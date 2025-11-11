Мои заказы

Из Казани - в великий Болгар
На машине
11 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в великий Болгар: индивидуальная экскурсия
Посетите старинное городище Болгар, где встретились Восток и Запад. Узнайте о ханских усыпальницах, Соборной мечети и других памятниках
Начало: У Казанского цирка
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в самобытную Казань
На машине
3.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация фермерских продуктов
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
444 отзыва
Групповая
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в пятницу и воскресенье в 09:00
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Удивительная поездка в великий Болгар получилась с Инной! Очень много интересного увидели и услышали. Инна увлекательно рассказывала и казалось, что поток информации никогда не закончится. Мастер своего дела. Очень любит свою работу. Уставшие, но очень довольные вернулись в отель.
    Удивительная поездка в великий Болгар получилась с Инной! Очень много интересного увидели и услышали. Инна увлекательно рассказывала и казалось, что поток информации никогда не закончится. Мастер своего дела. Очень любит свою работу. Уставшие, но очень довольные вернулись в отель.
  • Л
    Лариса
    3 ноября 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Инна - замечательный экскурсовод, дала много интереснейшей и ценной истории родного края. Заботливая, внимательная, компетентная и очень приятная. Провели с ней день с большим удовольствием, будем обращаться ещё!
  • Н
    Надежда
    27 сентября 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Прекрасный экскурсовод.
    Владеет огромной теоретической базой, красивая речь, умение держать внимание, интерес и контакт своих экскурсантов.
    Экскурсия получилась насыщенной, легкой
    читать дальше

    в смысле понимания, разнообразной. Инна очень любит Татарстан и поэтому изучать его историю с ней приятно и хорошо!
    Поездка в Болгар - однозначно рекомендую! Это точно стоит внимания. Такого объекта нет больше в России.

    Инна, спасибо за прекрасный день в нашей жизни, которой точно останется в памяти! И отдельное спасибо за открытие взгляда на некоторые вещи, мне точно есть что переосмыслить в жизни!

    Прекрасный экскурсовод.
    Владеет огромной теоретической базой, красивая речь, умение держать внимание, интерес и контакт своих экскурсантов.
    Экскурсия получилась насыщенной, легкой
  • М
    Марина
    16 августа 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Экскурсия очень понравилась! Организация на высшем уровне. Повествование по теме экскурсии содержательное и интересное
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Спасибо Инне за отличное путешествие, познавательную экскурсию, комфортную атмосферу. Узнали много нового, Инна просто кладезь знаний.
    Однозначно советую.
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Очень понравилась поездка в Болгар с Инной!!! Было интересно всем и взрослым, и подростку. Впечатлений получили множество и от полученной
    читать дальше

    на экскурсии информации и от красот этого места. День получился насыщенный и просто сказочной. Спасибо Инне за многие открытия и прекрасную экскурсию. Готова рекомендовать, каждый найдет что-то для себя в этом месте. Спасибо, было незабываемо!!!

  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Поездка получилась интересная, несмотря на дождь. Мы отлично провели день! Инна профессионал, много знает и щедро делится историей, очень интересно.
    Поездка получилась интересная, несмотря на дождь. Мы отлично провели день! Инна профессионал, много знает и щедро делится историей, очень интересно.
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Посетили Великий Болгар вместе с Инной 15 июня. Про экскурсию все сошлись во мнении, что узнавать города и места нужно
    читать дальше

    только так - своей компанией, не торопясь, с остановками, вопросами и потрясающей энергетикой человека, которому ты доверился, а он тебя ведет, плавно погружая в историю, открывая новые завесы, показывая, что мы узнали много, а можно ещё больше. И вы увлекаетесь, расслабляетесь, и, сами того не замечая, проникаетесь настолько, что окончательно и бесповоротно влюбляетесь в это новое и утром совершенно ещё незнакомое место!
    Инна, спасибо за этот день! За то, что вы, как добрая хозяйка, накормили, обогрели и повели знакомиться с величайшей историей! Спасибо за добрые беседы и актуальные темы в пути! Спасибо, что утром мы еще не были знакомы, а вечером обнимались, как старые добрые друзья!
    Для путешественников скажу, что девчонки 13 и 9 лет после экскурсии делились с друзьями фото сусликов:), проводили викторины с загадками про "теплый пол" тех времен и назначение построек! Запомнили, впечатлились, увлеклись! А значит, экскурсия попала в цель!:)
    Инна, от души желаем вам благодарных слушателей, интересных маршрутов и отличной погоды! Спасибо за всё!

    Посетили Великий Болгар вместе с Инной 15 июня. Про экскурсию все сошлись во мнении, что узнавать города и места нужно
  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Великолепная экскурсия! Уникальное место, где все пропитано древней историей! Красивейшие пейзажи! И конечно отдельное спасибо нашему гиду Инне, суперпрофессионалу и просто хорошему человеку!
  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Нашей семье очень понравилась экскурсия. Много новой информации, нигде не торопились, но все успели. Больше посмотреть можно, только если ехать
    читать дальше

    с ночевкой - но это уже совсем другой формат. Путешествие непростое (долгая дорога, довольно много ходить), но оно того в высшей степени стоит. Ну а с рассказом знающего человека - что может быть лучше!

  • Г
    Георгий
    8 июня 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Очень хорошая экскурсия на весь день. Отличная организация - всё чётко, без накладок и с большим вниманием к деталям.
    Спасибо огромное гиду Инне!
  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Все было супер!
  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Огромное спасибо Инне за потрясающие впечатления, она открыла новый мир для меня. Экскурсия очень понравилась. Обязательно приеду ещё.
  • О
    Олег
    22 мая 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Интересная экскурсия, позволяющая составить представление о становлении мусульманской культуры в Поволжье, узнать историю древнего народа. Очень интересные музеи. Не смотря на дождь, впечатления остались положительными. И это во многом благодаря стараниям нашего экскурсовода Инны. Приятный и позитивный человек.
  • М
    Марина
    8 мая 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Как важно для восприятия экскурсии и общего впечатления заинтересовать и понять ожидания людей. Путешествие в Великий Болгар - это сложное
    читать дальше

    погружение в историю древней цивилизации со всеми многочисленными конфликтами развития. И здесь, как в современном музее, степень желания погружаться зависит от экскурсовода и от слушателей: можешь поверхностно пройтись по объектам древности, а можешь коснуться экрана и перед тобой откроются пласты истории… хватило бы времени. Инна профессионально умеет сочетать это погружение историка, владеющего историческим материалом, и экскурсовода, чувствующего настроение слушателей. Живописная природа, раскопки, сохраненные памятники, музей Корана в Болгаре, великолепный музей истории Болгара и посещение величественной Белой мечети, путевая информация: все интересно, живо, познавательно. Прекрасное впечатление от поездки! Желаю успехов в создании новых интересных авторских экскурсий!

  • И
    Инна
    20 апреля 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Замечательная экскурсия и великолепный гид. Инна профессиональный историк. Прекрасный рассказчик, слушать которого большое удовольствие.
  • Я
    Яна
    5 января 2025
    Из Казани - в великий Болгар
    Если бы можно было поставить 100 из 5 - поставила бы 100.
    Болгар - место обязательное к посещению, если Вы едете
    читать дальше

    в Казань. Но дорога туда долгая, и скрасить ее помогает высочайший профессионализм гида и просто хорошего человека Инны. Машина комфортная, подача материала на любой вкус. Сама локация иртереснейшая.

    Если бы можно было поставить 100 из 5 - поставила бы 100.
    Болгар - место обязательное к посещению, если Вы едете
  • С
    Сергей
    30 ноября 2024
    Из Казани - в великий Болгар
    Инна отличный экскурсовод, водитель и просто человек. Провела экскурсию в Болгар на одном дыхании. Всю экскурсию не опишешь, надо просто брать и ехать, а Инна сделает всё, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне.
    Инна отличный экскурсовод, водитель и просто человек. Провела экскурсию в Болгар на одном дыхании. Всю экскурсию не опишешь, надо просто брать и ехать, а Инна сделает всё, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне.
  • В
    Весела
    12 октября 2024
    Из Казани - в великий Болгар
    Давно мечтала побывать в древнем Болгаре. Очень познавательное и комфортное путешествие с опытным гидом Инной. Мы осмотрели остатки древних построек,
    читать дальше

    музей, полюбовались открывающимися просторами реки.
    Было продумано все - программа, питание, фотографирование.
    На обратном пути успели заехать за местными деликатесами - кызылыком и сырами.
    Огромное спасибо за такой яркий и памятный день!

    Давно мечтала побывать в древнем Болгаре. Очень познавательное и комфортное путешествие с опытным гидом Инной. Мы осмотрели остатки древних построек,
  • Б
    Борис
    11 октября 2024
    Из Казани - в великий Болгар
    Спасибо большое Инне! Инна преподносит, очень много исторической информации. И с любовью рассказала о Болгар и Татарстане в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Болгар на метеоре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Казани - в великий Болгар
  2. Добро пожаловать в самобытную Казань
  3. Болгар, Белая мечеть и дегустация фермерских продуктов
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Старо-татарская слобода
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "В Болгар на метеоре" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «В Болгар на метеоре», 543 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль