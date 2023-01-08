Кроме экологических и бюджетных плюсов общественного транспорта, это ещё удобный способ взглянуть на город. Предлагаю проехать на трамвае и осмотреть станции метро, чтобы понять, какая Казань многоплановая. По пути вы услышите историю первых поселений, увидите старейший рынок города и несколько мечетей.
Описание экскурсии
- Мы спустимся в Казанское метро и разглядим самые красивые станции.
- Прогуляемся вдоль живописного озера Кабан, по которому в своё время ходил речной транспорт, и продолжим знакомство с Казанью уже из окон трамвая. В поездке у вас сложится представление о транспорте Казани, который важен для понимания города.
Вы узнаете:
- о происхождении города и первых поселениях.
- первом общественном транспорте — конках.
- первых трамваях и об одном интересном, к сожалению, не сохранившемся маршруте.
- как Казань закольцовывалась и уходила под землю.
- сложностях в начале строительства метро.
- присоединении третьей столицы к Московской железной дороге.
Организационные детали
- Поездки на трамвае и метро оплачиваются дополнительно.
- Доплата за группы больше 3-х участников — 1000 руб. за каждого последующего.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2827 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюблённых в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет. Начинала работать в компании «Интурист». Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. ПринималаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 янв 2023
Хочется сказать спасибо гиду
Натанлья старалась передать информацию, не смотря на лютый мороз. Однако, предупреждение всем решившимся на данную экскурсию. Её можно брать только в хорошую погоду, только если вы уже видели все в Казани и только если вы скучаете по старому общественному транспорту.
Натанлья старалась передать информацию, не смотря на лютый мороз. Однако, предупреждение всем решившимся на данную экскурсию. Её можно брать только в хорошую погоду, только если вы уже видели все в Казани и только если вы скучаете по старому общественному транспорту.
Наталия
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана.
Да уж, погодка была совсем «не месяц май» 🙈, я тоже понадеялась то, что не придётся так долго
Да уж, погодка была совсем «не месяц май» 🙈, я тоже понадеялась то, что не придётся так долго
Юлия
14 июн 2022
Осталась крайне довольна общением с Наталией - прекрасная дикция, четко структурированный материал, умение заинтересовать темой! Наталия не просто рассказывает какие-то факты из жизни города, а очень захватывающе вплетает в полотно серьезных данных всякие легенды и мифы. Слушается легко и с удовольствием!
Л
Людмила
20 авг 2019
Большая благодарность Наталье за интересную экскурсию, интересный рассказ о Казани. Все очень понравилось!
М
Михаил
11 авг 2019
Приехали в Казань всей семьей и хотелось чего-то необычного и нестандартного. Решили узнать о Казани, прокатившись на трамвае и детство вспомнить. Дочке очень понравилось. Нам с супругой тоже: было интересно. Советую. Интересная экскурсия.
О
Оксана
15 июл 2019
Нам хотелось посмотреть Казань со всех сторон, а не только центральную ее часть, поэтому был сделан выбор в пользу трамвая) Гид отлично справился со своей задачей, подробно рассказал обо всех районах и знаменитых людях, чьими именами они названы. Очень познавательно и интересно! ч
Е
Елизавета
2 янв 2019
Экскурсия очень понравилась. Если хотите увидеть Казань со всех сторон, а не только центр, то это то,что нужно. И довольно необычно.
Галина
31 дек 2018
Наташа прекрасный гид. Интересный рассказчик, который любит свой город. Эрудированный и опытный гид. Энтузиаст!
Д
Денис
9 ноя 2018
мне понравилось. отличный гид) интересно, рекомендую любителям трамваев;)
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