читать дальше уменьшить экскурсией, но Алсу удалось по другому, более интересно рассказать об уже известных нам местам, событиям, традициям. Провела нас по локациям, которые не входили в общий обзор. Грамотная, образная речь, внимание к нашим вопросам и просьбам (договорились об удобном для нас месте встречи) гида оставили самые позитивные впечатления от общения и от самой экскурсии в целом. Спасибо, Алсу! Нам было приятно провести с Вами эти два часа.

18 апреля наша маленькая группа совершила волшебное путешествие по ночной Казани с Алсу. И, хотя у нас уже было представление об этом городе, т. к. мы днем проехались с обзорной