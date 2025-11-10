Начнём от стен кремля и Кремлёвской улицы, где вы прикоснётесь к истории города и узнаете о прошлом и настоящем одного из старейших в стране университетов.
Прогуляемся по Старо-Татарской слободе. Здесь минареты мечети Аль-Марджани живописно оживляют высокий берег озера Кабан, возвышается здание Театра имени Камала, а золотые руки мастеров шили тюбетейки и украшали сафьяновые сапоги.
С другой стороны озера — Суконная слобода, основанная Петром I. В одном из местных храмов пел маленький Шаляпин, а в Богородицком монастыре хранится возвращённая Ватиканом величайшая святыня нашего края — Казанская икона Божией Матери.
В современной части города покажу вам Дворец земледельцев, волшебную чашу, сверхзвуковые пассажирские самолёты ТУ-144 и спортивные объекты.
А в качестве финального аккорда мы промчимся по мосту Миллениум.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Mazda 6
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5225 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная, читать дальше
инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях.
С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид.
Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.