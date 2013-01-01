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Тысяча огней Казани

5
16 отзывов
Алсу С.
Алсу С. – Гид из Казани
Большая часть экскурсий проходит днем.

Но я для вас сделаю исключение.

Мы проедем по ночной Казани и насладимся ее красотой при свете огней.

Казанская набережная, Театр кукол и исторический центр города преображаются под покровом ночи и становятся сказочными.

Я предлагаю погрузиться в вечернюю жизнь Казани.

В этом время город 🏙️ затихает и становится спокойным, а исторические здание освещаются яркими огнями.

Этот вид никого не оставит равнодушным.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Тысяча огней Казани
Тысяча огней Казани

Что вы увидите

  • Казанский федеральный университет
  • Богородицкий монастырь
  • Казанский Кремль
  • Дворцовую площадь
  • Дворец земледельцев
  • Кремлевскую набережную
  • Центр семьи Казан (Чаша Казан)
  • Стадион Казань Арена
Вечером, Казань необыкновенно красива! Тысячи огней освещают тысячелетний город! Предлагаю вашему вниманию эффектный маршрут по вечерней Казани!
•Проедем через исторический центр, и Казанский университет
•прогуляемся по Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец
Земледельцев.
•пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается вид на речные просторы и стены древнего Кремля
•проследуем мимо места обретения иконы
Казанской Божьей матери — Богородицкого монастыря и узнаем о его
судьбе
•побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган
Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку
•Прогуляемся возле сказочного дворца — Театра кукол, и церкви, где
в церковном хоре пел Шаляпин, и узнаем, что связывает эти здания
•Побываем у Центра семьи Казан (Чаша)
•Увидим объекты Универсиады 2013
Продолжительность экскурсии 🧭 — 2 часа.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Посещение достопримечательностей (не предусмотрено программой)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 ЦУМ, Московская, 2
Тысяча огней Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алсу С.
Алсу С.
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16 отзывов оставили туристы

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