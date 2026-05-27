Вас ждёт контраст культур и эпох.
Сначала лаконичная геометрия наукограда, где цифровые инновации — не атрибуты фантастики, а повседневность. Затем пропитанный молитвами остров, откуда Грозный выступил на Казань.
А между ними — кофе-пауза с итальянцем, который под чашечку эспрессо или капучино раскроет тонкости мастерства от обжарки зёрен до идеальной пенки.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Казани
9:40 — наукоград Иннополис и встреча с будущим
Вы осмотрите футуристичную архитектуру, современные коворкинги, умные пространства и увидите роботов-официантов, роверов-доставщиков, беспилотные такси.
Посетите кофейню, где вас встретит хозяин-итальянец. Он приготовит ароматный напиток и познакомит с кофейными традициями.
Вы узнаете:
- почему в Италии эспрессо пьют 30 секунд, а в России растягивают удовольствие
- как по нотам тропических фруктов или шоколада разгадать происхождение зерна
- почему крема говорит о мастерстве бариста больше, чем слова
- есть ли скрытый смысл в стакане воды, подаваемом к кофе
- как отличить настоящий итальянский капучино от «кофейного коктейля»
- какую тайну хранит идеальный эспрессо
- почему в городе будущего кофе варят как 200 лет назад
11:30 — остров-град Свияжск и эхо прошлого
Вы увидите:
- Успенский собор с редкими фресками 16 века
- деревянную Троицкую церковь, первый и старейший храм города
- Иоанно-Предтеченский монастырь с древнерусскими элементами и чертами барокко
- Ленивый Торжок — реконструкцию средневекового Свияжска, где знакомят с оружием, одеждой, промыслами
- Рождественскую площадь с восстановленными училищами, купеческим особняком, пожарной каланчой
- этнокомплекс с ремесленной слободой и действующей конюшней
- малоизвестные постройки на прибрежных переулках
- панорамы храмов и речных просторов с необычных ракурсов
15:30–16:30 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Corolla или Hyundai Solaris
- Дополнительно оплачиваются напитки и десерты — от 200 ₽, билеты в Свияжск — 170 ₽ взрослый, 150 ₽ детский/льготный
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам. Влюблён в Казань
