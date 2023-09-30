На теплоходе к острову-граду Свияжск

По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу

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Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу.

На острове Свияжск познакомитесь с шедеврами древнерусской архитектуры и посетите местный музей-заповедник. Узнаете, какими были жизнь и культура наших предков, и ощутите дух прошлого. А ещё по желанию попробуете себя в роли лучника или монетчика.
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
На теплоходе к острову-граду Свияжск
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
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3
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4
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на теплоходе

На комфортабельном судне вы отправитесь по Волге в сторону острова Свияжск. По пути насладитесь красивыми видами реки и окружающей природы и послушаете рассказы гида о местных достопримечательностях. Так, вы увидите Макарьевский монастырь — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов в регионе.

Экскурсия по острову

Свияжск богат памятниками древнерусской архитектуры. По желанию вы посетите церковь Успения Богородицы, Спасо-Преображенский собор и музей-заповедник «Свияжск». Познакомитесь с жизнью и культурой древних народов, узнаете об их традициях и обычаях.

Мастер-классы

На острове есть развлекательный парк «Ленивый торжок» — реконструкция средневекового города. Здесь вы по желанию научитесь стрелять из лука или ковать монеты.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от речного порта в Казани и заканчивается там же
  • Недалеко от порта есть парковка — вы сможете оставить там свою машину
  • На борту предусмотрены все условия для комфортного путешествия — кафе, туалеты, зоны отдыха
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед (можно купить на борту в кафе или взять с собой), мастер-классы на острове, личные покупки

ежедневно в 09:00 и 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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