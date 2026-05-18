Ваш день в Казани начнётся живописно и интересно.
Двухпалубный теплоход пройдёт по Казанке мимо храма-памятника Спаса Нерукотворного, старого и нового водозаборов, а также откроет фотогеничную панораму старинного кремля с куполами собора и минаретами мечети.
Описание экскурсии
Маршрут
Речной порт — Остров «Маркиз» — Старейший водозабор в Казани — Новый «Столбищенский» водозабор — Адмиралтейская слобода — Храм-памятник воинам в Казани — Панорама Казанского кремля (Башня Сююмбике, Мечеть Кул-Шариф, резиденция главы Республики Татарстан) — (разворот) — Речной Порт
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Москва-29» (есть кондиционер и туалет)
- Детям с 13 лет необходимо выкупать билет по взрослому тарифу
- Запрещено проносить на борт еду и напитки, в том числе алкоголь. На борту работает кафе-бар
- На теплоходе нет фиксированных мест, выбирайте любую зону: закрытый салон или открытую палубу (можно перемещаться во время прогулки)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|700 ₽
|Льготный/Детский (с 6 до 12 лет)
|700 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Прогулка по Казанке не состоялась, из за подъёма воды. Была прогулка по Волге, все было прекрасно.
