Экскурсия в Казанскую обсерваторию Энгельгардта предлагает уникальную возможность увидеть раритетные телескопы и узнать об истории астрономии.
Посетители познакомятся с научными отделами и коллекциями, а также смогут насладиться лекцией с астрономом и просмотром научно-популярного фильма. В завершение экскурсии - наблюдение за звёздным небом, не засвеченным городскими огнями. Включён трансфер и экскурсия по планетарию, рекомендованный возраст 7+
Посетители познакомятся с научными отделами и коллекциями, а также смогут насладиться лекцией с астрономом и просмотром научно-популярного фильма. В завершение экскурсии - наблюдение за звёздным небом, не засвеченным городскими огнями. Включён трансфер и экскурсия по планетарию, рекомендованный возраст 7+
5 причин купить эту экскурсию
- 🔭 Уникальные телескопы
- 🌌 Звёздное небо без иллюминации
- 📚 Интересные лекции астрономов
- 🎥 Научно-популярные фильмы
- 🚌 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Казанской обсерватории Энгельгардта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и наблюдений за звёздами. В это время ночи тёплые, а небо ясное, что позволяет в полной мере насладиться красотой звёздных миров. В октябре и апреле также можно посетить обсерваторию, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, однако холодные ночи могут ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Храм-памятник в честь нерукотворного образа Спасителя
- Успенский Зилантов монастырь
- Храм всех религий
- Речной порт
Описание экскурсии
- По дороге из Казани — она займет чуть больше часа — я расскажу о некоторых достопримечательностях по пути: о кремле, храме-памятнике в честь нерукотворного образа Спасителя, Успенском Зилантовом женском монастыре, Храме всех религий и речном порте, а также о селе Верхний Услон.
- Прибыв в обсерваторию, мы начнем с экскурсии по планетарию и экспонатам — я познакомлю вас с историей самого заведения, его деятельностью в прошлом и сегодня, а также объясню, как устроен комплекс, какие научные отделы здесь существуют и чем интересны коллекции местных телескопов.
- Затем вы послушаете занимательную лекцию с астрономом, на которой он расскажет и покажет, какие созвездия можно наблюдать над Казанью и другими частями света.
- После вас пригласят на просмотр научно-популярного фильма в звёздном зале (в зависимости от дня, темы могут отличаться).
- А в конце вы отправитесь смотреть на ночное небо, которое вдали от города не засвечено иллюминацией и потому — в хорошую погоду — позволяет увидеть чарующие дали звёздных миров.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер и экскурсия по планетарию.
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 600 руб. /ребенка, 700 — руб. /взрослого.
- Рекомендованный возраст 7+.
- Возьмите с собой средство от комаров, легкую куртку или плед, легкий перекус для детей и чай по желанию с собой.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заберем вас от отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эту экскурсию я подарила своей сестре на день рождения. Она интересуется космосом, у нас дома даже есть телескоп. Так что посетить одну из старейших Обсерваторий в стране, посмотреть и "потрогать"
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Л
Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта!
Организация экскурсии просто отличная - забрали из гостиницы, привезли на место, отвезли обратно. Все это сопровождалось увлекательной беседой.
Контакты сохранила, поеду обязательно снова - на ночную экскурсию
Организация экскурсии просто отличная - забрали из гостиницы, привезли на место, отвезли обратно. Все это сопровождалось увлекательной беседой.
Контакты сохранила, поеду обязательно снова - на ночную экскурсию
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Ставим 5 звезд только из-за невероятного,увлеченного и очень обаятельного гида в обсерватории: ради него,его рассказа и чудом сохранившихся экспонатов эту экскурсию однозначно стоит посетить!
Крайне расстроила Надежда,которая сопровождала нас до обсерватории:
Крайне расстроила Надежда,которая сопровождала нас до обсерватории:
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А
Очень интересная экскурсия! Узнали много нового об астрономии. Экскурсовод в обсерватории замечательный мужчина и любитель своего дела. Обязательно вернемся сюда летом!)
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Н
Очень понравилась сама экскурсия в обсерватории и гид Григорий от музея. Точно советуем посетить. Очень круто и интересно!
Но были неприятно удивлены, что гид-водитель взяла с собой подругу, не спросив нас от этом. В результате доп. экскурсии (информации) по пути на обсерваторию и обратно не было, то, что было, также частично комментировалось подругой.
Но были неприятно удивлены, что гид-водитель взяла с собой подругу, не спросив нас от этом. В результате доп. экскурсии (информации) по пути на обсерваторию и обратно не было, то, что было, также частично комментировалось подругой.
Аида
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за ваш отзыв и обратную связь. Мы искренне извиняемся за возникшую ситуацию с гидом-водителем и ее подругой. Это
Спасибо за ваш отзыв и обратную связь. Мы искренне извиняемся за возникшую ситуацию с гидом-водителем и ее подругой. Это
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А
Интереснейшая экскурсия по обсерватории, жаль, облака не позволили посмотреть с гидом звёздное небо!!
Приедем ещё!
Удобная организация экскурсии.
Приедем ещё!
Удобная организация экскурсии.
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