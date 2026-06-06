Нарядная Казань после захода солнца, отражения огней на воде и живое исполнение саксофониста — это будет красивое завершение дня. Вы увидите главные достопримечательности города с теплохода и насладитесь уютной атмосферой.
Описание экскурсии
Под живые звуки саксофона вы отправитесь в путешествие по Казанке.
Теплоход пройдёт под двумя мостами — Кировским и Кремлёвским.
Вы увидите главные достопримечательности: Казанский кремль, башню Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, Центр семьи «Казан», мост Миллениум и стадион «Ак Барс Арена».
И насладитесь спокойной атмосферой под плавные звуки саксофона.
Организационные детали
- Идём на теплоходе «Свобода» или «Азимут». Рассадка свободная
- На борту — смотровая площадка, закрытая палуба, радиогид, спасжилеты
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|2100 ₽
|Стандартный
|2300 ₽
|Пенсионеры
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сибгата Хакима
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22705 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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