SUP-утро на Голубом озере

Поплавать на доске по кристально прозрачному озеру недалеко от Казани и увезти красивые фотографии

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Большое Голубое озеро — безусловно, самая живописная локация для SUP-прогулок в Казани и окрестностях. Приглашаем вас встретиться здесь утром — до начала знойного дня и туристической суеты. Вы осмотрите озеро с лучших точек, недоступных с берега, отдохнёте душой и телом. А наш инструктор сделает для вас красивые фото и угостит чаем со сладостями.
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
SUP-утро на Голубом озере
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Локация — мечта для сапа. Вода на Голубом озере фантастически прозрачная: ранним утром, когда здесь ещё нет толпы туристов и отдыхающих, сквозь толщу воды с сапа можно рассмотреть самое Большой пучины — а это 18 метров глубины!

Комфортная организация. Инструктор встретит вас, расскажет, как управляться с сапом, во время прогулки сделает фотографии, неспешно проведёт по маршруту и обратно. А после предложит горячий чай и сладости.

Увидеть больше, чем с суши. Сап-маршрут открывает новые возможности для любования Голубым озером. Вы рассмотрите причудливо раскрашенные подводные ландшафты — такой эффект создается благодаря голубым, зелёным и розовым водорослям. Красотища!

Организационные детали

  • Добраться до места начала вы можете самостоятельно (на такси), если нужно — мы организуем трансфер, детали уточняйте при бронировании
  • В стоимость включено: обучение, оборудование, полное сопровождение инструктора и фотографии, чай и выпечка
  • При желании вы можете поплавать сами без инструктора или присоединиться к общей группе
  • По желанию можно дополнительно заказать съемку с квадрокоптера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Купальни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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