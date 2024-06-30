1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
В тренде
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Путешествие из будущего в прошлое: посетите Иннополис, древний Свияжск и вернитесь в Казань на теплоходе. Узнайте об инновациях и истории
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
21001 890₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Болгар на теплоходе
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: В сезоне 2023 не проводится
4 июля в 08:30
11 июля в 08:30
6 900₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Круиз
3 часа
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Начало: Г. Казань, ул. Девятаева, 1, речной порт Казань
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 19.30
7 июля в 19:30
14 июля в 19:30
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 июня 2024Экскурсия началась вовремя. Комфортабельный и чистый автобус с кондиционером и удобными сидениями. Гид сопровождала всю экскурсию. Рассказ начался от начала
- ККирилл30 июня 2024Рекомендую!
- ЛЛюдмила29 июня 2024Очень классно провела день на этой экскурсии, узнав много нового и насладившись красотами Свияжска! Понравилось, что обратно возвращались на теплоходе, по Волге! Благодарю!
- ТТатьяна23 июня 2024Очень хорошая экскурсия, отдохнешь душой и телом, все замечательно рекомендую
- ББаранник19 июня 2024Прогулка на теплоходе- это всегда приятно, увлекательно и весело. Всё это - трёхчасовой круиз" Ретро 80- 90". Я получила удовольствие от волжской прохлады и любимой музыки. Но хотелось бы, чтобы было больше зарубежной эстрады. Наша эстрада 90-х весьма примитивна.
- ООльга5 июня 2023Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусеОтличный экскурсовод, очень грамотная и вообще мастер своего дела! Нам очень понравилось!
- ВВера19 июня 2022Экскурсия очень впечатляющая, многогранная и обширная. Гид Александр очень интересно и разнообразно рассказывал об истории Казани, Болгара, о настоящих временах, перемежая шутками и анекдотами. Очень много информации, времени и сил катастрофически мало, чтобы обсмотретт-оббежать всю территорию древнего города! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От Морского вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 1 080 до 6 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «От Морского вокзала», 155 ⭐ отзывов, цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь