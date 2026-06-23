Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в 16 веке и о самых знаменитых фресках острова.
Самое-самое в Свияжске
Поднимемся на остров по нетуристической тропе, любуясь панорамами рек. Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский мужской монастырь и женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Посетите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведённый в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. Внешне осмотрим единственную в Поволжье сохранившуюся деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного и собор Успения Пресвятой Богородицы — творение псковских мастеров. Пройдётесь по селу, узнаете чем занимаются свияжцы и где живут. Окунётесь в атмосферу уездного города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на Toyota Corolla E160.
Дополнительные расходы
Минивэн для группы 5–6 чел. — 11 000 ₽
Минивэн типа Hyundai Starex для 7–9 чел. — 13 000 ₽
Автобус типа Mercedes-Benz Sprinter для 10–18 чел. — 18 000 ₽
Если группа школьная, то нужно разрешение ГИБДД на выезд за город — 2500 ₽
Входные билеты на остров Свияжск — 170 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1976 туристов
Привет, меня зовут Эльвина! Я аккредитованный гид 1 категории, работаю с 2012 года. Что главное в путешествиях? Новые впечатления, истории, кухня, атмосфера — и конечно, заботливый проводник!
Я родилась и выросла читать дальшеуменьшить
в Казани и всегда интересовалась её историей и архитектурой. Это удивительный город контрастов, где пересеклись Восток и Запад, ислам и православие. Моя цель — влюбить вас в Казань. Если вы впервые здесь, расскажу с лёгкой подачей о главных местах и построю маршрут по вашим интересам. А если уже знакомы с городом, приглашаю в загородные поездки по святыням и древним местам Татарстана.
Как татарка я расскажу вам о нашей культуре. Подскажу, на что обратить внимание, куда сходить и что попробовать. После моих экскурсий вам захочется вернуться и пройтись ещё раз, чтоб закрепить увиденное и услышать, как город с вами общается!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
2
3
1
2
–
1
–
Наталия
Эльвина - прекрасный гид, любящий историю родного края и умеющий ее преподать так, чтобы всем было интересно!
Свияжск очаровал, место силы, всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Эльвине спасибо за экскурсию по Свияжску в спокойном режиме, за интересные истории, контакт с ребенком 11 лет. Советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Благодарим Эльвину за прекрасную экскурсию в Свияжск. Благодаря Эльвине дорога безопасна и нескучна,все об'екты осмотрены,информация подана в лаконичной форме. Мы не устали и очень довольны. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альбина
Выбрали экскурсию в Свияжск, которую организовала и провела Эльвина. Отличная подача информации,очень интересно,ёмко, образно. Также Эльвина познакомила нас с Казанью на обзорной экскурсии по городу и Казанскому Кремлю. Благодаря ее стараниям Казань навсегда в нашем сердце.