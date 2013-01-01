Алсу С. – Гид из Казани

Большая часть экскурсий проходит днем.



Но я для вас сделаю исключение.



Мы проедем по ночной Казани и насладимся ее красотой при свете огней.



Казанская набережная, Театр кукол и исторический центр города преображаются под покровом ночи и становятся сказочными.



Я предлагаю погрузиться в вечернюю жизнь Казани.



В этом время город 🏙️ затихает и становится спокойным, а исторические здание освещаются яркими огнями.



Этот вид никого не оставит равнодушным.