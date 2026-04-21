С наступлением сумерек Казань становится сказочно красивой. Мы проедем по самым эффектно подсвеченным местам ночного города и насладимся его красотой. Казанская набережная, Театр кукол и исторический центр города преображаются под покровом ночи. Я предлагаю погрузиться в вечернюю жизнь Казани. В этом время город затихает и становится спокойным, а исторические здание освещаются яркими огнями. Этот вид никого не оставит равнодушным.
Описание экскурсии
Вечером, Казань необыкновенно красива! Тысячи огней освещают тысячелетний город! Предлагаю вашему вниманию эффектный маршрут по вечерней Казани!:
- Проедем через исторический центр, и Казанский университет •прогуляемся по Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец Земледельцев.
- пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается вид на речные просторы и стены древнего Кремля •проследуем мимо места обретения иконы Казанской Божьей матери — Богородицкого монастыря и узнаем о его судьбе •побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку •Прогуляемся возле сказочного дворца — Театра кукол, и церкви, где в церковном хоре пел Шаляпин, и узнаем, что связывает эти здания •Побываем у Центра семьи Казан (Чаша) •Увидим объекты Универсиады 2013 Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Ежедневно с 18.00 до 21.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский федеральный университет
- Богородицкий монастырь
- Казанский Кремль
- Дворцовую площадь
- Дворец земледельцев
- Кремлевскую набережную
- Центр семьи Казан (Чаша Казан)
- Стадион Казань Арена
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение достопримечательностей (не предусмотрено программой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка Центральный стадион
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 18.00 до 21.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
18 апреля наша маленькая группа совершила волшебное путешествие по ночной Казани с Алсу. И, хотя у нас уже было представление об этом городе, т. к. мы днем проехались с обзорной
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С
Прекрасная Казань в вечерних огнях. Очень хороший экскурсовод Алсу- все чётко, вовремя, забрала нас и вернулась на место. Эрудирована, приятная беседа, все неспешно, восхитительная прогулка. Спасибо большое ❤️
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Н
Отличная обзорная экскурсия по вечерней Казани! Нам очень повезло, что в первый день мы посмотрели на этот красивый город именно с Алсу. Она интересно и понятно рассказывает о городе и
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Г
Отличная обзорная экскурсия по вечерней Казани! Нам очень повезло, что в первый день мы посмотрели на этот красивый город именно с Алсу. Она интересно и понятно рассказывает о городе и
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Т
Алсу супер гид, я очень довольна экскурсией. Алсу изменила мои первоначальные негативные впечатления от Казани. Показала мне ее красивой и интересной. Рассказала про традиции и обычаи. Подсказала где и что попробовать из национальной кухни. Время пролетело незаметно. С Алсу очень комфортно и познавательно. В следующий приезд обязательно обращусь к ней за новыми впечатлениями. Спасибо.
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Ж
Великолепный экскурсовод Алсу показала нам достопримечательности Казани в свете ночных огней. Экскурсия длилась 2 часа и прошла очень интересно и легко под увлекательную речь экскурсовода. Мы успели везде сфотографироваться - Алсу подсказывала наиболее удачные места для съëмки. В конце экскурсии Алсу нас привезла в отель.
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