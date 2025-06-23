Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами

Проведите утро на озере Моховое, наслаждаясь сап-прогулкой. Увидите природу, послушаете птиц и завершите день чаем с круассанами
Утренние часы на озере Моховое подарят незабываемые впечатления. Инструктор обучит навыкам сапа, и вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы. Прогулка подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Завершите её пикником с ароматным чаем и свежими круассанами. Включены все необходимые принадлежности и фотосъёмка. До места можно добраться на такси или личном авто
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Утреннее спокойствие
  • 📸 Включена фотосъёмка
  • 🧘‍♂️ Подходит для всех уровней
  • 🥐 Пикник с чаем и круассанами
  • 🏞 Природная красота

Лучшее время для посещения

Лучшее время для сап-прогулки на озере Моховое - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы можно полностью насладиться природой и комфортом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за замерзания озера.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Озеро Моховое

Описание экскурсии

Наш опытный инструктор проведёт для вас небольшой обучающий мастер-класс и даст время освоиться на сапе. Затем вместе с вами отправится исследовать озеро Моховое — природный островок неподалёку от Казани. После прогулки мы угостим вас ароматным чаем с круассанами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: обучение, оборудование, сопровождение инструктора и фотографии, чай и круассаны
  • До озера Моховое вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто
  • Прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
  • Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
  • Фотосъёмка включена в стоимость

в понедельник и среду в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Моховое
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 358 туристов
Помогу вам встать на сапборд, это проще простого. Немного потренируемся перед началом маршрута. Постараюсь сделать так, чтобы вы всё поняли с первого раза) Поплаваем по маршруту, сделаю вам фотографии на память.

Отзывы и рейтинг

А
Прекрасная экскурсия,эмоции

Входит в следующие категории Казани

2667 ₽ за человека