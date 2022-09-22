Многие экскурсии — путешествия из прошлого в современность или наоборот, и лишь в некоторых этот хронотоп захватывает будущее. По пути в Свияжск мы заедем в Иннополис, где вы посмотрите, как живут люди в самом молодом и высокотехнологичном городе России. Я расскажу об особенностях организации быта и преференциях местных жителей, а вы прикоснетесь к футуристической атмосфере, рассматривая роботизированные изобретения и учреждения, созданные для подготовки и работы IT-специалистов.
Вскоре мы перебросим мост из будущего в далекое прошлое нашего края, перебравшись на один из самых знаменитых островов Поволжья. Вы узнаете, в чем заключается особая значимость Свияжска в отечественной истории и распространении православия. Раскроете некоторые секреты острова. И осмотрите главные памятники, созданные на территории военной крепости Ивана Грозного.
Я расскажу о Богородице-Успенском мужском монастыре 16 века, внесенном в список ЮНЕСКО. Познакомлю с Иоанно-Предтеченским женским монастырем, на территории которого находится старинная Троицкая церковь, сохранившаяся с момента основания острова, и впечатляющий собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, выполненный в византийском стиле. А в центре «города», на Рождественской площади изучим комплекс городской застройки 19 века, современные дома местных жителей и этно-комплекс «Ленивый Торжок».
На обратном пути мы заедем в неординарное сооружение — современный арт-объект, история которого начинается в 1994 году. Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование. На месте мы поговорим подробнее о проекте и его авторе — архитекторе, художнике и эзотерике Ильдаре Хановом.
Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.