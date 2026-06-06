Начните день с волжского бриза! На комфортном двухпалубном теплоходе «Дельфин» вы отправитесь в плавание от Речного порта Казани до красочного Храма всех религий и обратно. По пути также увидите село Верхний Услон 16 века на обрывистом берегу, старый и новый водозаборы.
Описание экскурсии
Маршрут
Речной порт — остров «Маркиз» — Старейший водозабор в Казани — Новый «Столбищенский» водозабор — Село Верхний Услон — Храм всех религий (Вселенский храм) — (разворот) — Речной порт
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Дельфин» (есть кондиционер и туалет)
- Детям с 13 лет необходимо выкупать билет по взрослому тарифу
- Запрещено проносить на борт еду и напитки, в том числе алкоголь. На борту работает кафе-бар
- На теплоходе нет фиксированных мест, выбирайте любую зону: закрытый салон или открытую палубу (можно перемещаться во время прогулки)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|700 ₽
|Льготный/Детский (с 6 до 12 лет)
|700 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Речном порту Казани (ул. Девятаева)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 140 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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