени ему уделяется. (Туда нужно заезжать не на 15 минуть). Но и экскурсия этого не предусматривала. Получили массу впечатлений! Рекомендуем!

О
Хорошая экскурсия, учитывая, что она групповая, экскурсовод Назия очень много рассказала об истории места. На обратном пути также был интересный рассказ об истории татарского народа. Кроме того, на обратном пути посетили Храм всех религий.
Для самостоятельного знакомства со Свияжском осталось совсем немного времени, но конечно можно было оставить группу и гулять отдельно.
Александр
Шикарная экскурсия! Нам невероятно повезло, что нашим гидом была Гульсина настолько интересный рассказчик, историк и человек с великолепным чувством юмора! Гульсина сделала нашу экскурсию) Спасибо от квартета из джаза))
Евгения
Прекрасный маршрут и содержание. Гид на палубе отличный рассказчик, встретила нас с радостью, позитивная. У гида на суше, слова паразиты отвлекают от повествования, но девушка исключительно очаровательная, можно простить. На пароходе диваны расположены спинкой к окну, хотелось бы наоборот, не удобно наблюдать пейзаж
