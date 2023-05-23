Поплавать на доске по кристально прозрачному озеру недалеко от Казани и увезти красивые фотографии
Большое Голубое озеро — безусловно, самая живописная локация для SUP-прогулок в Казани и окрестностях. Приглашаем вас встретиться здесь утром — до начала знойного дня и туристической суеты. Вы осмотрите озеро с лучших точек, недоступных с берега, отдохнёте душой и телом. А наш инструктор сделает для вас красивые фото и угостит чаем со сладостями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Локация — мечта для сапа. Вода на Голубом озере фантастически прозрачная: ранним утром, когда здесь ещё нет толпы туристов и отдыхающих, сквозь толщу воды с сапа можно рассмотреть самое Большой пучины — а это 18 метров глубины!
Комфортная организация. Инструктор встретит вас, расскажет, как управляться с сапом, во время прогулки сделает фотографии, неспешно проведёт по маршруту и обратно. А после предложит горячий чай и сладости.
Увидеть больше, чем с суши. Сап-маршрут открывает новые возможности для любования Голубым озером. Вы рассмотрите причудливо раскрашенные подводные ландшафты — такой эффект создается благодаря голубым, зелёным и розовым водорослям. Красотища!
Организационные детали
- Добраться до места начала вы можете самостоятельно (на такси), если нужно — мы организуем трансфер, детали уточняйте при бронировании
- В стоимость включено: обучение, оборудование, полное сопровождение инструктора и фотографии, чай и выпечка
- При желании вы можете поплавать сами без инструктора или присоединиться к общей группе
- По желанию можно дополнительно заказать съемку с квадрокоптера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Купальни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 149 туристов
Наша команда состоит из замечательных ребят. Ильдар — инструктор, массажист, йога-практик. Покатает на сапе, поставит на гвозди и проведет чайную церемонию. Артур — мастер по сапбордингу, Аня — фотограф от бога, Ильнур — пилот дрона. С нетерпением ждем встречи с вами!Задать вопрос
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