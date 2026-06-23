Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

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Свияжск - путешествие во времени

Посетить старинный остров-град и раскрыть его многовековую историю с профессиональным гидом
Вы услышите о важнейших страницах становления и развития Свияжска: от строительства форпоста Иоанна IV до возрождения архитектурного комплекса в новейшие времена.

Осмотрите древние церкви и монастыри, насладитесь живописными видами Волги и Свияги и узнаете интересные факты о татарских традициях, культуре и менталитете.
4.9
83 отзыва
Свияжск - путешествие во времени
Свияжск - путешествие во времени
Свияжск - путешествие во времени

Описание экскурсии

Погружение в историю

По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в 16 веке и о самых знаменитых фресках острова.

Самое-самое в Свияжске

Поднимемся на остров по нетуристической тропе, любуясь панорамами рек. Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский мужской монастырь и женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Посетите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведённый в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. Внешне осмотрим единственную в Поволжье сохранившуюся деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного и собор Успения Пресвятой Богородицы — творение псковских мастеров. Пройдётесь по селу, узнаете чем занимаются свияжцы и где живут. Окунётесь в атмосферу уездного города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на Toyota Corolla E160.

Дополнительные расходы

  • Минивэн для группы 5–6 чел. — 11 000 ₽
  • Минивэн типа Hyundai Starex для 7–9 чел. — 13 000 ₽
  • Автобус типа Mercedes-Benz Sprinter для 10–18 чел. — 18 000 ₽
  • Если группа школьная, то нужно разрешение ГИБДД на выезд за город — 2500 ₽
  • Входные билеты на остров Свияжск — 170 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвина
Эльвина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1976 туристов
Привет, меня зовут Эльвина! Я аккредитованный гид 1 категории, работаю с 2012 года. Что главное в путешествиях? Новые впечатления, истории, кухня, атмосфера — и конечно, заботливый проводник! Я родилась и выросла
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в Казани и всегда интересовалась её историей и архитектурой. Это удивительный город контрастов, где пересеклись Восток и Запад, ислам и православие. Моя цель — влюбить вас в Казань. Если вы впервые здесь, расскажу с лёгкой подачей о главных местах и построю маршрут по вашим интересам. А если уже знакомы с городом, приглашаю в загородные поездки по святыням и древним местам Татарстана. Как татарка я расскажу вам о нашей культуре. Подскажу, на что обратить внимание, куда сходить и что попробовать. После моих экскурсий вам захочется вернуться и пройтись ещё раз, чтоб закрепить увиденное и услышать, как город с вами общается!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
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Наталия
Эльвина - прекрасный гид, любящий историю родного края и умеющий ее преподать так, чтобы всем было интересно!

Свияжск очаровал, место силы, всем рекомендую!
Эльвина - прекрасный гид, любящий историю родного края и умеющий ее преподать так, чтобы всем было интересно!
Эльвина - прекрасный гид, любящий историю родного края и умеющий ее преподать так, чтобы всем было интересно!
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Мария
Эльвине спасибо за экскурсию по Свияжску в спокойном режиме, за интересные истории, контакт с ребенком 11 лет. Советую.
Эльвине спасибо за экскурсию по Свияжску в спокойном режиме, за интересные истории, контакт с ребенком 11 лет. Советую.
Эльвине спасибо за экскурсию по Свияжску в спокойном режиме, за интересные истории, контакт с ребенком 11 лет. Советую.
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Татьяна
Благодарим Эльвину за прекрасную экскурсию в Свияжск. Благодаря Эльвине дорога безопасна и нескучна,все об'екты осмотрены,информация подана в лаконичной форме. Мы не устали и очень довольны. Спасибо.
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А
Выбрали экскурсию в Свияжск, которую организовала и провела Эльвина. Отличная подача информации,очень интересно,ёмко, образно. Также Эльвина познакомила нас с Казанью на обзорной экскурсии по городу и Казанскому Кремлю. Благодаря ее стараниям Казань навсегда в нашем сердце.
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И
Экскурсия прошла отоично. Экскурсовод Эльвина замечательно владеет материалом. Милая, интеллигентная, обаятельная!
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В
Все очень понравилось! Эльвина была пунктуальна, профессионально провела очень интересную и познавательную экскурсию. Если будете в Казане, очень рекомендую Эльвину!
Все очень понравилось! Эльвина была пунктуальна, профессионально провела очень интересную и познавательную экскурсию. Если будете в
Все очень понравилось! Эльвина была пунктуальна, профессионально провела очень интересную и познавательную экскурсию. Если будете в
Все очень понравилось! Эльвина была пунктуальна, профессионально провела очень интересную и познавательную экскурсию. Если будете в
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