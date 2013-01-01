Вечером, Казань необыкновенно красива! Тысячи огней освещают тысячелетний город! Предлагаю вашему вниманию эффектный маршрут по вечерней Казани!
•Проедем через исторический центр, и Казанский университет
•прогуляемся по Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец
Земледельцев.
•пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается вид на речные просторы и стены древнего Кремля
•проследуем мимо места обретения иконы
Казанской Божьей матери — Богородицкого монастыря и узнаем о его
судьбе
•побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган
Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку
•Прогуляемся возле сказочного дворца — Театра кукол, и церкви, где
в церковном хоре пел Шаляпин, и узнаем, что связывает эти здания
•Побываем у Центра семьи Казан (Чаша)
•Увидим объекты Универсиады 2013
Продолжительность экскурсии 🧭 — 2 часа.