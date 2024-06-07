Т Татьяна Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» Сергей превосходно провел квест, заинтересовал уже уставших к вечеру, после перелёта и экскурсий подростков! Они с удовольствием выполняли задания, слушали исторические факты и очень обрадовались призу! Спасибо🤗

А Алиса Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» Организовывали квест-экскурсию для детей, очень понравилось! Детям было интересно слушать, но в то же время искать ответы к квесту. Спасибо гиду Дине за познавательный рассказ, всё было доходчиво и понятно!

Н Наталья Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» Всё на 5+) Очень благодарны экскурсоводу Эльвире!

Т Татьяна Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.

Е Елена Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!

Г Галина Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Классный квест! Детям очень понравилось!

Е Елена Познавательный квест «Восточная шкатулка» Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую

Ю Юлия Познавательный квест «Восточная шкатулка» читать дальше подсказки, разгадывать загадки, выполнять задания. Мы не особо внимательные)), но экскурсовод Наталья ненавязчиво направляла нас, если пропускали подсказку, и параллельно рассказывала о Старо-Татарской Слободе, интересных людях, которые здесь жили, а также знакомила нас с татарскими сказками и преданиями. Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать