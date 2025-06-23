Утренние часы на озере Моховое подарят незабываемые впечатления. Инструктор обучит навыкам сапа, и вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы. Прогулка подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Завершите её пикником с ароматным чаем и свежими круассанами. Включены все необходимые принадлежности и фотосъёмка. До места можно добраться на такси или личном авто

Лучшее время для посещения

Лучшее время для сап-прогулки на озере Моховое - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В эти месяцы можно полностью насладиться природой и комфортом. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за замерзания озера.

