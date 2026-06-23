Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

Вы услышите о важнейших страницах становления и развития Свияжска: от строительства форпоста Иоанна IV до возрождения архитектурного комплекса в новейшие времена. Осмотрите древние церкви и монастыри, насладитесь живописными видами Волги и Свияги и узнаете интересные факты о татарских традициях, культуре и менталитете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в историю

По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в 16 веке и о самых знаменитых фресках острова.

Самое-самое в Свияжске

Поднимемся на остров по нетуристической тропе, любуясь панорамами рек. Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский мужской монастырь и женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Посетите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведённый в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. Внешне осмотрим единственную в Поволжье сохранившуюся деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного и собор Успения Пресвятой Богородицы — творение псковских мастеров. Пройдётесь по селу, узнаете чем занимаются свияжцы и где живут. Окунётесь в атмосферу уездного города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на Toyota Corolla E160.

Дополнительные расходы