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Сказ Казанского Кота

Казанский
Казанский – Гид из Казани
Сказ Казанского Кота
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Сказ Казанского Кота
Сказ Казанского Кота

Что вы увидите

  • Башню, чье имя связано с воинствами потомков Чингисхана. Сейчас эти бастионы охраняют самые сильные воины Цитадели
  • Сквер, где проходил древний ров
  • Падающую башню, секрет которой Вы должны разгадать
  • Губернаторский Дворец, на территории которого Вас наградят заслуженными грамотами.
Сказ Казанского Кота-это квест экскурсия ⛳ по территории Казанского Кремля. В ходе Вашего путешествия Вам расскажут о тайных легендах 500-летних бастионов. Во время прохождения Вам встретятся старинные местные обитатели, у которых Вы должны будете пройти испытания на смекалку и ловкость. В конце самых отважных наградят именными грамотами от Казанского Кота.
Что входит
  • Сказ Кота о тайнах и легендах Казанского Кремля
  • Посещение башен Кремля, недоступных обычному туристу
  • Испытания от стражников цитадели
  • Загадки мудрого старца
  • Обряд очищения от красавицы Айши
  • Встреча с хранителем ключей
  • Награждение кремлевскими грамотами.
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 Спасская башня Казанского Кремля
Место завершения
🏁 Казанский Кремль
Сказ Казанского Кота
Сказ Казанского Кота
Сказ Казанского Кота
Сказ Казанского Кота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Казанский
Казанский
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