Утренние часы на озере Моховое подарят незабываемые впечатления. Инструктор обучит навыкам сапа, и вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы. Прогулка подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Завершите её пикником с ароматным чаем и свежими круассанами. Включены все необходимые принадлежности и фотосъёмка. До места можно добраться на такси или личном авто
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Утреннее спокойствие
- 📸 Включена фотосъёмка
- 🧘♂️ Подходит для всех уровней
- 🥐 Пикник с чаем и круассанами
- 🏞 Природная красота
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сап-прогулки на озере Моховое - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы можно полностью насладиться природой и комфортом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за замерзания озера.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Моховое
Описание экскурсии
Наш опытный инструктор проведёт для вас небольшой обучающий мастер-класс и даст время освоиться на сапе. Затем вместе с вами отправится исследовать озеро Моховое — природный островок неподалёку от Казани. После прогулки мы угостим вас ароматным чаем с круассанами.
Организационные детали
- В стоимость включено: обучение, оборудование, сопровождение инструктора и фотографии, чай и круассаны
- До озера Моховое вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто
- Прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
- Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
- Фотосъёмка включена в стоимость
в понедельник и среду в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Моховое
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 358 туристов
Помогу вам встать на сапборд, это проще простого. Немного потренируемся перед началом маршрута. Постараюсь сделать так, чтобы вы всё поняли с первого раза) Поплаваем по маршруту, сделаю вам фотографии на память.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия,эмоции
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами»
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озёра: индивидуальное путешествие из Казани
Полюбоваться лазурными водоёмами и услышать связанные с ними удивительные легенды
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Завтра в 14:00
6 мая в 14:30
8670 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
Откройте для себя Казань с разных ракурсов и насладитесь природой Голубых озёр. Комфорт и интересные факты обеспечены
Начало: Ул Каюма Насыри 28
Завтра в 08:30
6 мая в 17:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к бездонным глубинам Голубых озёр
Всего 20 км от Казани, и вы окажетесь в уникальном месте! Голубые озёра поражают красотой и целебными свойствами. Не упустите шанс увидеть это чудо природы
Начало: По месту вашего проживания в Казани
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города, увидеть кремль и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
2667 ₽ за человека