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Вкусная Казань - с дегустацией татарской кухни

Лепить эчпочмаки своими руками, попробовать кыстыбый, губадию, казылык и многое другое
Не пробовать — а создавать.

Вы своими руками слепите эчпочмак, узнаете тайну его формы и легенду названия «чак-чак», а потом попробуете губадию, кыстыбый с шурпой и настоящий татарский чай. Секреты, которые веками передавали в семьях, теперь — ваши.
4.7
10 отзывов
Вкусная Казань - с дегустацией татарской кухни
Вкусная Казань - с дегустацией татарской кухни
Вкусная Казань - с дегустацией татарской кухни

Описание экскурсии

  • Старо-татарская слобода — место в историческом центре Казани, где вы познакомитесь со старинными домами, устройством быта и хозяйства. А внутри одной из настоящих татарских усадеб испечёте два вида национальных кушаний — эчпочмак или чак-чак.

Также вас ждёт фотосессия в национальных костюмах, чаепитие с местными сладостями и вашей собственной выпечкой и ненавязчивые рассказы обо всём, что вы видите вокруг себя.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему настоящий эчпочмак можно попробовать только в деревне
  • В чём секрет татарского чая
  • Как отличить медовый чак-чак от сахарного
  • Где отведать классическую татарскую кухню

Организационные детали

  • Половина экскурсии проходит в помещении, половина — пешком
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный5490 ₽
Дети до 18 лет4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано: «Станут двое как одна плоть»!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог, мы были не только слушателями, но и собеседниками. Дамир сам увлеченный человек и и
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умеет увлечь слушателей. Он преподносит материал нешаблонно, к своей работе подходит творчески. Мы очень благодарны ему за сегодняшний день! Экскурсия «Вкусная Казань» - отличное место где можно узнать рецепты национальных блюд и просто пообщаться, и оставит в нашей душе самые теплые воспоминания!

Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
Сегодня был прекрасный день. Экскурсовод Дамир - отличный компетентный и знающий специалист. Он умеет построить диалог,
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О
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с бытом и народными традициями татар. Узнали откуда произошли татары. Узнали об исконных ремеслах татар
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и как правильно приготовить татарский чай. Руслан рассказал нам о местных театральных и фестивальных традициях, а так же познакомил с продуцией татарспиртпрома. Мы узнали чем казы отличается от казылака и почему именно гусь символ гостиприимства и взамопомощи. А так же как приготовить гуся на Сабантуй или Новый год. Мы благодарны Руслану за вкус Казани.

Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
Спасибо Руслану за интересную и вкусную экскурсию. Мы готовили чак-чак, узнали рецепт приготовления эчпочмака. Знакомились с
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Е
Экскурсия была 08.01.2026, приезжали с девушкой, спасибо большое гиду Руслану, во время экскурсии мы не только попробовали блюда, но и послушали историю блюд, а также интересный экскурс по быту людей
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в древней Казани. Понравилось, что Руслан тоже задавал вопросы, давал возможность самим делать предположения, что сильнее заинтересовало и погружало в тему. Понравилось завершение экскурсии мастер классом, где мы сами готовили Эчпачмак. Если бы в Казань поехали наши друзья или знакомые, мы точно бы порекомендовали Руслана как гида

Экскурсия была 08.01.2026, приезжали с девушкой, спасибо большое гиду Руслану, во время экскурсии мы не только
Экскурсия была 08.01.2026, приезжали с девушкой, спасибо большое гиду Руслану, во время экскурсии мы не только
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Ольга
Долго сомневалась, брать ли эту экскурсию, особенно после предыдущего негативного отзыва гостя. Но уж очень привлекательно описание)))
И ни на минуту не пожалела👍💃 Классно всё! Руслан действительно рассказывал не историю Казани,
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а именно акцент на кухню. А на кухне, знаете ли, не только едят, но ещё и пьют))) Дегустация татарского алкоголя - это отдельная тема, там много личного))) и Руслан деликатно предложил мне остаться в Питейном доме столько сколько я хочу, а сам ретировался, оставив только положительные эмоции.

И я считаю, сервис под ключ- это не дорого. Везде привели за ручку, всё показали/рассказали, напоили/накормили, историями разными подивИли - я довольна!!!

Долго сомневалась, брать ли эту экскурсию, особенно после предыдущего негативного отзыва гостя. Но уж очень привлекательно описание)))
Долго сомневалась, брать ли эту экскурсию, особенно после предыдущего негативного отзыва гостя. Но уж очень привлекательно описание)))
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Анна
Экскурсия прошла в индивидуальном формате. Экскурсовод Динар очень увлеченно рассказывал об истории города и местной кухне. Отлично прогулялись, выпили вкусный чай со сладостями. Также Динар показал где можно купить вкусный
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чак-чак и мясные деликатесы. Затем был мастер-класс, где уже с группой других туристов под руководством замечательной хозяюшки приготовили эчпочмак, послушали и поучаствовали в интересной романтической истории. После было чаепитие с нашими эчпочмаками и сладостями.
Осталась под очень приятным впечатлением от экскурсии и мастер-класса! С удовольствием буду советовать знакомым при поездках в Казань.

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М
Экскурсия у нас прошла в индивидуальном формате. Руслан сказал, что в-основном так и происходит. Мы практически не ходили по татарской слободе, погода не располагала к прогулкам. В татарской чайной Руслан
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рассказывал нам о татарах, об истории народа, мы ели эчпочмаки и пили бульон, после чего отправились в музей эчпочмака, где на мастер-классе приготовили эчпочмак и чак-чак. В питейный дом мы не пошли, т. к. мы не пьем, нам это не интересно.

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