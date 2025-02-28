Даже если вы ничего не слышали про него перед поездкой, то уезжать будете с ощущением полного восторга. Ещё бы — мы погрузимся в атмосферу простого, но чарующего провинциального городка. И узнаем, чем богат этот край — изучим производство металлической посуды, валенок и лимонадов.
Описание экскурсии
Экскурсия придётся по душе всем жителям нашей большой страны, которые хотят исследовать её укромные уголки, необычные исторические объекты и предприятия, о которых многие даже не догадываются.
Краеведческий музей
Он расположен в историческом особняке местного купца — здании, которое само по себе является ценным архитектурным памятником. В музее представлена богатая коллекция экспонатов, отражающих историю и культуру региона. Среди них вы увидите:
- Артефакты, связанные с традициями татарского народа.
- Фотографии, старинные документы и предметы быта
- Образцы местных природных ресурсов
Завод металлической посуды
Здесь производят широкий ассортимент металлической посуды, включая кастрюли и казаны, сковородки и другие кухонные принадлежности. Вы сможете:
- Увидеть процесс изготовления посуды на заводе.
- Узнать о современном оборудовании и технологиях, применяемых в производстве.
- Купить продукцию прямо на месте
Валяльный комбинат
Это предприятие — важная часть истории республики, воплощение искусного труда и приверженности натуральной красоте и качеству. Каждая пара валенок — это уникальное творение, созданное с заботой и вниманием к деталям. Местный гид раскроет для вас:
- Процесс валяния, начиная с подготовки шерсти и заканчивая финальной обработкой
- Различные стадии производства валенок и других войлочных изделий
- Способы продвижения местной продукции на внешних рынках
Завод лимонада
Завод в Кукморе предлагает уникальные напитки с необычными вкусами. Здесь всегда ждут в гости тех, кто хочет попробовать что-то новое. Визит на завод включает:
- Экскурсию с рассказом об изготовлении лимонадов, начиная от выбора ингредиентов до розлива
- Дегустацию разнообразных напитков
- Возможность приобрести лимонад прямо с производства
Организационные детали
- Во время экскурсии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Трансфер по программе осуществляется на автобусе туристического класса
- На предприятиях с вами будут работать местные гиды
в пятницу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽