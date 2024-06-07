1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гидов оцениваю на отлично.
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
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