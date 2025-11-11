Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в великий Болгар: индивидуальная экскурсия
Посетите старинное городище Болгар, где встретились Восток и Запад. Узнайте о ханских усыпальницах, Соборной мечети и других памятниках
Начало: У Казанского цирка
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в пятницу и воскресенье в 09:00
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 ноября 2025Удивительная поездка в великий Болгар получилась с Инной! Очень много интересного увидели и услышали. Инна увлекательно рассказывала и казалось, что поток информации никогда не закончится. Мастер своего дела. Очень любит свою работу. Уставшие, но очень довольные вернулись в отель.
- ЛЛариса3 ноября 2025Инна - замечательный экскурсовод, дала много интереснейшей и ценной истории родного края. Заботливая, внимательная, компетентная и очень приятная. Провели с ней день с большим удовольствием, будем обращаться ещё!
- ННадежда27 сентября 2025Прекрасный экскурсовод.
Владеет огромной теоретической базой, красивая речь, умение держать внимание, интерес и контакт своих экскурсантов.
Экскурсия получилась насыщенной, легкой
- ММарина16 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Организация на высшем уровне. Повествование по теме экскурсии содержательное и интересное
- ССветлана12 августа 2025Спасибо Инне за отличное путешествие, познавательную экскурсию, комфортную атмосферу. Узнали много нового, Инна просто кладезь знаний.
Однозначно советую.
- ЕЕкатерина22 июля 2025Очень понравилась поездка в Болгар с Инной!!! Было интересно всем и взрослым, и подростку. Впечатлений получили множество и от полученной
- ННаталья28 июня 2025Поездка получилась интересная, несмотря на дождь. Мы отлично провели день! Инна профессионал, много знает и щедро делится историей, очень интересно.
- ЕЕкатерина24 июня 2025Посетили Великий Болгар вместе с Инной 15 июня. Про экскурсию все сошлись во мнении, что узнавать города и места нужно
- ЕЕлена20 июня 2025Великолепная экскурсия! Уникальное место, где все пропитано древней историей! Красивейшие пейзажи! И конечно отдельное спасибо нашему гиду Инне, суперпрофессионалу и просто хорошему человеку!
- ООльга8 июня 2025Нашей семье очень понравилась экскурсия. Много новой информации, нигде не торопились, но все успели. Больше посмотреть можно, только если ехать
- ГГеоргий8 июня 2025Очень хорошая экскурсия на весь день. Отличная организация - всё чётко, без накладок и с большим вниманием к деталям.
Спасибо огромное гиду Инне!
- ИИрина29 мая 2025Все было супер!
- ЕЕлена24 мая 2025Огромное спасибо Инне за потрясающие впечатления, она открыла новый мир для меня. Экскурсия очень понравилась. Обязательно приеду ещё.
- ООлег22 мая 2025Интересная экскурсия, позволяющая составить представление о становлении мусульманской культуры в Поволжье, узнать историю древнего народа. Очень интересные музеи. Не смотря на дождь, впечатления остались положительными. И это во многом благодаря стараниям нашего экскурсовода Инны. Приятный и позитивный человек.
- ММарина8 мая 2025Как важно для восприятия экскурсии и общего впечатления заинтересовать и понять ожидания людей. Путешествие в Великий Болгар - это сложное
- ИИнна20 апреля 2025Замечательная экскурсия и великолепный гид. Инна профессиональный историк. Прекрасный рассказчик, слушать которого большое удовольствие.
- ЯЯна5 января 2025Если бы можно было поставить 100 из 5 - поставила бы 100.
Болгар - место обязательное к посещению, если Вы едете
- ССергей30 ноября 2024Инна отличный экскурсовод, водитель и просто человек. Провела экскурсию в Болгар на одном дыхании. Всю экскурсию не опишешь, надо просто брать и ехать, а Инна сделает всё, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне.
- ВВесела12 октября 2024Давно мечтала побывать в древнем Болгаре. Очень познавательное и комфортное путешествие с опытным гидом Инной. Мы осмотрели остатки древних построек,
- ББорис11 октября 2024Спасибо большое Инне! Инна преподносит, очень много исторической информации. И с любовью рассказала о Болгар и Татарстане в целом.
