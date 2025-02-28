От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор

Раскрыть кулинарные тайны и секреты ремесленных традиций Татарстана
Добро пожаловать в Кукмор — место, где встречаются история, культура и ремёсла.

Даже если вы ничего не слышали про него перед поездкой, то уезжать будете с ощущением полного восторга. Ещё бы — мы погрузимся в атмосферу простого, но чарующего провинциального городка. И узнаем, чем богат этот край — изучим производство металлической посуды, валенок и лимонадов.
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
Ближайшие даты:
28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Экскурсия придётся по душе всем жителям нашей большой страны, которые хотят исследовать её укромные уголки, необычные исторические объекты и предприятия, о которых многие даже не догадываются.

Краеведческий музей

Он расположен в историческом особняке местного купца — здании, которое само по себе является ценным архитектурным памятником. В музее представлена богатая коллекция экспонатов, отражающих историю и культуру региона. Среди них вы увидите:

  • Артефакты, связанные с традициями татарского народа.
  • Фотографии, старинные документы и предметы быта
  • Образцы местных природных ресурсов

Завод металлической посуды

Здесь производят широкий ассортимент металлической посуды, включая кастрюли и казаны, сковородки и другие кухонные принадлежности. Вы сможете:

  • Увидеть процесс изготовления посуды на заводе.
  • Узнать о современном оборудовании и технологиях, применяемых в производстве.
  • Купить продукцию прямо на месте

Валяльный комбинат

Это предприятие — важная часть истории республики, воплощение искусного труда и приверженности натуральной красоте и качеству. Каждая пара валенок — это уникальное творение, созданное с заботой и вниманием к деталям. Местный гид раскроет для вас:

  • Процесс валяния, начиная с подготовки шерсти и заканчивая финальной обработкой
  • Различные стадии производства валенок и других войлочных изделий
  • Способы продвижения местной продукции на внешних рынках

Завод лимонада

Завод в Кукморе предлагает уникальные напитки с необычными вкусами. Здесь всегда ждут в гости тех, кто хочет попробовать что-то новое. Визит на завод включает:

  • Экскурсию с рассказом об изготовлении лимонадов, начиная от выбора ингредиентов до розлива
  • Дегустацию разнообразных напитков
  • Возможность приобрести лимонад прямо с производства

Организационные детали

  • Во время экскурсии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • Трансфер по программе осуществляется на автобусе туристического класса
  • На предприятиях с вами будут работать местные гиды

в пятницу в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Казани

Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Пешая
93 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
3700 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
На машине
скидка
10%
234 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
2 мар в 15:00
77506975 за всё до 4 чел.
Секретные маршруты непарадной Казани
Пешая
52 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные маршруты непарадной Казани: индивидуальная экскурсия
Прогулка по скрытым уголкам Казани, где старинные дома соседствуют с современными зданиями. Узнайте город глазами местного жителя
Начало: На пересечении улиц Маяковского и Некрасова
Сегодня в 12:00
10 мар в 12:00
8000 за всё до 4 чел.