2 отзыва оставили туристы

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Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы

Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар

5
2 отзыва
Медиана
Медиана – экскурсионное агентство из Казани
Старо-Татарская слобода — это колоритный уголок города, где деревянные и каменные постройки не только восхитят взор, но и многое расскажут о жизни местного народа.

На прогулке 👣 по слободе вы полюбуетесь мечетями и домами купцов и послушаете о распространении ислама и обычаях татар.

А у берегов озера Кабан узнаете парочку легенд о том, что же спрятано на его дне.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы

Что вас ожидает

О Казани, исламе и жизни татар
История 📖 Казани и ее жителей сопровождается множеством легенд и преданий. Здесь соединяется Запад и Восток. Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами. На прогулке 👣 вы узнаете о формировании и распространении ислама в Среднем Поволжье, о выдающихся деятелях, распространявших религию как науку и образ жизни. А также об укладе городских татар, их обычаях и традициях.

Впечатлиться застройкой слободы
На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о спрятанных сокровищах казанских ханов на его дне.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Начало и место завершения
🚩 — в районе ГРК «Татарская усадьба»
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Медиана
Медиана
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань :))
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2 отзыва оставили туристы

20 августа 2020
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Дина живо и красочно описывала события происходившие в слободе, а так же быт и обычаи людей населявших слободу, историко-архитектурные памятники и дома. Смогла заинтересовать детей и увлечь рассказываемой историей.
15 августа 2020
Мы взяли экскурсию в последний момент, погода была ужасная-дождь и холодно. В итоге благодаря нашему гиду Дурсун время пролетело незаметно. В течение экскурсии мы обошли Старо-Татарскую Слободу, узнали много нового. Дурсун, узнав, что мы первый раз в Казани и почти ничего не видели, рассказала нам и про историю города, и про русскую часть. Материал подан интересно, живо, безумно приятно, когда человек сам интересуется историей и культурой и любит свой город. После экскурсии мы выпили чаю и задали вопросы о современной жизни города. В итоге получилось, будто приехали в гости, настолько душевно и радушно с нами пообщалась Дурсун, я прям рекомендую просить экскурсию с ней)

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