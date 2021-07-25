2 отзыва оставили туристы

История Казани и ее жителей сопровождается множеством легенд и преданий. Здесь соединяется Запад и Восток. Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами. На прогулке вы узнаете о формировании и распространении ислама в Среднем Поволжье, о выдающихся деятелях, распространявших религию как науку и образ жизни. А также об укладе городских татар, их обычаях и традициях.
Впечатлиться застройкой слободы
На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о спрятанных сокровищах казанских ханов на его дне.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе ГРК «Татарская усадьба»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1702 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами.
Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Полным погружением в самобытную культуру стала экскурсия по Старо-татарской слободе с Альфией. Ярким впечатлением остался интерактивный мастер-класс художника-реконструктора Илдара Забировича Гатаулина, который кропотливо, исторически достоверно восстановил народный женский костюм горожанки читать дальшеуменьшить
среднего класса середины XIX - начала XX века, наряжающейся к приему гостей. Это была не заунывная лекция историка, на наших глазах разворачивалось настоящее представление. Видели ли Вы богато украшенное хасите? Знаете, что такое яка чылбыры? На мастер-классе мы узнали ответы на эти и многие другие вопросы, получили возможность прикоснуться к истории. Каждый элемент костюма заботливо воссоздан, костюм абсолютно не похож на те образы, что мы видели ранее. Мастер-класс будет интересен всем, кто действительно хочет погрузиться в древнюю культуру татар.
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М
Мария
Мы взяли экскурсию в последний момент, погода была ужасная-дождь и холодно. В итоге благодаря нашему гиду Дурсун время пролетело незаметно. В течение экскурсии мы обошли Старо-Татарскую Слободу, узнали много нового. читать дальшеуменьшить
Дурсун, узнав, что мы первый раз в Казани и почти ничего не видели, рассказала нам и про историю города, и про русскую часть. Материал подан интересно, живо, безумно приятно, когда человек сам интересуется историей и культурой и любит свой город. После экскурсии мы выпили чаю и задали вопросы о современной жизни города. В итоге получилось, будто приехали в гости, настолько душевно и радушно с нами пообщалась Дурсун, я прям рекомендую просить экскурсию с ней)
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О
Ольга
По горячим следам пишу отзыв о незабываемой экскурсии. В Казань мы с друзьями приехали отмечать наши серебряные свадьбы. Поэтому запрос на экскурсию был особый, тематический. Великолепная Гузель справилась на отлично! читать дальшеуменьшить
Душевная, теплая, веселая, познавательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Гузель, открытый светлый позитивный человек. Поддержала нашу идею, приготовила сюрприз для нас и в целом отнеслась не формально, а очень по-дружески. И отдельная благодарность Медиане за оперативное решение нашей накладки.
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Л
Лидия
Отличная экскурсия. Были вдвоём с мужем, и гид Елена очень интересно рассказала о традициях, культуре, бытовых привычках жителей Старо-Татарской свободы. Прекрасный формат: ты смотришь на дом и слушаешь, кто здесь жил, чем занимался, как общался с соседями. Очень понравилось. Большое спасибо!
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П
Павел
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Дина живо и красочно описывала события происходившие в слободе, а так же быт и обычаи людей населявших слободу, историко-архитектурные памятники и дома. Смогла заинтересовать детей и увлечь рассказываемой историей.
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Надежда
Мы начали знакомство с Казанью отсюда. Наверное, порекомендую начинать все же с общего знакомства с Казанью, чтобы проще воспринимать информацию. Запомнить все факты не получилось, но информация интересная. Часть экскурсии читать дальшеуменьшить
посвящена реконструированной части, типично туристическому месту с едой, сувенирами, помыслами и т. п. Мы немного удивились, но это делают абсолютно все группы, туда приводят всех туристов, посещающих Старо-Татарскую слободу. Мы купили сувениры, сделанные вручную (не факт, что сами бы нашли). Спасибо гиду, Лилии Газимовне, что все нам так подробно рассказала, ответила на вопросы и рассказала ещё ряд интересных нам фактов.
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