Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань

Групповой тур в Казани
5
3 отзыва
Новогодняя мозаика — это экономичный тур в Казань, который Вы можете собрать сами.

В первый день Вас ждет насыщенная экскурсия по празднично украшенному городу и его достопримечательностям.

А все остальные дни Вы можете провести на свое усмотрение, выбрав те экскурсии, которые понравятся именно Вам.
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Гибкий формат
Гибкий формат
Вы сами выбираете, в какой день просто погулять или насладиться экскурсией по новогодней Казани
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Послушаем самобытные песни и старинные музыкальные инструменты татарского народа
Сердце древнего города
Сердце древнего города
Увидим, как сочетается культура Запада и Востока в Казанском Кремле

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"

  • 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов. — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал— в международном аэропорту «KAZAN» — за доп. плату.

Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.

  • 12:01 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
  • 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено).

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

16:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Белокаменная крепость"
2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желанию

07:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (см. в разделе «Важно знать»).

20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.

Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой. Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи! Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок.

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желаниюСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желаниюСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желаниюСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желаниюСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор. Новогодний банкет по желанию
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

09:00 до 11:00 Поздний завтрак в гостинице.

Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (см. в разделе «Важно знать»).

Свободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор
4 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

07:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (см. в разделе «Важно знать»).

Свободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор
5 день

Дополнительная экскурсия на выбор. Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельный выезд на ж/д вокзал/аэропорт.

Свободное время или посещение дополнительной экскурсии (см. в разделе «Важно знать»).

Проживание

Тру предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур Без проживания» НГ28.12.2023-10.01.202481207320/7720 нет
«Давыдов Инн» 2 * (стандартный TWIN/DBL/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.2024173207320/1692017320217203000/4100Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL НГ28.12.2023 - 10.01.2024179207320/1752017920285603150/5810Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (эконом TWIN/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.2024181207320/1772018120261203200/5200Шведский стол
«Ильмар сити» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024181207320/1772018120225203200/4300Шведский стол
«Биляр ИНН» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024181207320/1772018120265203200/5300Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандарт TWIN) НГ28.12.2023-10.01.2024189207320/1852018920269203400/5400Шведский стол
«Кравт отель «АЭРОПОРТ»» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024189207320/1852018920245203400/4800Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024189207320/1852018920253203400/5000Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024189207320/1852018920269203400/5400Шведский стол
«Парк Отель» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024189207320/18520/273203400/5500Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024193207320/1892019320273203500/5500Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024211207320/2072021120313203950/6500Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024213207320/2092021320313204000/6500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024213207320/2092021320333204000/7000Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024229207320/2252022920325204400/6800Шведский стол
«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024213207320/2092021320293204000/6000Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4 * (номер superior TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024229207320/2252022920325204400/6800Шведский стол
«Отель Ногай» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024223207320/2192022320325204250/6800Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024229207320/2252022920325204400/6800Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024249207320/2452024920373204900/8000Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024253207320/2492025320341205000/7200Шведский стол
«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024359207320/3552035920553207650/12500Шведский стол
«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.2024373207320/3692037320585208000/13300Шведский стол

Бронирование дополнительных ночей в гостинице по окончанию тура возможно минимум на 2 ночи (с 03.01-05.01.2024)

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3

«Отель Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

«Особняк на Театральной» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.

Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

4 ночи

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.

В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.

В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.

Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе, (завтраки при выборе тарифа с проживанием):1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак4 день - завтрак5 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак
  • 5 день - завтрак
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Встреча в аэропорту с представителем туроператора
  • Проживание и завтраки в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату - от 1 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет (более подробная информация в "Важно знать"):"Амакс Сафар отель" - от 4000 руб. "Сулейман Палас отель" - от 5000 руб. "Korston Club Hotel" - от 6500 руб. отель "Ногай" (мест нет) - от 1750 руб. "Гранд отель Казань" и отель "Шаляпин Палас" - от 5500 руб
  • «Амакс Сафар отель» - от 4000 руб
  • «Сулейман Палас отель» - от 5000 руб
  • «Korston Club Hotel» - от 6500 руб
  • Отель «Ногай» (мест нет) - от 1750 руб
  • "Гранд отель Казань" и отель "Шаляпин Палас" - от 5500 руб
  • Дополнительные экскурсии (см. в разделе «Важно знать»)
  • Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Сколько стоят дополнительные экскурсии?

График проведения и цены на дополнительные экскурсии.

Пункт сбора на экскурсии: отель "Ногай" ул. Баумана д. 19, напротив «Нулевого меридиана Казани» (вход через арку).

ДатаВремя начала экскурсииТема экскурсииТип экскурсииСтоимость на 1-го туриста в рублях

взрослый/школьник


Ежедневно18:00 (2 часа)

20:00 (2 часа)		Вечерняя автобусная экскурсия «Новогодние Огни Казани»Автобусная1100/1000
Ежедневно10:00 (8 часов)Экскурсия «Свияжск + Раифа + Храм Всех Религий»Автобусная2400/2200
02.01.202209:00 (11 часов)Экскурсия в Болгар (Северная Мекка) + ОбедАвтобусная3400/3100
02.01.202209:00 (11 часов)Экскурсия в Йошкар–ОлуАвтобусная2900/2600
03.01.202209:00 (11 часов)Экскурсия в Болгар (Северная Мекка) + ОбедАвтобусная3400/3100
Как проходит новогодний банкет в «Амакс Сафар отель»?

"Амакс Сафар отель" приглашает Вас присоединиться к празднованию Нового Года 2024 на самую волшебную и незабываемую программу «Вокруг света за одну ночь»!

Вас ждет танцевальная феерия от горячих тайцев, экспрессивной Бразилии, безумной Америки и, конечно же, такой родной России.

Специальный гость вечера – зажигательный ведущий вовлечет каждого из вас в свое шоу, чарующий вокал подарит массу положительных впечатлений и эстетическое удовольствие, и, конечно же, всеми любимые Дед Мороз и Снегурочка не дадут скучать никому.

Изысканное меню ресторана и лично шеф повар гарантируют вам, что с этого вечера никто не уйдет голодным, и даже самый искушенный гурман останется доволен.

Стоимость по схеме:

Белые столы № 9, 14, 31, 41 стоимость на гостя 12500 рублей;

Желтые столы № 1-3, 6, 21, 38-39, 42-44, 50-55, 57-59, 61-62 стоимость на гостя 11000 рублей;

Оранжевые столы № 4, 64, 66 стоимость на гостя 9500 рублей;

Красные столы №68-83 (зал без программы) стоимость на гостя 7500 рублей;

Дети до 3 лет включительно: место за столом без еды - бесплатно, с 4 до 7 лет включительно – 4000 рублей.

Внимание: во взрослом меню предлагается 1 салат на выбор.

59055ae9497b0d8920fc80365f275791.jpeg
22979c005dd501b2a1066191a4c22320.jpeg
1e61fd6dc79f1f0f1a9fb646d5d333e2.jpeg
Как проходит новогодний банкет в отеле "Сулейман Палас"?

Отель “Сулейман Палас” приглашает встретить Новогоднюю ночь в атмосфере татарского гостеприимства!

Вас встретит зажигательный ведущий Алишер Каримов, вкуснейшая еда от шеф повара, шоу в национальном стиле, интерактивы с гостями, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, новогодняя дискотека и много положительных эмоций!

Ждем вас 31 декабря в 21:30 в банкетном зале “Шафран”!

Стоимость:

1, 2 ряд - 10000 рублей.

3, 4 ряд - 9350 рублей.

Дети с 3 до 12 лет - 5000 рублей.

На протяжении банкета будет работать бар с алкогольной продукцией. Также алкоголь можно принести с собой, при оплате пробкового сбора 500 рублей на бутылку.

1206156fc6c58238583c08c861f33ddc.jpeg
83c789f9dd43ba204aaee06fd1634e86.jpeg
27036e34ac35b8e581a04be3ce413bea.jpeg
Как проходит новогодний банкет в "Korston Club Hotel"?

В отеле “Korston Club” Вас ждет “Маскарад Show”!

Этой зимой вы будете в центре невероятной Карнавальной ночи в Бальном зале!

Вас ожидает настоящее сказочное путешествие с ярчайшими моментами вечера, которые вам подарят: лучшие хедлайнеры города, цирковое шоу, балет шоу, вокальное трио «Аура», лазерное шоу и зажигательный ведущий. А детишек будет ждать захватывающий интерактив в детской комнате и профессиональный кукольный театр.

Также Вы встретитесь вживую с главными героями Нового Года, получите море подарков и незабываемых эмоций! И, конечно же, насладитесь шикарным сюрпризом на «десерт» – выступлением звезды Российской эстрады!

Стоимость:

Желтые столы – 16000р;

Фиолетовые столы – 14000р;

Серые – 12 000р;

Детский билет (до 11 лет включительно) – 6 500р;

0-3 лет включительно бесплатно без предоставления места и питания.

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ КОЛ-ВО МЕСТ ЗА СТОЛОМ, А НЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО (СТУЛ).

Внимание: основное блюдо одно на выбор. Предзаказ не требуется, выбор блюд будет осуществляться на месте по факту.

6cfe51ae9d88f2d0612786f94d5b1083.jpeg
e486c6cba5388edd678e786e1f52ff25.jpeg
Как проходит новогодний банкет в отеле "Ногай"?

Отель "Ногай" приглашает Вас встретить Новый год в ресторане "КИТАП-CLUB"!

Стоимость банкета:

Взрослые - 9900р;

Дети 8-12 лет (входной билет; детское меню "а ля карт" оплачивается дополнительно) – 1750р;

Дети до 7 лет бесплатно.

Внимание: в меню предлагаются блюда на выбор (холодные закуски, салат, основное блюдо).

2bdc3f3bbf44e806deb901880215893b.jpeg
e265635ecc7f99aabdc95080c6aa6e6c.jpeg
a8f660469647a02b3cc8ad2014163892.jpeg
9b0c4631f811dfc2e45d5cc87a5afd88.jpeg
8e454faa7efb59788fc683338d742463.jpeg
Как проходит новогодний банкет в "Гранд отель Казань" и отеле "Шаляпин Палас"?

Новогодняя ночь 2023-2024, тематика: «Новогодняя ночь в стиле 90-х».

Вечеринка в стиле 90-х — пробуждает ностальгические воспоминания и объединяет людей, а также дает возможность приятно провести вместе время гостям из разных поколений.

  • Возможность погрузиться в атмосферу 90-х и хорошо провести время
  • Это направление и стиль понравятся всем участникам
  • Отличная возможность для самовыражения: от ярких костюмов до необычного макияжа
  • Музыкальное сопровождение в стиле 90-х
  • Меню и сладкий стол в лучших традициях 90-х

Девяностые годы были поистине уникальными, и все кто его застал вспоминают о нем с нежной ноткой ностальгии. Окунитесь в атмосферу лихих 90-х, вернитесь в безудержную молодость или юность, или детство…

  • Детский аниматор 21.00-00.00
  • Аниматор на встречу гостей под тематику мероприятия 21.00-22.00
  • Ведущий 21.00-02.00
  • Диджей 21.00-03.00
  • Дед Мороз и Снегурочка музыкально - танцевальный выход 20 мин
  • Интерактивный номер с участие гостей «Шоу по мотивам 90-х»

Стоимость:

  • взрослые - 12000р (без алкоголя, алкоголь с собой);
  • дети 13-18 лет - 8800р (взрослое меню);
  • дети 4-12 лет (детское меню) - 5500р;
  • до 3-х лет бесплатно (без меню).

Внимание: во взрослом меню предлагаются блюда на выбор (основное).
44fc82cd207ec0e912949de1de742e46.jpeg0682f93c11d59c05e8a73e86381b9601.jpeg3e8eb8384519c474f9cc52f3cee4d9cc.jpeg2744970bb5bd80a0d17f150ae95a1acf.jpegdf2a2ad0bf9b3d210f4bca24a12eb53c.jpeg

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
9 апр 2024
Умница
М
5 апр 2024
Все организовано достойно!
Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
О
1 апр 2024
Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань".
Тур прошёл замечательно и интересно!
Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани - Макарову Елену.
Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым!
От начала до конца всё было безупречно.
Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены.
Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти.
По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна "
Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

Тур входит в следующие категории Казани

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Казани

Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Удиви меня, Казань
Россия, Республика Татарстан, Казань
10 мая
18 мая
25 мая
от 8 070 за человека
Казань на одном дыхании
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Казань на одном дыхании
Республика Татарстан, Казань
4 мая
10 мая
18 мая
25 мая
от 5 670 за человека
В Казань день за днем. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Татарстан, Казань
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 18 190 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани
All Airlines
ХорошоТам