Казань старая и новая за 2,5 часа

Познакомиться с городом, который возник более 1000 лет назад
От древних стен кремля до современного моста — мы с вами исследуем всю Казань.

Вы погуляете по улицам и слободам, увидите храм, где пел Шаляпин, и один из самых старых университетов.

И узнаете: почему татарин и Гагарин — тёзки, где закипел котёл без огня, почему татарскую красавицу сперва слышно, а только потом видно, и многое другое.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Начнём от стен кремля и Кремлёвской улицы, где вы прикоснётесь к истории города и узнаете о прошлом и настоящем одного из старейших в стране университетов.

Прогуляемся по Старо-Татарской слободе. Здесь минареты мечети Аль-Марджани живописно оживляют высокий берег озера Кабан, возвышается здание Театра имени Камала, а золотые руки мастеров шили тюбетейки и украшали сафьяновые сапоги.

С другой стороны озера — Суконная слобода, основанная Петром I. В одном из местных храмов пел маленький Шаляпин, а в Богородицком монастыре хранится возвращённая Ватиканом величайшая святыня нашего края — Казанская икона Божией Матери.

В современной части города покажу вам Дворец земледельцев, волшебную чашу, сверхзвуковые пассажирские самолёты ТУ-144 и спортивные объекты.

А в качестве финального аккорда мы промчимся по мосту Миллениум.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mazda 6
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5225 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
читать дальше

инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях. С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид. Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.

