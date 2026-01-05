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а именно акцент на кухню. А на кухне, знаете ли, не только едят, но ещё и пьют))) Дегустация татарского алкоголя - это отдельная тема, там много личного))) и Руслан деликатно предложил мне остаться в Питейном доме столько сколько я хочу, а сам ретировался, оставив только положительные эмоции.



И я считаю, сервис под ключ- это не дорого. Везде привели за ручку, всё показали/рассказали, напоили/накормили, историями разными подивИли - я довольна!!!