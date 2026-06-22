Пожалуй, было бы неверным сказать, что три совершенно разных объекта включили в программу, исходя из некой идеи. Просто они удобно расположены по маршруту. Но как это оказалось кстати! Ведь за один день вы поймете, насколько удивителен наш край. Посетите место особой исторической значимости, перенесетесь в мир будущего и познакомитесь с концепцией человека, опередившего время.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иннополис: будущее уже наступило

Многие экскурсии — путешествия из прошлого в современность или наоборот, и лишь в некоторых этот хронотоп захватывает будущее. По пути в Свияжск мы заедем в Иннополис, где вы посмотрите, как живут люди в самом молодом и высокотехнологичном городе России. Я расскажу об особенностях организации быта и преференциях местных жителей, а вы прикоснетесь к футуристической атмосфере, рассматривая роботизированные изобретения и учреждения, созданные для подготовки и работы IT-специалистов.

Остров-град Свияжск

Вскоре мы перебросим мост из будущего в далекое прошлое нашего края, перебравшись на один из самых знаменитых островов Поволжья. Вы узнаете, в чем заключается особая значимость Свияжска в отечественной истории и распространении православия. Раскроете некоторые секреты острова. И осмотрите главные памятники, созданные на территории военной крепости Ивана Грозного.

Я расскажу о Богородице-Успенском мужском монастыре 16 века, внесенном в список ЮНЕСКО. Познакомлю с Иоанно-Предтеченским женским монастырем, на территории которого находится старинная Троицкая церковь, сохранившаяся с момента основания острова, и впечатляющий собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, выполненный в византийском стиле. А в центре «города», на Рождественской площади изучим комплекс городской застройки 19 века, современные дома местных жителей и этно-комплекс «Ленивый Торжок».

Храм всех религий

На обратном пути мы заедем в неординарное сооружение — современный арт-объект, история которого начинается в 1994 году. Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование. На месте мы поговорим подробнее о проекте и его авторе — архитекторе, художнике и эзотерике Ильдаре Хановом.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость

Дополнительно оплачиваются входные билеты: Свияжск — взрослый 170 ₽/чел., льготный/детский 150 ₽/чел., храм всех религий — 300 ₽/чел., обед (по желанию) — от 500 ₽

Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и прочие). Детали уточняйте у организатора.

Общие условия и детали

Экскурсия рекомендуется для участников старше 16 лет

По вашему желанию любой из объектов можно исключить из экскурсии, тем самым сократив время и стоимость экскурсии

Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендую взять головные уборы

Особенности посещения Свияжска

Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года

В базовой версии программы я провожу обзорную экскурсию по Свияжску. Здесь много музеев, для их посещения нужно дополнительно выделить время — детали мы можем обсудить в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.