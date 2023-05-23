Большое Голубое озеро — безусловно, самая живописная локация для SUP-прогулок в Казани и окрестностях. Приглашаем вас встретиться здесь утром — до начала знойного дня и туристической суеты. Вы осмотрите озеро с лучших точек, недоступных с берега, отдохнёте душой и телом. А наш инструктор сделает для вас красивые фото и угостит чаем со сладостями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Локация — мечта для сапа. Вода на Голубом озере фантастически прозрачная: ранним утром, когда здесь ещё нет толпы туристов и отдыхающих, сквозь толщу воды с сапа можно рассмотреть самое Большой пучины — а это 18 метров глубины!

Комфортная организация. Инструктор встретит вас, расскажет, как управляться с сапом, во время прогулки сделает фотографии, неспешно проведёт по маршруту и обратно. А после предложит горячий чай и сладости.

Увидеть больше, чем с суши. Сап-маршрут открывает новые возможности для любования Голубым озером. Вы рассмотрите причудливо раскрашенные подводные ландшафты — такой эффект создается благодаря голубым, зелёным и розовым водорослям. Красотища!

Организационные детали