Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

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Свияжск — путешествие во времени

Посетить старинный остров-град и раскрыть его многовековую историю с профессиональным гидом

Эльвина
Эльвина – Гид из Казани
Вы услышите о важнейших страницах становления и развития Свияжска: от строительства форпоста Иоанна IV до возрождения архитектурного комплекса в новейшие времена.

Осмотрите древние церкви и монастыри, насладитесь живописными видами Волги и Свияги и узнаете интересные факты о татарских традициях, культуре и менталитете.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени

Что вас ожидает

Погружение в историю
По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город 🏙️. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории 📖 Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в XVI веке и о самых знаменитых фресках острова.

Самое-самое в Свияжске
Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский монастырь и деревянную Троицкую церковь ⛪. А также рассмотрите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведенный в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. В завершение посетите комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, где сможете пострелять из лука или примерить наряды царя и царицы.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу провести ее на своем транспорте. Доплата составит: легковой автомобиль — 3000 рублей, минивэн — 6000 рублей, микроавтобус — 7000 рублей.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: остров 🏝️ Свияжск — 100 рублей, паром (май-ноябрь) — 250 рублей
  • Летом по желанию возможно посещение Троицкой церкви и Успенского собора
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени
Свияжск — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эльвина
Эльвина
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эльвина, я аккредитованный гид 1 категории с десятилетним опытом работы. Родилась и выросла в Казани и всегда интересовалась ее историей и архитектурой. После университета закончила курсы экскурсоводов — и мое увлечение стало профессией. С радостью покажу вам чудесную татарскую столицу и расскажу о ней самое интересное!
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Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

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