Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в историю

По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город 🏙️. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории 📖 Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в XVI веке и о самых знаменитых фресках острова.

Самое-самое в Свияжске

Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский монастырь и деревянную Троицкую церковь ⛪. А также рассмотрите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведенный в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. В завершение посетите комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, где сможете пострелять из лука или примерить наряды царя и царицы.

Организационные детали