Казань: первые шаги – экскурсии в Казани

Найдено 16 экскурсий в категории «Казань: первые шаги» в Казани, цены от 1 330 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Казанский кремль с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
    Гидов оцениваю на отлично.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Всё прошло хорошо.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казань: первые шаги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Все дороги ведут в Казань
  2. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  3. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  4. По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
  5. Обзорная прогулка по центру Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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