Башню, чье имя связано с воинствами потомков Чингисхана. Сейчас эти бастионы охраняют самые сильные воины Цитадели
Сквер, где проходил древний ров
Падающую башню, секрет которой Вы должны разгадать
Губернаторский Дворец, на территории которого Вас наградят заслуженными грамотами.
Сказ Казанского Кота-это квест экскурсия ⛳ по территории Казанского Кремля. В ходе Вашего путешествия Вам расскажут о тайных легендах 500-летних бастионов. Во время прохождения Вам встретятся старинные местные обитатели, у которых Вы должны будете пройти испытания на смекалку и ловкость. В конце самых отважных наградят именными грамотами от Казанского Кота.