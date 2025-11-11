читать дальше

только так - своей компанией, не торопясь, с остановками, вопросами и потрясающей энергетикой человека, которому ты доверился, а он тебя ведет, плавно погружая в историю, открывая новые завесы, показывая, что мы узнали много, а можно ещё больше. И вы увлекаетесь, расслабляетесь, и, сами того не замечая, проникаетесь настолько, что окончательно и бесповоротно влюбляетесь в это новое и утром совершенно ещё незнакомое место!

Инна, спасибо за этот день! За то, что вы, как добрая хозяйка, накормили, обогрели и повели знакомиться с величайшей историей! Спасибо за добрые беседы и актуальные темы в пути! Спасибо, что утром мы еще не были знакомы, а вечером обнимались, как старые добрые друзья!

Для путешественников скажу, что девчонки 13 и 9 лет после экскурсии делились с друзьями фото сусликов:), проводили викторины с загадками про "теплый пол" тех времен и назначение построек! Запомнили, впечатлились, увлеклись! А значит, экскурсия попала в цель!:)

Инна, от души желаем вам благодарных слушателей, интересных маршрутов и отличной погоды! Спасибо за всё!