2 отзыва оставили туристы

О Казани, исламе и жизни татар История 📖 Казани и ее жителей сопровождается множеством легенд и преданий. Здесь соединяется Запад и Восток. Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами. На прогулке 👣 вы узнаете о формировании и распространении ислама в Среднем Поволжье, о выдающихся деятелях, распространявших религию как науку и образ жизни. А также об укладе городских татар, их обычаях и традициях.
Впечатлиться застройкой слободы На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о спрятанных сокровищах казанских ханов на его дне.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Начало и место завершения
🚩 — в районе ГРК «Татарская усадьба»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань :))
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Дина живо и красочно описывала события происходившие в слободе, а так же быт и обычаи людей населявших слободу, историко-архитектурные памятники и дома. Смогла заинтересовать детей и увлечь рассказываемой историей.
Мария
15 августа 2020
Мы взяли экскурсию в последний момент, погода была ужасная-дождь и холодно. В итоге благодаря нашему гиду Дурсун время пролетело незаметно. В течение экскурсии мы обошли Старо-Татарскую Слободу, узнали много нового. Дурсун, узнав, что мы первый раз в Казани и почти ничего не видели, рассказала нам и про историю города, и про русскую часть. Материал подан интересно, живо, безумно приятно, когда человек сам интересуется историей и культурой и любит свой город. После экскурсии мы выпили чаю и задали вопросы о современной жизни города. В итоге получилось, будто приехали в гости, настолько душевно и радушно с нами пообщалась Дурсун, я прям рекомендую просить экскурсию с ней)