10 отзывов оставили туристы

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Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией

4.9
10 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Казани
Вас ждет посещение единственного в своем роде российского музея «Самогон», где вы погрузитесь в народную культуру и историю 📖 знаменитого русского напитка.

Вы увидите более 1500 экспонатов музея, посвященных истории самогона, например – прототип самого первого самогонного аппарата, а также сможете вписать себя в народную историю, ведь на территории музея располагается 11 тематических фотозон.

Наконец, кроме познавательной экскурсии 🧭 по музею, вас будет ждать дегустация элитных сортов самогона с профессиональным сомелье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией
Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией
Единственный в России Музей 🖼 «Самогон» покажет Вам в редких экспонатах старинную, всемирно известную народную культуру. Вы ощутите вкус истории 📖 на дегустации. Станете участниками старинных обрядов и обычаев. Увидите, потрогаете и примерите на себя уникальные экспонаты:прототип самого первого самогонного аппарата, медаль за пьянство, штрафной кубок Петра, шлемы, сняряжение особиста, оружие времен первой мировой войны. 11 тематических фотозон, более 1500 экспонатов, огромная уникальная коллекция рюмок, бокалов, штофов, бутылей разных эпох.
Услышите историю возникновения самого первого спирта, откуда пошли выражения "ходить под мухой", "залить глаза", " по 5 капель", "простой как 3 копейки", "напиться до чертиков", откуда появились традиции: бить посуду на счастье, не оставлять пустые бутылки на столе и почему за дам пьют стоя. История русского быта, переплетающаяся с историей государства, завязанная на народном творчестве - самогоноварении. Дегустация элитных сортов самогона, с целью художественной визуализации этого популярного народного творчества.
Что входит
  • Экскурсия с персональным экскурсоводом
  • Дегустация с сомелье (если выбран билет с дегустацией)
  • 11 фото-зон
Что не входит
  • Дегустация с сомелье (если выбран билет без дегустации)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Баумана, д. 56
Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией
Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией
Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией
Музей истории традиционного русского напитка «Самогон» с дегустацией

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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10 отзывов оставили туристы

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