И Ирина Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе) читать дальше маршрута и закончился только перед возвращением в Казань на теплоходе. Потрясающе! Узнала очень много интересной и захватывающей информации, материал преподносился легко и непринуждённо. Рекомендую 👍 Экскурсия началась вовремя. Комфортабельный и чистый автобус с кондиционером и удобными сидениями. Гид сопровождала всю экскурсию. Рассказ начался от начала

Л Людмила Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе) Очень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, что обратно возвращались на теплоходе, по Волге! Благодарю!

Т Татьяна Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани Очень хорошая экскурсия, отдохнешь душой и телом, все замечательно рекомендую

Б Баранник Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани Прогулка на теплоходе- это всегда приятно, увлекательно и весело. Всё это - трёхчасовой круиз" Ретро 80- 90". Я получила удовольствие от волжской прохлады и любимой музыки. Но хотелось бы, чтобы было больше зарубежной эстрады. Наша эстрада 90-х весьма примитивна.

О Ольга Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе Отличный экскурсовод, очень грамотная и вообще мастер своего дела! Нам очень понравилось!