От древних стен кремля до современного моста — мы с вами исследуем всю Казань. Вы погуляете по улицам и слободам, увидите храм, где пел Шаляпин, и один из самых старых университетов. И узнаете: почему татарин и Гагарин — тёзки, где закипел котёл без огня, почему татарскую красавицу сперва слышно, а только потом видно, и многое другое.

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Начнём от стен кремля и Кремлёвской улицы, где вы прикоснётесь к истории города и узнаете о прошлом и настоящем одного из старейших в стране университетов.

Прогуляемся по Старо-Татарской слободе. Здесь минареты мечети Аль-Марджани живописно оживляют высокий берег озера Кабан, возвышается здание Театра имени Камала, а золотые руки мастеров шили тюбетейки и украшали сафьяновые сапоги.

С другой стороны озера — Суконная слобода, основанная Петром I. В одном из местных храмов пел маленький Шаляпин, а в Богородицком монастыре хранится возвращённая Ватиканом величайшая святыня нашего края — Казанская икона Божией Матери.

В современной части города покажу вам Дворец земледельцев, волшебную чашу, сверхзвуковые пассажирские самолёты ТУ-144 и спортивные объекты.

А в качестве финального аккорда мы промчимся по мосту Миллениум.

Организационные детали