Эльвина проводит ещё 2 экскурсии

Погружение в историю По пути в Свияжск вы полюбуетесь панорамой Волги и Свияги, раскроете особенности татарской культуры и узнаете, какие слободы окружали в старину город 🏙️. А еще услышите, какую роль Свияжск сыграл в истории 📖 Казанского ханства, как он стал центром православия в Поволжье и как с ним связан Иван Грозный. Кроме того, я расскажу о присоединении Казани к Русскому царству в XVI веке и о самых знаменитых фресках острова.
Самое-самое в Свияжске Вы увидите древнейшие постройки Свияжска: Успенский монастырь и деревянную Троицкую церковь ⛪. А также рассмотрите собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведенный в начале прошлого столетия в неовизантийском стиле. В завершение посетите комплекс исторической реконструкции Ленивый Торжок, где сможете пострелять из лука или примерить наряды царя и царицы.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу провести ее на своем транспорте. Доплата составит: легковой автомобиль — 3000 рублей, минивэн — 6000 рублей, микроавтобус — 7000 рублей.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: остров 🏝️ Свияжск — 100 рублей, паром (май-ноябрь) — 250 рублей
Летом по желанию возможно посещение Троицкой церкви и Успенского собора
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эльвина, я аккредитованный гид 1 категории с десятилетним опытом работы. Родилась и выросла в Казани и всегда интересовалась ее историей и архитектурой. После университета закончила курсы экскурсоводов — и мое увлечение стало профессией. С радостью покажу вам чудесную татарскую столицу и расскажу о ней самое интересное!