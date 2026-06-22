Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
Оплот православия в Поволжье, город высоких технологий и неординарный проект татарского художника
Пожалуй, было бы неверным сказать, что три совершенно разных объекта включили в программу, исходя из некой идеи. Просто они удобно расположены по маршруту. Но как это оказалось кстати! Ведь за один день вы поймете, насколько удивителен наш край.
Посетите место особой исторической значимости, перенесетесь в мир будущего и познакомитесь с концепцией человека, опередившего время.
Многие экскурсии — путешествия из прошлого в современность или наоборот, и лишь в некоторых этот хронотоп захватывает будущее. По пути в Свияжск мы заедем в Иннополис, где вы посмотрите, как живут люди в самом молодом и высокотехнологичном городе России. Я расскажу об особенностях организации быта и преференциях местных жителей, а вы прикоснетесь к футуристической атмосфере, рассматривая роботизированные изобретения и учреждения, созданные для подготовки и работы IT-специалистов.
Остров-град Свияжск
Вскоре мы перебросим мост из будущего в далекое прошлое нашего края, перебравшись на один из самых знаменитых островов Поволжья. Вы узнаете, в чем заключается особая значимость Свияжска в отечественной истории и распространении православия. Раскроете некоторые секреты острова. И осмотрите главные памятники, созданные на территории военной крепости Ивана Грозного.
Я расскажу о Богородице-Успенском мужском монастыре 16 века, внесенном в список ЮНЕСКО. Познакомлю с Иоанно-Предтеченским женским монастырем, на территории которого находится старинная Троицкая церковь, сохранившаяся с момента основания острова, и впечатляющий собор Богоматери Всех Скорбящих Радости, выполненный в византийском стиле. А в центре «города», на Рождественской площади изучим комплекс городской застройки 19 века, современные дома местных жителей и этно-комплекс «Ленивый Торжок».
Храм всех религий
На обратном пути мы заедем в неординарное сооружение — современный арт-объект, история которого начинается в 1994 году. Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование. На месте мы поговорим подробнее о проекте и его авторе — архитекторе, художнике и эзотерике Ильдаре Хановом.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Дополнительно оплачиваются входные билеты: Свияжск — взрослый 170 ₽/чел., льготный/детский 150 ₽/чел., храм всех религий — 300 ₽/чел., обед (по желанию) — от 500 ₽
Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и прочие). Детали уточняйте у организатора.
Общие условия и детали
Экскурсия рекомендуется для участников старше 16 лет
По вашему желанию любой из объектов можно исключить из экскурсии, тем самым сократив время и стоимость экскурсии
Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендую взять головные уборы
Особенности посещения Свияжска
Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года
В базовой версии программы я провожу обзорную экскурсию по Свияжску. Здесь много музеев, для их посещения нужно дополнительно выделить время — детали мы можем обсудить в переписке к заказу
Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 12848 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по читать дальшеуменьшить
Казани. Буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждём всех в Казани — до скорых встреч, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вячеслав
Великолепная экскурсия с личным гидом Рушаной, было Чень познавательно и комфортно, в Свияжске было время лично подходить туда куда понравиться и посетить смотровую площадку, было время на перекус. Всем советую, личный экскурсовод в малой группе до 4х человек, это намного лучше чем экскурсии для большой толпы.
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Анастасия
Мы в полном восторге! У нас был гид Светлана. Маршрут экскурсии перестроили под нас, все пожелания по таймингу и материалу были учтены. И просто были рады познакомиться с таким прекрасным местом и человеком! Вернулись вдохновленные и заряженные. Благодарим! ❤️
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Ю
Юлия
Прекрасный экскурсовод - Елена,очень эрудированная,блестяще владеет материалом,интересно и приятно слушать. На все дополнительные вопросы получили развернутые ответы. Внимательное и заботливое отношение. Получили яркие впечатления от маршрута экскурсии (Вселенский храм: архитектурный оксюморон,яркое креативное пространство - Иннополис:город будущего и инновационных технологий-Свияжск:непростая история и потрясающе красивая природа).
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В
Вера
0т всей души СПАСИБО нашему гиду Владиславу за прекрасный день вместе! Потрясающий Храм всех религий, построенный удивительными братьями Хановыми с огромной любовью к людям❤️ уникальный остров Свияжск, это история, которую нужно знать. Владислав- очень эрудированный, знающий, любящий свой край, глубой и добрый профессионал. Очень приятно было в Вашей компании. Еще раз большое спасибо!!!
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Т
Татьяна
Не смотря на длительность экскурсии, она пролетела незаметно. Очень благодарны Рушании за отличную экскурсию и великолепную подачу материала.
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А
Андрей
Спасибо огромное нашему гиду Владиславу, который провел для нашей семьи экскурсию 30.03.26! Очень приятный и эрудированный человек, любящий и знающий историю своего края. Благодарим за индивидуальный подход и наши положительные эмоции!
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