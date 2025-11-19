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телескоп - отличный опыт и незабываемое впечатление. В самой обсерватории экскурсию ведет, рассказывает и показывает сотрудник Обсерватории. Эта часть и была самой интересной. Она точно понравится тем, кто интересуется астрономией, историей создания Обсерваторий в нашей стране, в целом научной деятельностью. Чем больше Вы "в теме", тем интереснее и познавательнее для Вас будет эта поездка.



Вместе с тем, хотела бы отметить, что Обсерватория находится довольно далеко от Казани, да и попасть на индивидуальную экскурсию там совсем не так просто. Организаторы данной экскурсии бронируют для Вас экскурсию на месте и позволяют Вам с комфортом доехать до места и обратно. В этом есть большая ценность. При этом подразумевается, что сопровождающий Вам рассказывает что-то интересное/важное по дороге, а затем проводит небольшую экскурсию по территории вокруг Обсерватории. По факту сопровождающая мою сестру не была профессиональным гидом (это особенно понятно, когда есть опыт экскурсий действительно с профессионалами высокого уровня). Она, конечно, справилась с тем, чтобы доставить мою сестру в целости и сохранности на своем автомобиле туда и обратно. Но в общем-то можно было бы этим и ограничиться.



Для моей сестры эта поездка соответствовала по ценности своей стоимости. Поэтому тем, кто давно интересуется космосом, астрономией, наукой - всем рекомендую уверенно. Остальным желаю выстроить свои ожидания, чтобы не разочароваться! Посещение обсерватории точно того стОит - поэтому несмотря на то, что организационные вопросы можно было бы решить и лучше, я поставила данной экскурсии самую высокую оценку.