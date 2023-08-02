Там русский дух, там Русью пахнет! С Волги-матушки вы полюбуетесь просторами русской земли, а на сердце станет тепло от родных видов на монастыри, церквушки и деревянные постройки. Сойдя на берег острова Свияжск, вы прочувствуете благодать места и отправитесь осматривать святыни града под рассказы гида об истории и о жизни мирного села.

Описание экскурсии

Душевные русские пейзажи

Двухчасовая прогулка до острова будет насыщена родными волжскими пейзажами. А помимо красивой природы вы увидите посёлок Верхний Услон, отыщете на поросших лесом склонах Свияжскую Макарьевскую пустынь и рассмотрите Храм всех религий, словно сошедший с картинки детской книжки — пёстрый и причудливый.

Остров-град на «круглой горе»

Подплывая к Свияжску, вы сможете наблюдать силуэты церквей и монастырей, не зря град зовут православным центром Поволжья. Прогулка по острову охватит:

Успенский монастырь, на территории которого раньше была политическая тюрьма. Здесь вы увидите памятник жертвам репрессий, а также услышите историю святыни от нашего профессионального гида.

Бывший женский Иоанно—Предтеченский монастырь. Мы осмотрим две церкви — Живоначальной Троицы и Сергия Радонежского. Первая из них — единственная сохранившаяся постройка 16 в. со времён правления Ивана Грозного.

Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — самый молодой, но от этого не менее величественный пятиглавый храм. Убранство святыни впечатлит четырёхъярусным иконостасом и расписными фресками-сюжетами из жития Богоматери.

Рождественскую площадь — главную площадь города и по совместительству излюбленное место народных гуляний.

Кроме того, вы посетите комплексы Конный Двор и Ленивый Торжок, а также со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, Макарьевскую Пустынь и церковь Константина и Елены.

Организационные детали