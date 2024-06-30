От Морского вокзала – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
В тренде
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Путешествие из будущего в прошлое: посетите Иннополис, древний Свияжск и вернитесь в Казань на теплоходе. Узнайте об инновациях и истории
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
21001 890 за человека
Экскурсия в Болгар на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
96 отзывов
Экскурсия в Болгар на теплоходе
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: В сезоне 2023 не проводится
4 июля в 08:30
11 июля в 08:30
6 900 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
38 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Начало: Г. Казань, ул. Девятаева, 1, речной порт Казань
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 19.30
7 июля в 19:30
14 июля в 19:30
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия началась вовремя. Комфортабельный и чистый автобус с кондиционером и удобными сидениями. Гид сопровождала всю экскурсию. Рассказ начался от начала
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    маршрута и закончился только перед возвращением в Казань на теплоходе. Потрясающе! Узнала очень много интересной и захватывающей информации, материал преподносился легко и непринуждённо. Рекомендую 👍

  • К
    Кирилл
    30 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    29 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Очень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, что обратно возвращались на теплоходе, по Волге! Благодарю!
    Очень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, чтоОчень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, что
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
    Очень хорошая экскурсия, отдохнешь душой и телом, все замечательно рекомендую
  • Б
    Баранник
    19 июня 2024
    Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
    Прогулка на теплоходе- это всегда приятно, увлекательно и весело. Всё это - трёхчасовой круиз" Ретро 80- 90". Я получила удовольствие от волжской прохлады и любимой музыки. Но хотелось бы, чтобы было больше зарубежной эстрады. Наша эстрада 90-х весьма примитивна.
  • О
    Ольга
    5 июня 2023
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Отличный экскурсовод, очень грамотная и вообще мастер своего дела! Нам очень понравилось!
  • В
    Вера
    19 июня 2022
    Экскурсия в Болгар на теплоходе
    Экскурсия очень впечатляющая, многогранная и обширная. Гид Александр очень интересно и разнообразно рассказывал об истории Казани, Болгара, о настоящих временах, перемежая шутками и анекдотами. Очень много информации, времени и сил катастрофически мало, чтобы обсмотретт-оббежать всю территорию древнего города! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
  2. Экскурсия в Болгар на теплоходе
  3. Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
  4. Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 1 080 до 6 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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