10 отзывов оставили туристы

Единственный в России Музей 🖼 «Самогон» покажет Вам в редких экспонатах старинную, всемирно известную народную культуру. Вы ощутите вкус истории 📖 на дегустации. Станете участниками старинных обрядов и обычаев. Увидите, потрогаете и примерите на себя уникальные экспонаты:прототип самого первого самогонного аппарата, медаль за пьянство, штрафной кубок Петра, шлемы, сняряжение особиста, оружие времен первой мировой войны. 11 тематических фотозон, более 1500 экспонатов, огромная уникальная коллекция рюмок, бокалов, штофов, бутылей разных эпох.

Услышите историю возникновения самого первого спирта, откуда пошли выражения "ходить под мухой", "залить глаза", " по 5 капель", "простой как 3 копейки", "напиться до чертиков", откуда появились традиции: бить посуду на счастье, не оставлять пустые бутылки на столе и почему за дам пьют стоя. История русского быта, переплетающаяся с историей государства, завязанная на народном творчестве - самогоноварении. Дегустация элитных сортов самогона, с целью художественной визуализации этого популярного народного творчества.