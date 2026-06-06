Описание экскурсии
- Перед началом прогулки — подробный инструктаж. А затем вы отправитесь в путь в сопровождении опытного инструктора!
- Проплывём по Волге и доберёмся до острова Инопланетянин, где можно покататься на живописных качелях.
- Затем — снова сядем в каяки и поплывём на пляж Малибу с чистым песком и прозрачной водой.
Организационные детали
- Длина маршрута — 4 км.
- Все необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты.
- Возраст детей — от 8 лет. Дети занимают отдельное место, но допускаются только в сопровождении взрослых.
в пятницу в 14:30, в субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Детский от 8 до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:30, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Мы с 2015 года занимаемся сплавами, пять лет из которых — на каяках. Что мы делаем? Влюбляем в каякинг, показываем на практике, что каяки доступны всем. Дарим любителям активного отдыха новые впечатления! Каякинг — это про любовь, свободу и радость. Мы всей душой влюблены в это дело и с удовольствием научим и вас;)
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