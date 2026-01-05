Не пробовать — а создавать.
Вы своими руками слепите эчпочмак, узнаете тайну его формы и легенду названия «чак-чак», а потом попробуете губадию, кыстыбый с шурпой и настоящий татарский чай. Секреты, которые веками передавали в семьях, теперь — ваши.
Вы своими руками слепите эчпочмак, узнаете тайну его формы и легенду названия «чак-чак», а потом попробуете губадию, кыстыбый с шурпой и настоящий татарский чай. Секреты, которые веками передавали в семьях, теперь — ваши.
Описание экскурсии
- Старо-татарская слобода — место в историческом центре Казани, где вы познакомитесь со старинными домами, устройством быта и хозяйства. А внутри одной из настоящих татарских усадеб испечёте два вида национальных кушаний — эчпочмак или чак-чак.
Также вас ждёт фотосессия в национальных костюмах, чаепитие с местными сладостями и вашей собственной выпечкой и ненавязчивые рассказы обо всём, что вы видите вокруг себя.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему настоящий эчпочмак можно попробовать только в деревне
- В чём секрет татарского чая
- Как отличить медовый чак-чак от сахарного
- Где отведать классическую татарскую кухню
Организационные детали
- Половина экскурсии проходит в помещении, половина — пешком
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|5490 ₽
|Дети до 18 лет
|4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано: «Станут двое как одна плоть»!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог, мы были не только слушателями, но и собеседниками. Дамир сам увлеченный человек и и
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О
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с бытом и народными традициями татар. Узнали откуда произошли татары. Узнали об исконных ремеслах татар
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Е
Экскурсия была 08.01.2026, приезжали с девушкой, спасибо большое гиду Руслану, во время экскурсии мы не только попробовали блюда, но и послушали историю блюд, а также интересный экскурс по быту людей
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Долго сомневалась, брать ли эту экскурсию, особенно после предыдущего негативного отзыва гостя. Но уж очень привлекательно описание)))
И ни на минуту не пожалела👍💃 Классно всё! Руслан действительно рассказывал не историю Казани,
И ни на минуту не пожалела👍💃 Классно всё! Руслан действительно рассказывал не историю Казани,
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Экскурсия прошла в индивидуальном формате. Экскурсовод Динар очень увлеченно рассказывал об истории города и местной кухне. Отлично прогулялись, выпили вкусный чай со сладостями. Также Динар показал где можно купить вкусный
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М
Экскурсия у нас прошла в индивидуальном формате. Руслан сказал, что в-основном так и происходит. Мы практически не ходили по татарской слободе, погода не располагала к прогулкам. В татарской чайной Руслан
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