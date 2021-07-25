2 отзыва оставили туристы

Старо-Татарская слобода — это колоритный уголок города, где деревянные и каменные постройки не только восхитят взор, но и многое расскажут о жизни местного народа. На прогулке по слободе вы полюбуетесь мечетями и домами купцов и послушаете о распространении ислама и обычаях татар. А у берегов озера Кабан узнаете парочку легенд о том, что же спрятано на его дне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О Казани, исламе и жизни татар

История Казани и ее жителей сопровождается множеством легенд и преданий. Здесь соединяется Запад и Восток. Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами. На прогулке вы узнаете о формировании и распространении ислама в Среднем Поволжье, о выдающихся деятелях, распространявших религию как науку и образ жизни. А также об укладе городских татар, их обычаях и традициях.

Впечатлиться застройкой слободы

На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о спрятанных сокровищах казанских ханов на его дне.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.