Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий

Оплот православия в Поволжье, город высоких технологий и неординарный проект татарского художника

Пожалуй, было бы неверным сказать, что три совершенно разных объекта включили в программу, исходя из некой идеи. Просто они удобно расположены по маршруту. Но как это оказалось кстати! Ведь за один день вы поймете, насколько удивителен наш край.

Посетите место особой исторической значимости, перенесетесь в мир будущего и познакомитесь с концепцией человека, опередившего время.
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
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Описание

Что вас ожидает

Иннополис: будущее уже наступило

Многие экскурсии — путешествия из прошлого в современность или наоборот, и лишь в некоторых этот хронотоп захватывает будущее. По пути в Свияжск мы заедем в Иннополис, где вы посмотрите, как живут люди в самом молодом и высокотехнологичном городе России. Я расскажу об особенностях организации быта и преференциях местных жителей, а вы прикоснетесь к футуристической атмосфере, рассматривая роботизированные изобретения и учреждения, созданные для подготовки и работы IT-специалистов.

Остров-град Свияжск

Вскоре мы перебросим мост из будущего в далекое прошлое нашего края, перебравшись на один из самых знаменитых островов Поволжья. Вы узнаете, в чем заключается особая значимость Свияжска в отечественной истории и распространении православия. Раскроете некоторые секреты острова. И осмотрите главные памятники, созданные на территории военной крепости Ивана Грозного.

Я расскажу о Богородице-Успенском мужском монастыре 16 века, внесенном в список ЮНЕСКО. Познакомлю с Иоанно-Предтеченским женским монастырем, на территории которого находится старинная Троицкая церковь, сохранившаяся с момента основания острова, и впечатляющий собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, выполненный в византийском стиле. А в центре «города», на Рождественской площади изучим комплекс городской застройки 19 века, современные дома местных жителей и этно-комплекс «Ленивый Торжок».

Храм всех религий

На обратном пути мы заедем в неординарное сооружение — современный арт-объект, история которого начинается в 1994 году. Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование. На месте мы поговорим подробнее о проекте и его авторе — архитекторе, художнике и эзотерике Ильдаре Хановом.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Транспорт: автомобиль гида — от 400 руб. /час, автомобиль с водителем — от 750 руб. /час, микроавтобус 5–8 мест — от 950 руб. /час
  • Экскурсия может пройти и на вашем автомобиле, где предусмотрено место для гида, в таком случае доплат за транспорт нет
  • Входные билеты: Свияжск — 100 руб. /чел., Храм всех религий — 150 руб. /чел.

Общие условия и детали

  • Экскурсия рекомендуется для участников старше 16 лет
  • По вашему желанию любой из объектов можно исключить из экскурсии, тем самым сократив время и стоимость экскурсии
  • Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендую взять головные уборы

Особенности посещения Свияжска

  • Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года
  • В базовой версии программы я провожу обзорную экскурсию по Свияжску. Здесь много музеев, для их посещения нужно дополнительно выделить время — детали мы можем обсудить в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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