С Светлана Хочется сказать спасибо гиду

Натанлья старалась передать информацию, не смотря на лютый мороз. Однако, предупреждение всем решившимся на данную экскурсию. Её можно брать только в хорошую погоду, только если вы уже видели все в Казани и только если вы скучаете по старому общественному транспорту. Наталия Ответ организатора:

Да уж, погодка была совсем «не месяц май» 🙈, я тоже понадеялась то, что не придётся так долго читать дальше ждать на остановке трамвай в 20-ти градусный мороз. Надо было бы, конечно, отменить экскурсию.

Все-таки, надеюсь то, что информация услышанная во время экскурсии и необычные места в городе дополнили ваши впечатления о Казани.

С уважением

Наталия Добрый день, Светлана.Да уж, погодка была совсем «не месяц май» 🙈, я тоже понадеялась то, что не придётся так долго

Юлия Осталась крайне довольна общением с Наталией - прекрасная дикция, четко структурированный материал, умение заинтересовать темой! Наталия не просто рассказывает какие-то факты из жизни города, а очень захватывающе вплетает в полотно серьезных данных всякие легенды и мифы. Слушается легко и с удовольствием!

Л Людмила Большая благодарность Наталье за интересную экскурсию, интересный рассказ о Казани. Все очень понравилось!

М Михаил Приехали в Казань всей семьей и хотелось чего-то необычного и нестандартного. Решили узнать о Казани, прокатившись на трамвае и детство вспомнить. Дочке очень понравилось. Нам с супругой тоже: было интересно. Советую. Интересная экскурсия.

О Оксана Нам хотелось посмотреть Казань со всех сторон, а не только центральную ее часть, поэтому был сделан выбор в пользу трамвая) Гид отлично справился со своей задачей, подробно рассказал обо всех районах и знаменитых людях, чьими именами они названы. Очень познавательно и интересно! ч

Е Елизавета Экскурсия очень понравилась. Если хотите увидеть Казань со всех сторон, а не только центр, то это то,что нужно. И довольно необычно.

Галина Наташа прекрасный гид. Интересный рассказчик, который любит свой город. Эрудированный и опытный гид. Энтузиаст!