2 отзыва оставили туристы

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О Казани, исламе и жизни татар

История 📖 Казани и ее жителей сопровождается множеством легенд и преданий. Здесь соединяется Запад и Восток. Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами. На прогулке 👣 вы узнаете о формировании и распространении ислама в Среднем Поволжье, о выдающихся деятелях, распространявших религию как науку и образ жизни. А также об укладе городских татар, их обычаях и традициях.

Впечатлиться застройкой слободы

На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о спрятанных сокровищах казанских ханов на его дне.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.