Сказ Казанского Кота-это квест экскурсия ⛳ по территории Казанского Кремля. В ходе Вашего путешествия Вам расскажут о тайных легендах 500-летних бастионов. Во время прохождения Вам встретятся старинные местные обитатели, у которых Вы должны будете пройти испытания на смекалку и ловкость. В конце самых отважных наградят именными грамотами от Казанского Кота.